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Газ из России пойдет в Иран – Иран становится газовым хабом региона, - "Javan"
12:41 30.06.2024

Javan
Иран

Газ из России пойдет в Иран – Иран становится газовым хабом региона
Javan: в Иране подписали меморандум с "Газпромом" о поставках российского газа

"Газпром" и Национальная нефтяная компания Ирана достигли соглашения об импорте российского газа, пишет Javan. Сделка продолжает курс "энергетической дипломатии" покойного президента Ибрахима Раиси. Это важный шаг к превращению Ирана в газовый хаб региона.

В эти дни, когда в Иране все, казалось бы, было сосредоточено на политике из-за внеочередных президентских выборов, чиновники Министерства нефти пока еще прежнего правительства успели сделать важный шаг для превращения Ирана в газовый хаб региона.

ИА "Мехр": Турция рассчитывала именно за собой закрепить роль главной транзитной магистрали газа в Европу и в страны региона, однако активная дипломатия министерства нефти Исламской Республики опередила Турцию и сумела добиться приоритета для Ирана.

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи (Javad Owji), проработавший на своем посту все годы, пока президентом был покойный Раиси и предпринимавший плодотворные меры в данном направлении, заявил накануне, что благодаря переговорам с российской компанией "Газпром", длившимся почти три с половиной месяца, был разработан и подписан меморандум о взаимопонимании по поставкам российского газа в Иран. Благодаря этому шагу именно Иран становится газовым хабом региона.

Министр нефти Ирана подчеркнул, что Россия и Иран вместе обладают более 60% мировых запасов природного газа, и назвал достигнутую сделку грандиозной. Также министр уточнил, что это решение даст хорошие результаты в плане энергетического баланса в регионе. При этом Иран со всей его инфраструктурой и имеющимися в его в распоряжении национализированными газопроводами будет полностью готов принимать и транспортировать такое количество сырья.

Министр отметил, что данный проект транспортировки газа из России рассматривался экспертами уже давно, это также было желанием и покойного президента Ибрахима Раиси. "Есть готовность к тому, чтобы этот меморандум о взаимопонимании в скором времени стал контрактом, и это будет большим достижением как для Ирана, так и для российских государственных деятелей", - заявил Оуджи.

Достигнутое соглашение является своего рода продолжением прошлогоднего договора между Национальной нефтяной компанией Ирана и российским "Газпромом". Это говорит о том, что практическая реализация данного замысла уже совсем близко. Благодаря этому соглашению доля Ирана в общемировом экспорте газа резко возрастет и приведет к значительному изменению существующих балансов. Кроме того, газовое соглашение с Россией станет настоящей революцией в сфере энергетики и промышленности всего региона.

Как подчеркнул министр нефти, соглашение между двумя странами - крупнейшими в мире обладателями запасов природного газа - было заключено на основе взаимных интересов и в рамках международного права. Именно об этом министр написал на своей страничке в соцсетях.

"Соглашение о поставках в Иран российского газа является стратегическим и уникальным, поскольку даст резкий скачок доли Ирана в мировой торговле газом. Также, помимо реализации интересов двух стран, оно станет важным шагом на пути превращения Ирана в газовый хаб региона. И кроме того, это результат всей энергетической дипломатии покойного президента Раиси", - написал министр нефти в своем Твиттер-аккаунте.

Как рассказал в интервью информагентству "Мехр" авторитетный эксперт в области углеводородов Мохсен Салехи Рад, эта стратегическая договоренность может дать значительное уменьшение сложившегося (для Ирана) газового дисбаланса, хотя и в правительстве Раиси уже активно занимались этим вопросом: принимались такие меры, как увеличение объемов нефтедобычи и добычи газа, экспорт и хранение углеводородного сырья. И здесь были достигнуты значительные результаты. Однако, как отметил эксперт, лично Раиси, возможно, не поверил бы, что Иран сможет стать газовым хабом для всего региона путем импорта российского газа и благодаря транспортировке его по всей национальной сети газопроводов с высоким давлением. Однако это тоже результат энергетической дипломатии Раиси и его правительства, и он должен помочь развязать многие узлы в самых разных отраслях промышленности Ирана. "Так, внутри страны мы практически больше не увидим газового дефицита, а объемы экспорта газа значительно возрастут", - уточнил эксперт.

Как заключил Салехи Рад, есть надежда, что правительство, которое сформирует следующий президент, закрепит все достижения своих предшественников в этой области, а данный стратегический шаг найдет свое завершение.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719740460


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