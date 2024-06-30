 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 30.06.2024
12:49  Владимир Путин стал одним из трех "великих Владимиров" в истории России, - Мавафак Махадин
12:48  Самоликвидация Армении: Россия должна принять решение
12:45  The National Interest: Госдолг убьет Америку: пророчество адмирала Маллена начало сбываться
12:44  Об отчаянной попытке Риши Сунака превозмочь военную атрофию Британии
12:41  Газ из России пойдет в Иран – Иран становится газовым хабом региона, - "Javan"
12:38  Разворот на Восток: визит Нарендры Моди в Москву и южно-азиатский вектор
12:16  Если Байден выйдет из предвыборной гонки: названы неожиданные варианты

11:15  Атлеты Узбекистана установили рекорд Гиннесса по скорости буксировки самолета
11:11  "Правила" НАТО и киевский режим, Ростислав Ищенко
11:08  Кто и почему позарился на Боливию, - Платон Беседин
10:48  Председатель КНР Си Цзиньпин в июле посетит Казахстан и Таджикистан с государственным визитом
10:17  Что сказала Байдену жена после провала на дебатах...
00:25  "Весь цивилизованный мир" вдруг понял: в Евразии уже рождается другой мир - без них
00:23  Армения: "мирный атом" – в эпицентре геополитических интриг
00:21  Транзитом едины. Центральную Азию видят перекрестком транспортных маршрутов
00:19  Кто первый на выход из НАТО. Румыния? Болгария? Албания?
00:17  Экс-главе КНБ Казахстана Кариму Масимову откажут в помиловании
00:16  Трампу и Байдену далеко: названы самые странные президенты США
00:13  Урок "братьям по ненависти". Как надо принуждать Финляндию к миру
Суббота, 29.06.2024
16:03  Путин объявил о возобновлении производства ракет средней и малой дальности
16:01  Мих.Ростовский: Оглушительный провал Байдена не поможет России: неутешительные выводы из американских дебатов
15:58  Хаял Муаззин: Новый президент Ирана будет так же любить Россию и ненавидеть США, как Раиси
15:57  В 40-градусную жару Балхаш остался без воды из-за крупной аварии
15:55  Многоженство в Таджикистане как способ выживания женщин
15:51  В Пакистане из-за жары погибло около 600 человек, больницы и морги переполнены
15:48  Зачем России умный президент в США
14:02  Селевые потоки в кыргызском Ноокате убили 7 человек
13:58  Новым президентом Назарбаев Университета стал престижный британец - доктор Вакар
13:56  Демпартия США ищет замену Байдену и не может найти
13:54  Суд арестовал бывшего советника посольства Казахстана в ОАЭ
13:46  Как идеи Дарвина стали символом борьбы для нигилистов в дореволюционной России
13:42  The Economic Times: Россия отправила уголь в Индию по новому торговому коридору
13:41  Борьба жабы и гадюки: в аресте Тищенко и обысках у Тимошенко нашли американский след
13:39  Парламентские выборы во Франции 2024: даты, кандидаты и партии, прогноз и последствия
13:36  Прощай, Джо. Чтобы сослужить добрую службу Америке, Байден должен покинуть гонку, - NYT
12:52  По законам кандидатов: изменится ли политика Ирана после выборов президента
12:47  Лорен Федор: Джо Байден часто раздражался и с трудом выдержал 90-минутные дебаты...
12:10  Израиль создаст новые еврейские поселения и аванпосты на палестинских территориях
11:57  Западные НКО не выпускают Киргизию из рук, - Л.Савин
10:59  Лига арабских государств исключила "Хезболлу" из списка террористических организаций
10:57  Ростислав Ищенко: Незамеченная катастрофа. Почему необандеровцы вновь и вновь идут убивать русских
10:53  На Луну вместе с Китаем - Россия вступает в борьбу за неземные ресурсы
10:45  Секс в юрте: неудобно, но увлекательно... - ученый дискурс на канале orda.kz
10:43  Евросоюз надеется протянуть еще лет пять - правые силы нагнали жути на импотентов в Брюсселе
10:41  Родственники Назарбаева под судом: системная чистка или политические игры?
10:40  Российские дзюдоисты отказались от участия в олимпиаде на унизительных условиях МОК
10:39  Сколько денег потратили на подготовку казахстанских спортсменов к ОИ-2024 в Париже
10:08  Публичные обсуждения строительства АЭС назначены в Караганде на 5/07
09:28  Байдена уговаривают принести себя в жертву, - Петр Акопов
09:08  Свободу Леону! Еще одна провинция Испании требует автономии
08:56  Байден против Трампа. Тотальное вырождение американской власти, - П.Беседин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Разворот на Восток: визит Нарендры Моди в Москву и южно-азиатский векторРазворот на Восток: визит Нарендры Моди в Москву и южно-азиатский вектор
12:38 30.06.2024

Спектр направлений взаимовыгодного российско-индийского сотрудничества энергетикой отнюдь не ограничивается

30.06.2024 | ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ

Индийский экспорт в РФ разнообразен - таблица.

