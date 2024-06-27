Самоликвидация Армении: Россия должна принять решение

12:48 30.06.2024

АНДРЕЙ ПЕРЛА

27 ИЮНЯ 2024



Руководители армянского государства оскорбляют Россию. Но это полбеды. беда в том, что они, похоже, решили ликвидировать саму Армению. Если так, для нас это будет не чужое горе, а большая политическая и экономическая проблема. Размером этак в пару миллионов беженцев для начала...



Армянский стыд



Два заявления армянского официального руководства, кажется, подводят черту под историей существования армянского независимого государства. Очень грустно и очень грубо так говорить, но по-другому не получается. Получается "недолго музыка играла".



Судите сами. Сначала секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в беседе с журналистами обвинил Россию в "захвате и сдаче" Карабаха. Мол, это все последствия "полной зависимости" республики от русских:



Россия пришла, отобрала у нас Нагорный Карабах, вернула его Азербайджану, потом ушла, вот и вся реальность. Я утверждаю, что Россия захватила Нагорный Карабах. Без разрешения России войны бы не было.



Безумие этого заявления таково, что его даже трудно комментировать. Каким образом и какими силами Россия "захватывала" Карабах? Батальоном миротворцев без тяжелого оружия? Каким образом Россия могла "разрешить" или "не разрешить" армяно-азербайджанскую войну, притом что сама Армения официально не признавала независимость Карабаха, не объявляла его своей территорией и не просила о военной помощи?



Заявление Григоряна имеет смысл только в одном случае: если армянское правительство окончательно взяло курс на отрыв от России - безо всякой уже "многовекторности", если речь идет о том, чтобы под любым предлогом, даже самым вздорным, указать русским на дверь, в то время как сами армяне...



Некоторое время казалось, что они хотят "уйти на Запад". Но, похоже, дело куда хуже, и речь идет о коллективном самоубийстве.



Армянская идея



ТАСС сообщает об официальном заявлении армянского МИД:



Армения считает, что пора установить дипотношения с Турцией, открыть совместную границу для граждан третьих стран и лиц с диппаспортами.



Это заявление еще абсурднее, чем обвинение России в "захвате Карабаха".



Дальше остается только объявить Республику Армения "автономией" в составе Турецкой Республики. Или сразу провинцией возрожденной Османской империи. Как говорит великолепный политолог Армен Асриян, история армянской независимости заканчивается...



Но зачем они это делают? Ладно, мы хорошо понимаем, что во главе Армении, в правительстве и в окружении Никола Пашиняна сидят русофобы, соросята, выкормыши ЕС и НАТО. Пускай. Но так вот запросто сдаться не французам, не американцам даже, а просто и без затей - туркам?! У которых ликвидация армянского государства чуть ли не в официальной внешнеполитической доктрине записана и уж точно в выступлениях политиков от правящей партии?



То есть армянским руководителям, возможно, на самом деле кажется, что они нормализуют обстановку, прекращают старую вражду и дают возможность своим гражданам мирно и спокойно жить без войны. По крайней мере, сам Никол Пашинян намедни говорил именно об этом и именно в таких выражениях:



Идеология реальной Армении следующая - народ говорит нам и всем: мы не хотим больше бороться, выживать, страдать, жертвовать собой, мы хотим просто жить. Это послание народа элитам и нам как правящему большинству,



- сказал Пашинян на политическом собрании своей партии "Гражданский договор". И добавил, что необходимо сделать идеологию жизни государственной идеологией, а также дать свободу устремлению граждан хорошо жить.



Просто хорошо жить, без войны, не защищая Родину, не отвлекаясь на такие неприятные и затратные вещи, как собственное государство. Жить, торговать абрикосами, делать вино и коньяк, кушать шашлык, водить по родным горам туристов... Не надо Карабаха, не надо великой Армении, не надо, само собой, дружбы с Россией, проще надо быть...



ВЕРНЕТСЯ ЛИ КОГДА-НИБУДЬ АРМЯНАМ ЕЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СИМВОЛ ГОРА АРАРАТ, ПОКАЖЕТ ИСТОРИЯ.



Армянский страх



Отличная идея, вот только ее воплощение в жизнь будет выглядеть совсем не так приятно, как сейчас представляют себе сторонники Пашиняна.



Возьмем ту же Турцию, с которой армянские лидеры так легко и радостно решили помириться. Турция ведь не просто крупнейшая региональная держава и не просто близкий союзник и покровитель Азербайджана. Турция не признала вину за геноцид армян в 1915 году и не собирается этого делать впредь. Турция (по крайней мере, виднейшие турецкие политики, включая президента) совершенно официально выступала за ликвидацию армянского государства. И с удовольствием его ликвидирует, как только получит такую возможность.



В ситуации, когда с одной стороны, граница открыта, а с другой стороны, русских собираются выгнать, я вообще не очень понимаю, кто и как мог бы туркам в этом помешать. ООН пальчиком погрозит? США скажут: не надо так, надо гуманнее? Французы отправят своих зуавов и батальоны иностранного легиона на защиту далекой родины Шарля Азнавура? Разве что Иран войска введет для защиты своих торговых путей...



Да, пожалуй, в такой ситуации Иран останется единственной надеждой армян - потому что Россия вмешаться в ситуацию уже не сможет и, видимо, не захочет: насильно мил не будешь.



Однако Россия, к сожалению, не может просто взять и отвернуться от Закавказья. Приведу только один, зато понятный любому русскому человеку аргумент в пользу того, что нам таки придется заниматься армянскими проблемами. Если в самом деле все пойдет по самому худшему сценарию, беженцы из Армении отправятся куда? Через Грузию в Россию на автомобилях - те, кому не хватит места в самолетах из Еревана. Во Францию уедет гораздо меньше. В Иран, хотя и рядом - еще меньше...



Одно это означает, что хотя Россия эмоционально могла бы сказать "да делайте вы что хотите!", рационально она будет вынуждена спасать Армению. Для своего же спокойствия...



Вот только делать это вопреки воле руководства самой же Армении будет очень, очень сложно. Не исключено, что не туркам, а русским ООН будет грозить пальчиком, а то и вскрикивать о "русской агрессии".



Армянский урок



Умные люди учатся на чужих ошибках, старясь их не повторять. Армянский пример должен многому нас научить - и не только в смысле важности некоторых аспектов международных отношений. Нет, мы должны извлечь урок во внутренней политике. Вот какой важнейший урок: не бывает никаких "нормализаторов", кроме изменников Родины. "Нормализатор" - всегда помощник врага в том, чтобы унизить и вырезать свой собственный народ. Не может быть нормальной и мирной жизни, если Родина недостаточно сильна и недостаточна защищена. Первым делом - самолеты. Дроны. Танки. Снаряды и ракеты. Обученные солдаты и мобилизационный резерв. А вино, шашлыки и процветание - потом.