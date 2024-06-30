Разворот на Восток: визит Нарендры Моди в Москву и южно-азиатский вектор

12:38 30.06.2024 Спектр направлений взаимовыгодного российско-индийского сотрудничества энергетикой отнюдь не ограничивается



30.06.2024 | ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ



Индийский экспорт в РФ разнообразен - таблица.



Предстоящий, по данным индийских источников, 8 июля официальный визит в Россию переизбранного недавно на третий срок по результатам парламентских выборов премьер-министра Нарендры Моди призван обозначить новый качественный этап в двустороннем партнерстве и в целом в стратегии РФ по развороту на Восток. Как пишут индийские СМИ, цель визита состоит в необходимости "подчеркнуть взаимодействие между историческими партнерами Индией и Россией, которые также ищут новых партнеров в условиях быстро меняющегося мирового порядка".



Умело лавируя в бурных водах современного мира, Индия все увереннее позиционирует себя в качестве лидера Глобального Юга. Уже сам факт предстоящей поездки ясно свидетельствует: вопреки ужесточению антироссийских санкций Запада, динамично развивающаяся крупнейшая страна Южной Азии отвергает эту деструктивную политику. В то же время весьма тесные экономические взаимосвязи Индии со странами Запада, включая его издавна лидирующие позиции во внешней торговле Индии, предопределяют стремление Дели избежать введения западных вторичных санкций. И, вероятно, в этой связи – постараться сыграть ту роль в урегулировании конфликта на Украине, которую индийская сторона сыграла в мае 1951 года, выступив за посредничество и за мирные переговоры на Корейском полуострове (досконально выверенная по своему содержанию инициатива Джавахарлала Неру, напомним, оказалась вполне успешной).







Санкционная политика Запада ведет к ежемесячному росту поставок российской нефти в Индию, НПЗ которой перерабатывают примерно по 2 млн баррелей российской нефти в сутки, что составляет до 40% совокупных импортных поставок. Далее продукты нефтепереработки с прибылью продаются в том числе и в Европу, отказывающуюся покупать топливо у России напрямую. Кроме того, Москва остается крупнейшим поставщиком военной техники в Индию, закрывая более трети индийского импорта вооружений, борьба за который будет только нарастать. Недавно правительство России одобрило подписание представленного военным ведомством договора с Индией о взаимной отправке войск на территории каждой страны: соглашение коснется правил направления самолетов, кораблей и военнослужащих на территории двух стран. Договор, уже предварительно проработанный с индийской стороной, позволит получить "легкий доступ" на военные объекты друг друга – порты и авиабазы – с расчетом затрат и сборов на постоянной основе. В договоре оговаривается техническое обслуживание боевых кораблей, военных самолетов и вопросы размещения военных обеих стран во время визитов и совместных учений. В частности, корабли и авиация ВМС РФ получат доступ к индийским портам и базам в Индийском океане, что крайне важно в условиях навязываемого России Западом глобального противостояния. Ранее Нью-Дели уже подписал подобные соглашения со многими странами, включая США, Великобританию, Японию, Австралию, Францию, Сингапур, Южную Корею и Вьетнам.



Как известно, недавно наблюдались проблемы с взаиморасчетами РФ с Индией в рупиях и с их конвертацией в другие валюты. Неиспользуемые средства в примерно 40 млрд. рупий почти достигали 44 млрд. руб. (по курсу на конец апреля с. г.) Но в мае-июне с. г. эти проблемы в основном решены: большая часть средств инвестируется – напрямую или через офшорные схемы – в акции индийских предприятий (главным образом нефтеперерабатывающих) и в инфраструктурные проекты в Индии. Немаловажной задачей остается и запуск предложенной российской стороной системы трансграничных платежей BRICS Bridge, которая позволит не только окончательно отказаться от токсичных расчетов в долларах, но и свободно конвертировать валюты государств – участников, решая проблемы дисбалансов валютных поступлений и т. д. Очевидно, что позитивное решение данного вопроса – весомый стимул для более активного российско-индийского экономического партнерства.



Вместе с тем в российском экспорте в Индию преобладают сырьевые товары – прежде всего нефть, химические удобрения и уголь (последний поставляется в основном из Кузбасса через Иран), составляя к настоящему времени не менее 85% стоимости российских поставок. Отнюдь не в последнюю очередь это обусловлено ценовыми скидками российских поставщиков для индийских контрагентов ввиду западных санкций против большинства сырьевых позиций российского экспорта. Растут поставки из РФ алюминия, титана, их сплавов. С начала 2024 г. Нью-Дели наращивает ввоз российских алмазов: например, только в марте 2024 г. их закупки Индия увеличила более чем вдвое в сравнении с мартом-2022 – до 728 тыс. карат.



