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The National Interest: Госдолг убьет Америку: пророчество адмирала Маллена начало сбываться
12:45 30.06.2024

The National Interest
США

Назревающий кризис: госдолг Америки достиг 34,5 триллиона долларов
TNI: неконтролируемое увеличение расходов наносит урон обороноспособности США

Когда экономика США лопнет от непомерных расходов, страна утратит возможность обеспечивать свою национальную безопасность, пишет TNI. Об этом еще много лет назад предупреждал адмирал Майкл Маллен. И вот "рубка яблонь на дрова" началась.

Заместитель председателя Объединенного экономического комитета (JEC) Конгресса США Дэвид Швейкерт (David Schweikert) 18 июня опубликовал ответ республиканцев на экономический доклад Совета экономических консультантов президента за 2024 год. В нем содержится предупреждение о том, что государственный долг, составляющий 34,5 триллиона долларов и продолжающий расти, представляет угрозу для экономического роста и способности страны занимать средства на будущие нужды, включая потребности нацбезопасности в условиях кризиса.

Приятно видеть, что политические лидеры задумываются о последствиях огромного госдолга и дефицита как в плане безопасности, так и в других областях. Говоря о национальной безопасности, авторы доклада справедливо предупреждают о проблематичности дальнейших займов для нашего правительства с целью финансирования будущих непредвиденных расходов. Но наиболее существенный риск финансовому благополучию американцев представляет ущерб, который долговые проблемы наносят экономике страны - источнику нашего благосостояния и национальной мощи.

К сожалению, мы вряд ли услышим об этом в ходе сегодняшних президентских дебатов. А все потому, что в нынешней политической культуре Соединенных Штатов избиратели не привыкли голосовать за сокращение расходов и проявление финансовой сдержанности. И все же трудно винить политиков за то, что они реагируют на политические стимулы. Чтобы хотя бы иметь шанс должным образом управлять издержками, необходимо ввести правила, ограничивающие расходы политиков и требующие по необходимости их сокращать, причем без принятия конкретных жестких решений. Это даст нам шанс спасти экономическое будущее и сохранить статус сверхдержавы.

В ответе Объединенного экономического комитета упоминается, что сохранение федеральных расходов на нынешнем уровне заставит инвесторов в американские казначейские облигации усомниться в способности правительства США платить по долгам. По мере их отказа от казначейских облигаций, Соединенные Штаты столкнутся с еще большей "экономической нестабильностью", и правительство больше не сможет покрывать дефицит бюджета за счет долга. "Эти трения в управлении долгом, - отмечается в докладе, - затруднят увеличение расходов в ответ на будущий глобальный кризис, который будет иметь последствия для национальной безопасности". От себя добавим, что, если налогово-бюджетная политика и госдолг ударят по потенциалу экономического роста Соединенных Штатов, у страны уже не будет такой экономики, какая необходима для обеспечения и поддержания высокой обороноспособности.

Еще 14 лет назад бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майкл Маллен (Michael Mullen) выступил с аналогичным предупреждением, отметив, что национальная безопасность напрямую связана со здоровьем экономики. Короче говоря, обороноспособность страны - это результат экономического благополучия. Экономический рост, стимулируемый частными инвестициями, позволяет американцам много тратить на оборону. При этом технологические наработки частного сектора тоже можно использовать в военных целях. Но если мы убьем источник нашего экономического процветания, то за безопасность страны платить будет нечем.

Когда правительство продает долговые обязательства, то их скупка для покрытия дефицита частными инвесторами идет во вред всем остальным проектам, в которые могли бы вложиться эти же самые инвесторы. Как говорил экономист Джеймс Бьюкенен (James Buchanan), суть финансируемых за счет долга расходов "сводится к рубке яблонь на дрова, которая необратимо снижает урожайность сада". К тому же поиск иностранных покупателей американского долга имеет еще и внешнеполитические последствия.

В числе прочего и тот факт, что расходы, финансируемые за счет заемных средств, переносят налоговое бремя с нынешних поколений на будущие. И хотя облигационные инвесторы верят, что займы вернут им с процентами, затраты на контрпродуктивные государственные расходы сегодняшнего дня будут нести будущие поколения. Покрывать их будут либо посредством повышения налогов, либо за счет неконтролируемой инфляции, что больно ударит по покупательной способности простых граждан.

Предупреждения адмирала Маллена начинают сбываться с приближением срока погашения долга. В итоге частные инвестиции снижаются в ущерб инновациям, которые можно было бы использовать в оборонных целях. И когда американцы ощутят повышение налоговой нагрузки и ослабление доллара, то быстро поймут, что им выгоднее вообще не работать. А чем меньше люди производят, тем слабее экономический рост и беднее общество.

Обсуждение на дебатах финансовых вопросов было бы приятным сюрпризом, ибо главный приоритет любого политика - добиться избрания и переизбрания на второй срок. Они завоевывают голоса избирателей обещаниями об увеличении расходов, которые пойдут на пользу ключевым группам избирателей. Например, оба кандидата пообещали не трогать социальное обеспечение и медицинскую помощь (две крупнейшие категории расходов). К сожалению, отказ от решения наиболее серьезных проблем с расходами означает их финансирование за счет долга.

Взять долг под контроль можно было бы с помощью бюджетных ограничений вроде швейцарской модели "долгового тормоза". Данная конституционная поправка потребует соответствия госрасходов доходам и ограничит рост расходов средним ростом прибыли за долгосрочный период. И хотя дефицит бюджета все равно может возникнуть в случае падения экономики ниже прогнозного уровня, взятые долги должны будут окупиться за счет профицита во время ее подъемов. С момента вступления в силу закона долг центрального правительства Швейцарии в процентах от ВВП сократился. В период с 2010 по 2021 год, когда в Соединенных Штатах соотношение госдолга к ВВП резко подскочило, в Швейцарии показатель колебался в районе 20%.

Другой вариант заключается в принятии федеральным правительством политики расходов, подобной той, которую предлагала Комиссия по реорганизации и закрытию баз (Base Realignment and Closure, BRAC) при министерстве обороны США. Для федерального бюджета такая схема требует "молчаливого одобрения". Вместо того чтобы публично заявить о поддержке сокращения расходов, политики лишь претворяют их в жизнь, пока президент и члены конгресса бездействуют, и выражают недовольство, когда речь заходит о сокращении расходов.

Государственному долгу необходимо дать объективную оценку и открыто назвать его одной из величайших угроз Америке. Не верите нам - поверьте адмиралу Маллену.

Авторы статьи: Уильям Ругер (William Ruger) и Томас Савидж (Thomas Savidge)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719740700


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