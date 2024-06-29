Владимир Путин стал одним из трех "великих Владимиров" в истории России, - Мавафак Махадин

12:49 30.06.2024

Al Mayadeen

Ливан



Владимир III



Владимир Путин стал одним из трех "великих Владимиров" в истории России, пишет автор статьи для сайта Al Mayadeen. Он возродил дух народа и вернул страну в мир большой политики. Помогла ему в этом стратегия царских времен, которую он адаптировал к современности.



С приходом Путина на пост президента Российской Федерации политики коллективного Запада во главе с Вашингтоном придерживаются "менталитета холодной войны", который, как считается, канул в небытие с распадом Советского Союза и проникновением в Кремль либералов с еврейским душком – от Горбачева до Ельцина.



До сих пор причины распада СССР, прихода к власти евреев в лице Чубайса, Ходорковского* и других, а также стремительного взлета Путина остаются неясными. Путин стал одним из выдающихся лидеров России и одним из трех "великих" Владимиров (первые два – Владимир I, основатель Древнерусского государства, и Владимир Ленин, вождь и организатор Октябрьской социалистической революции). Владимир Путин черпает вдохновение из исторического прошлого России, и это сказывается на современной политике. Путин вернулся на международную арену и обезопасил свою страну так называемым "евразийским кордоном".



Путину удалось возродить дух русского народа и вернуть Россию в мир большой политики, прежде всего опираясь на нарратив царских времен: национализм и православие. Однако он, в отличие от русских царей, не стал подавлять другие народы и религии, а использовал мультиэтничность как средство достижения своих целей.



Кроме того, опираясь на глобальный альянс, созданный для борьбы с гегемонией Запада, Путин разработал новую политическую концепцию, предполагающую тесную связь с экономикой и напоминающую о связи между базисом и надстройкой, от которых предостерегал Ленин.



Современная политика – это обширная область, которая по-прежнему зависит от экономики, что позволяет увидеть противоречия в самом сердце капиталистических систем.



Путин начал разрабатывать новую стратегию по "возрождению России", которая опирается на основные константы российской истории – влияние в "теплых водах" и на Евразийской арене. По иронии судьбы, всякий раз, когда власть Москвы, основанная на этих константах, ослабевала, провокации Запада возрождали российскую коллективную память, оживляя нацию и выдвигая ее на передовые позиции в мире.



Очевидно, что ностальгия по социализму, Советскому Союзу и Красной Армии, добравшейся до оплота немецкого фюрера в Берлине, – это не единственное, что витает в воздухе. Все по-прежнему зависит от вышеупомянутых констант [влияние в "теплых водах" и на Евразийской арене]. Именно они объясняют возвращение России к советской политике, но уже без социалистического флера.



Мы видим, что Россия под руководством Путина сосредоточила свое внимание на странах, которые являются социалистическими или управляются социалистическими партиями. Например:



1. Путин направил корабли ВМФ на Кубу для проведения совместных военных учений. Во времена Карибского кризиса, разразившегося вскоре после победы Кубинской революции, угрозы Вашингтона вмешаться и отправки Москвой баллистических ракет на Кубу, все было иначе.



2. СССР и Китай участвовали в Корейской войне в 50-х годах. При этом, чтобы спасти своих северокорейских союзников от НАТО, Путин лично посетил КНДР и подписал с ней "Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", который предусматривает оказание взаимной помощи в случае внешней агрессии.



3. В 60-х годах Советский Союз сражался против агрессии США и Франции, – стран-членов НАТО – во Вьетнамской войне. Сегодня же Путин посетил Вьетнам и подписал с ним несколько стратегических соглашений. У Ханоя напряженные отношения с Пекином. Но при этом он долгие годы является ключевым союзником Москвы.



4. Коммунистическая Россия во второй половине прошлого века неоднократно вмешивалась в дела таких государств, как Венгрия и Чехословакия. Причиной тому являлось российско-американское противостояние и поддержка Вашингтоном контрреволюционных группировок в этих странах. Путинская Россия вновь стала оказывать поддержку государствам, которым угрожает прямое вмешательство НАТО или "цветные революции". Кроме того, она сыграла важную роль в стабилизации ситуации в Белоруссии и Казахстане.



5. В советское время в отношении отдельных территорий Москва вела себя то нерешительно, то излишне активно. Путин же начал действовать более решительно, как в случае с Крымом, Донбассом и бывшими территориями Грузии.



6. Россия вернулась к прежней советской политике в Африке и Латинской Америке и оказывает поддержку силам, противостоящим Вашингтону, Парижу и Лондону.



Автор статьи: Мавафак Махадин (موفق محادين)



* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента