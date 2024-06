ЦентрАзия | Об отчаянной попытке Риши Сунака превозмочь военную атрофию Британии

29.06.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что, если Консервативная партия одержит победу на всеобщих выборах, в стране вернут воинскую повинность либо альтернативную службу для молодых людей, пишет The Guardian.







В соответствии с планом Сунака, 18-летние британцы и британки должны будут год отслужить в Вооруженных силах Соединенного Королевства или в силах кибербезопасности, либо посвятить 25 дней в году (два выходных в месяц) волонтерской работе в полиции, пожарной службе, Национальной службе здравоохранения и других организациях.



По мнению британского премьера, его инициатива укрепит "национальный дух" и поможет молодым британцам освоить "реальные навыки, делать что-то новое и внести свой вклад" в будущее страны.



Озвученный Сунаком план не подразумевает возвращения полноценного призыва в армию: "Подавляющее большинство не будут служить в наших вооруженных силах – только те, кто захочет и пройдет сложные вступительные испытания". Сунак добавил, что "с нетерпением ждет", когда службу смогут пройти его дочери Кришна и Анушка, которые родились в 2011 и 2013 годах.



На реализацию плана потребуется около £2,5 млрд в год. В Лейбористской партии инициативу раскритиковали как бесполезную и нужную только потому, что "тори сократили вооруженные силы до минимума со времен Наполеона".



В Великобритании обязательный призыв на военную службу имел место с 1916 по 1920 год и с 1939 по 1960 год. В настоящее время в Соединенном Королевстве служба в армии является добровольной. По состоянию на январь 2024 года в армии служат около 73 тысяч человек.



Если консерваторы победят на предстоящих парламентских выборах, будет создана Королевская комиссия для окончательного согласования деталей, и план Сунака вступит в силу в сентябре следующего года.



Лейбористская партия назвала инициативу Сунака попыткой поднять рейтинг в преддверии выборов, на которых, согласно опросам, его ждет крупное поражение: "Это еще одно отчаянное нефинансируемое обязательство на сумму 2,5 миллиарда фунтов стерлингов со стороны партии тори, которые уже обрушили экономику, вызвав резкий рост ипотечных кредитов, а теперь они жаждут большего".



Представитель Лейбористской партии Джонатан Эшворт заявил, что план Сунака "это символ крайнего отчаяния, лежащего в основе кампании консерваторов, и хаоса, лежащего в основе их правительства".



Сообщается, что план Сунака будет частично профинансирован за счет сокращения налогов на 1 миллиард фунтов стерлингов и 1,5 миллиарда фунтов стерлингов из Британского фонда общего процветания.



Сунака обвинили в лицемерии, напомнив, что в январе премьер-министр упрекнул начальника Генерального штаба сэра Патрика Сандерса за его предположение, что Великобритании может понадобиться призывная армия "для борьбы с Путиным". Представитель премьер-министра заявил тогда, что Сунак не согласен с Сандерсом и настаивал на том, что возвращения к обязательной военной службе не будет.



"План по восстановлению обязательного призыва на военную службу был составлен тайно, и только ближайшие советники г-на Сунака, в число которых, как предполагается, входил бывший лидер тори Уильям Хейг, были посвящены в детали. В своем конфиденциальном 40-страничном плане советники [Сунака] утверждали, что растущие международные угрозы, исходящие от таких стран, как Россия и Китай, необходимо решать путем усиления наших вооруженных сил – как и вялость многих молодых людей. Около 750 000 молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет в настоящее время не имеют работы, и эта возрастная группа непропорционально представлена ​​в системе уголовного правосудия", – пишет Daily Mail.



Рыба гниет с головы, и британская армия исключением не является. Начальник британского Генштаба генерал Патрик Сандерс хоть и ратует за увеличение численности вооруженных сил королевства, при этом предлагает сделать армию более "инклюзивной", заменив такие звания, как "стрелок" и "гвардеец", на нейтральные термины по причине "чрезмерной мужественности" (too masculine).



Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес незадолго до своей отставки в конце прошлого года поделился с журналистами подробностями своего разговора с высокопоставленным американским генералом. Тот довел до сведения Уоллеса, что в Пентагоне уже не считают британскую армию боевой силой высшего уровня (British Army is no longer regarded as a top-level fighting force).



Американский генерал назвал боевой силой высшего уровня армии США, России, Китая и Франции. Второй уровень боевой силы имеют средние державы с меньшей боеспособностью, такие ​​​как Германия или Италия.



С Беном Уоллесом американский генерал был откровенен: "У вас нет первого уровня. Это едва ли второй уровень".



Британская армия насчитывает сегодня всего 73 000 человек, вдвое меньше, чем в 1990 году, и является самой маленькой со времен Наполеона.



По данным министерства обороны, 32 из 33 пехотных батальонов сухопутных сил Соединенного Королевства испытывают "опасную нехватку" боеспособных военнослужащих, пишет Daily Mail.



Пехоте Великобритании требуется более 14 тысяч солдат. Пока в наличии только немногим более 11 тысяч. Строевые подразделения британской армии располагают едва ли половиной личного состава, необходимого для оперативного развертывания. Несмотря на эту статистику, ряду пехотных батальонов грозит дальнейшее сокращение.