Предстоящий, по данным индийских источников, 8 июля официальный визит в Россию переизбранного недавно на третий срок по результатам парламентских выборов премьер-министра Нарендры Моди призван обозначить новый качественный этап в двустороннем партнерстве и в целом в стратегии РФ по развороту на Восток. Как пишут индийские СМИ, цель визита состоит в необходимости "подчеркнуть взаимодействие между историческими партнерами Индией и Россией, которые также ищут новых партнеров в условиях быстро меняющегося мирового порядка".

Умело лавируя в бурных водах современного мира, Индия все увереннее позиционирует себя в качестве лидера Глобального Юга. Уже сам факт предстоящей поездки ясно свидетельствует: вопреки ужесточению антироссийских санкций Запада, динамично развивающаяся крупнейшая страна Южной Азии отвергает эту деструктивную политику. В то же время весьма тесные экономические взаимосвязи Индии со странами Запада, включая его издавна лидирующие позиции во внешней торговле Индии, предопределяют стремление Дели избежать введения западных вторичных санкций. И, вероятно, в этой связи – постараться сыграть ту роль в урегулировании конфликта на Украине, которую индийская сторона сыграла в мае 1951 года, выступив за посредничество и за мирные переговоры на Корейском полуострове (досконально выверенная по своему содержанию инициатива Джавахарлала Неру, напомним, оказалась вполне успешной).



Санкционная политика Запада ведет к ежемесячному росту поставок российской нефти в Индию, НПЗ которой перерабатывают примерно по 2 млн баррелей российской нефти в сутки, что составляет до 40% совокупных импортных поставок. Далее продукты нефтепереработки с прибылью продаются в том числе и в Европу, отказывающуюся покупать топливо у России напрямую. Кроме того, Москва остается крупнейшим поставщиком военной техники в Индию, закрывая более трети индийского импорта вооружений, борьба за который будет только нарастать. Недавно правительство России одобрило подписание представленного военным ведомством договора с Индией о взаимной отправке войск на территории каждой страны: соглашение коснется правил направления самолетов, кораблей и военнослужащих на территории двух стран. Договор, уже предварительно проработанный с индийской стороной, позволит получить "легкий доступ" на военные объекты друг друга – порты и авиабазы – с расчетом затрат и сборов на постоянной основе. В договоре оговаривается техническое обслуживание боевых кораблей, военных самолетов и вопросы размещения военных обеих стран во время визитов и совместных учений. В частности, корабли и авиация ВМС РФ получат доступ к индийским портам и базам в Индийском океане, что крайне важно в условиях навязываемого России Западом глобального противостояния. Ранее Нью-Дели уже подписал подобные соглашения со многими странами, включая США, Великобританию, Японию, Австралию, Францию, Сингапур, Южную Корею и Вьетнам.

Как известно, недавно наблюдались проблемы с взаиморасчетами РФ с Индией в рупиях и с их конвертацией в другие валюты. Неиспользуемые средства в примерно 40 млрд. рупий почти достигали 44 млрд. руб. (по курсу на конец апреля с. г.) Но в мае-июне с. г. эти проблемы в основном решены: большая часть средств инвестируется – напрямую или через офшорные схемы – в акции индийских предприятий (главным образом нефтеперерабатывающих) и в инфраструктурные проекты в Индии. Немаловажной задачей остается и запуск предложенной российской стороной системы трансграничных платежей BRICS Bridge, которая позволит не только окончательно отказаться от токсичных расчетов в долларах, но и свободно конвертировать валюты государств – участников, решая проблемы дисбалансов валютных поступлений и т. д. Очевидно, что позитивное решение данного вопроса – весомый стимул для более активного российско-индийского экономического партнерства.

Вместе с тем в российском экспорте в Индию преобладают сырьевые товары – прежде всего нефть, химические удобрения и уголь (последний поставляется в основном из Кузбасса через Иран), составляя к настоящему времени не менее 85% стоимости российских поставок. Отнюдь не в последнюю очередь это обусловлено ценовыми скидками российских поставщиков для индийских контрагентов ввиду западных санкций против большинства сырьевых позиций российского экспорта. Растут поставки из РФ алюминия, титана, их сплавов. С начала 2024 г. Нью-Дели наращивает ввоз российских алмазов: например, только в марте 2024 г. их закупки Индия увеличила более чем вдвое в сравнении с мартом-2022 – до 728 тыс. карат.