В то же время в 2023 году российский экспорт продукции АПК в Индию вырос в сравнении с 2022-м на рекордные 55%. Прежде всего, это растительные масла и зернобобовая мука (не менее 70% в стоимости поставок). К концу 2023 г. Индия заняла 8-е место среди импортеров агропромышленной продукции из РФ против 11 места в 2022-м. По имеющейся информации, в Индии заинтересованы в поставках из РФ и продуктов птицеводства, пшеницы, молочных товаров.



В то же время взаимный товарооборот по стоимости дисбалансирован: российский экспорт едва ли не в 15 раз превосходит импорт из Индии. Не в последнюю очередь это обусловлено тем, что, как мы отмечали ранее, с 2022 г. Индия решением ЕЭК исключена из реестра стран, пользующихся в ЕАЭС правом беспошлинного (и без других ограничений) товарного экспорта. Такая ситуация политически сомнительна и тем более не способствует пропорциональному товарообороту Индии со всеми странами ЕАЭС.



Тем временем через канал сотрудничества, созданный в начале 2010-х РУССОФТ с Индией (Russia - India Special Interest Group), в Индии ныне работает 16 российских ИТ-компаний (всего же представлено на Индостане не менее 60 российских ИТ-компаний). Доля компаний, работающих в Индии или планирующих туда выходить в 2024 году, выросла в сравнении с 2023 г. с 3,9% до 11,8%. Долгосрочная программа "Сделано в Индии" включает в себя целый ряд стимулов, которые заставляют российские компании следовать требованиям создания СП в Индии и в данной сфере. Практически все серьезные проекты, прорабатываемые РУССОФТ в Индии, настроены на создание СП в рамках данной программы.



Как отмечает в этой связи глава РУССОФТ Валентин Макаров, возможные санкции против Нью-Дели в случае ее вступления с США в прямую конкуренцию в IT-сфере, а также растущая технологическая мощь Китая "подталкивают Индию к технологическому сотрудничеству со странами БРИКС. У нас есть всего 2-3 года для того, чтобы реально стать технологическим партнером Индии в области ИКТ, обеспечив "трансляцию" своего гена технологического суверенитета. Тем самым, укрепив стратегическое партнерство с Индией". Иначе, по оценке эксперта, Индия "сможет найти IT-партнеров в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке, Европейском Союзе. Но хуже всего то, что правящая сейчас элита Индии уступит ее бизнес-кругам, сориентированным на США".



Что же касается небезызвестного газопроводного проекта ТАПИ (Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия) годовой мощностью более чем в 30 млрд. кубометров, приостановленного на афганской территории в конце 2010-х, талибские* власти заявили в октябре 2023 г. о готовности возобновить строительство. А через 4 месяца директор проекта Мухамметмырат Аманов (Туркменистан) сообщил СМИ, что Ашхабад и Кабул дорабатывают план строительства трансафганского участка ТАПИ. О планах помочь Кабулу в этом проекте сообщили весной с. г. представители правительств Пакистана и Индии. Поясним в этой связи, что участок до границы Туркмении с Афганистаном уже построен. Согласно проекту, по 14 млрд. куб. метров предназначаются Пакистану и Индии, до 5 млрд. – Афганистану.



Эта артерия – среди важнейших проектов действующей с 1985 г. Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии (SAARС), в которой участвуют все страны региона, включая Афганистан. А судя по афгано-российским трендам, а также по развитию сотрудничества РФ / ЕАЭС с Пакистаном и Индией, в этих странах едва ли будут возражать, если российская сторона поможет ускорить создание этой артерии.



Весьма характерно и то, что кооперационные тенденции в SAARС более активно развиваются примерно с середины 2010-х – в том числе в рамках МТК "Север – Юг" с участием России и Ирана – на фоне изначально сложных политических взаимоотношений Индии и Пакистана. Тем не менее общерегиональные внутри- и внешнеэкономические факторы оказываются важнее политических разногласий между Дели и Исламабадом, что, в свою очередь, открывает новые возможности для укрепления экономических и геополитических позиций России и ЕАЭС в южноазиатском регионе.



Примечание



(1) В апреле 20204 г. Индия впервые, как минимум с 2009 года, продала российским компаниям 44,8 тысячи тонн необработанного алюминия на 16,5 миллиона долларов. При этом сама Россия является вторым в мире экспортером этого металла (по данным на 2023 г.) Источник - Фонд стратегической культуры

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