Кадровый дефицит поразил даже элитные части, но Вооруженные силы Великобритании будут сокращаться и далее.



Денег для армии в бюджете нет и в помине. Дошло до того, что британские военные просто голодают. Военнослужащие королевских ВВС на авиабазе Конингсби стали обращаться в продовольственные банки в связи с высокой инфляцией в стране и кризисом стоимости жизни, передает телеканал Sky News.



"Некоторые военнослужащие и их семьи были вынуждены воспользоваться пищевыми банками на фоне высокой инфляции и роста расходов, которые ввергают военных в кризис", – сообщает канал со ссылкой на источники в оборонном ведомстве и внутренние документы ВВС.



Организованный на авиабазе пункт по сбору продуктов от военнослужащих изначально предназначался для помощи гражданским лицам, однако теперь им пользуются и летчики.



"Кризис в обороне возник в результате неоднократных сокращений численности вооруженных сил после окончания холодной войны. Консервативные, лейбористские и коалиционные правительства экономили деньги, отдавая приоритет программам мирного времени. Усугубляет последствия сокращений то, что министерство обороны и армия в течение последних 20 лет не могли закупить часть наиболее необходимого оборудования, такого как бронетехника и новые системы связи, несмотря на траты миллиардов фунтов стерлингов", – отмечает Sky News.



В последнем случае британские журналисты не правы. Два года назад в кулуарах Минобороны Великобритании велись закрытые, но вполне серьезные обсуждения возможности "полностью отказаться от танков, чтобы сосредоточиться на новейших вооружениях", пишет Times.



В ходе боевых действий на Украине стало ясно, что без танков вести войну высокой интенсивности с равным противником невозможно. Тут-то британских военных настигло "внезапное прозрение", и они стали требовать увеличения военного бюджета.



Однако на сегодняшний день, как считают британские военные аналитики, у вооруженных сил закончатся боеприпасы через несколько дней в случае военного конфликта высокой интенсивности.



Однако, даже если британские политики, консерваторы или лейбористы, наберут в свою армию побольше призывников, то что она из себя будет представлять?



Летом прошлого года в британской армии разразился скандал. Проверка, проведенная Министерством обороны Великобритании, подтвердила незаконную дискриминацию королевскими ВВС белых мужчин при наборе на службу в рамках политики по повышению этнического и гендерного разнообразия.



"Мы признаем, что некоторые мужчины подверглись дискриминации", – сказал главный маршал авиации Ричард Найтон. Он принес извинения всем пострадавшим и в то же время заявил, что никто из руководства ВВС, в том числе его предшественник главный маршал авиации Майкл Уигстон, при котором эта дискриминация цвела пышным цветом, не будет наказан.



В августе прошлого года британские ВВС приостановили рекрутирование белых мужчин ради того, чтобы выполнить план по набору женщин и представителей национальных меньшинств.



Начальник управления кадров Военно-воздушных сил Великобритании вице-маршал Мария Бэйфорд тогда заявила, что "женщин можно предпочесть мужчинам, если они недостаточно представлены на определенных должностях и соответствуют требованиям". По ее мнению, такой подход позволит "улучшить службу в долгосрочной перспективе".



С 2020 по 2021 год ВВС "ошибочно ускорили" рекрутирование более 160 летчиков из числа женщин и представителей этнических меньшинств. По официальным данным, более 30 белых мужчин не были взяты на работу в киберструктуры королевских ВВС по причине дискриминации.



Телеканал Sky News изучил переписку официальных лиц ВВС, в которой белые мужчины, стремящиеся вступить в ВВС, были описаны как "бесполезные пилоты". Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал произошедшее "большой ошибкой". Было принято решение, что всем пострадавшим королевские ВВС выплатят компенсации в размере 5000 фунтов стерлингов.



Ни у кого не вызывает сомнение тот печальный для британских консерваторов факт, что не предстоящих парламентских выборах лейбористы победят с огромным преимуществом. Но они еще более подвержены идеологии "инклюзивности" и "пробуждения", отдающей приоритет национальным меньшинствам и ЛГБТ- сообществам.



Не так давно лидер лейбористов Кейт Стармер принес свои извинения ЛГБТ-сообществу за посещение церкви ("Дом Иисуса" в Брент-Кросс, на северо-западе Лондона), не признающей однополые браки.



Представитель Лейбористской партии тогда заявил, что она "непоколебимо поддерживает ЛГБТ-сообщество и право женщин на доступ к безопасным абортам".



Нетрудно представить, что лейбористы смогут создать довольно многочисленную армию, в которой британские дамы и ЛГБТ-активисты будут играть ведущую роль.



Но то, что такая армия сможет хоть как-то воевать хотя бы с партизанами в тапочках, представить невозможно от слова совсем.



Военная атрофия Британии вызвана не столько нехваткой финансов или неумным увлечением зеленым энергопереходом, сколько невозможностью апеллировать к национальной идентичности в случае необходимости создать боеспособную армию.



Так что с планом Сунака или без оного британская армия не сможет подняться до уровня даже военной силы среднего уровня. Источник - Фонд стратегической культуры