В то же время в 2023 году российский экспорт продукции АПК в Индию вырос в сравнении с 2022-м на рекордные 55%. Прежде всего, это растительные масла и зернобобовая мука (не менее 70% в стоимости поставок). К концу 2023 г. Индия заняла 8-е место среди импортеров агропромышленной продукции из РФ против 11 места в 2022-м. По имеющейся информации, в Индии заинтересованы в поставках из РФ и продуктов птицеводства, пшеницы, молочных товаров.

В то же время взаимный товарооборот по стоимости дисбалансирован: российский экспорт едва ли не в 15 раз превосходит импорт из Индии. Не в последнюю очередь это обусловлено тем, что, как мы отмечали ранее, с 2022 г. Индия решением ЕЭК исключена из реестра стран, пользующихся в ЕАЭС правом беспошлинного (и без других ограничений) товарного экспорта. Такая ситуация политически сомнительна и тем более не способствует пропорциональному товарообороту Индии со всеми странами ЕАЭС.

Тем временем через канал сотрудничества, созданный в начале 2010-х РУССОФТ с Индией (Russia - India Special Interest Group), в Индии ныне работает 16 российских ИТ-компаний (всего же представлено на Индостане не менее 60 российских ИТ-компаний). Доля компаний, работающих в Индии или планирующих туда выходить в 2024 году, выросла в сравнении с 2023 г. с 3,9% до 11,8%. Долгосрочная программа "Сделано в Индии" включает в себя целый ряд стимулов, которые заставляют российские компании следовать требованиям создания СП в Индии и в данной сфере. Практически все серьезные проекты, прорабатываемые РУССОФТ в Индии, настроены на создание СП в рамках данной программы.

Как отмечает в этой связи глава РУССОФТ Валентин Макаров, возможные санкции против Нью-Дели в случае ее вступления с США в прямую конкуренцию в IT-сфере, а также растущая технологическая мощь Китая "подталкивают Индию к технологическому сотрудничеству со странами БРИКС. У нас есть всего 2-3 года для того, чтобы реально стать технологическим партнером Индии в области ИКТ, обеспечив "трансляцию" своего гена технологического суверенитета. Тем самым, укрепив стратегическое партнерство с Индией". Иначе, по оценке эксперта, Индия "сможет найти IT-партнеров в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке, Европейском Союзе. Но хуже всего то, что правящая сейчас элита Индии уступит ее бизнес-кругам, сориентированным на США".

Что же касается небезызвестного газопроводного проекта ТАПИ (Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия) годовой мощностью более чем в 30 млрд. кубометров, приостановленного на афганской территории в конце 2010-х, талибские* власти заявили в октябре 2023 г. о готовности возобновить строительство. А через 4 месяца директор проекта Мухамметмырат Аманов (Туркменистан) сообщил СМИ, что Ашхабад и Кабул дорабатывают план строительства трансафганского участка ТАПИ. О планах помочь Кабулу в этом проекте сообщили весной с. г. представители правительств Пакистана и Индии. Поясним в этой связи, что участок до границы Туркмении с Афганистаном уже построен. Согласно проекту, по 14 млрд. куб. метров предназначаются Пакистану и Индии, до 5 млрд. – Афганистану.

Эта артерия – среди важнейших проектов действующей с 1985 г. Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии (SAARС), в которой участвуют все страны региона, включая Афганистан. А судя по афгано-российским трендам, а также по развитию сотрудничества РФ / ЕАЭС с Пакистаном и Индией, в этих странах едва ли будут возражать, если российская сторона поможет ускорить создание этой артерии.

Весьма характерно и то, что кооперационные тенденции в SAARС более активно развиваются примерно с середины 2010-х – в том числе в рамках МТК "Север – Юг" с участием России и Ирана – на фоне изначально сложных политических взаимоотношений Индии и Пакистана. Тем не менее общерегиональные внутри- и внешнеэкономические факторы оказываются важнее политических разногласий между Дели и Исламабадом, что, в свою очередь, открывает новые возможности для укрепления экономических и геополитических позиций России и ЕАЭС в южноазиатском регионе.

Примечание

(1) В апреле 20204 г. Индия впервые, как минимум с 2009 года, продала российским компаниям 44,8 тысячи тонн необработанного алюминия на 16,5 миллиона долларов. При этом сама Россия является вторым в мире экспортером этого металла (по данным на 2023 г.)

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719740280


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили важный пакет законов
- Фракция "AMANAT" в Мажилисе заслушала Правительство по исполнению предвыборной программы партии
- Олжас Бектенов поручил интегрировать индикаторы "зеленой экономики" в региональные планы развития
- Олжас Бектенов проверил темпы строительства космического ракетного комплекса "Байтерек" и ознакомился с планами развития Байконыра
- О "реваншизме"
- Соглашения о сотрудничестве на $629 млн подписаны на форуме "Казахстан – Китай"
- Новое назначение
- Казахстан принял участие в OPEC FUND 2024
- "Украинцы умирают за Казахстан" - комментарий казахстанского МИД
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  