Великобритания в Леванте: остров Афродиты на перекрестье ветров Восточного Средиземноморья

17:03 30.06.2024 Через 50 лет после начала Кипрского кризиса геополитическая значимость острова только возрастает



30.06.2024 | ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ



Пятьдесят лет назад, летом 1974 г., турецкие войска высадились на северном берегу Кипра, и за несколько дней боев закрепились на трети территории острова. Знаменательно, что турецкая армия не продвинулись дальше линии некогда существовавшей железной дороги Фамагуста – Никосия – Морфу, построенной в годы британского владычества, но затем утратившей свое значение. Когда турецкая армия остановилась, на ее правом фланге находился горный массив Троодос, на левом – британская военная база Декелия.







Предлогом для турецкого вторжения стала необходимость защиты турок-киприотов в условиях объявленного так называемой "хунтой черных майоров" (киприотских симпатизантов греческих "черных полковников") присоединения Кипра к Греции ("Энозис"). Внешне происходящее может выглядеть как сугубо региональная проблема. Однако реальность свидетельствует о влиянии геополитических игроков на процесс формирования мировой экономической, а значит, и ценовой конъюнктуры.



Исторически владение островом на северо-востоке Средиземного моря давало Османской империи возможность стратегической инициативы в регионе. В то же время и для Британской империи значимость местоположения Кипра, расположенного всего в 300 км от открытого в 1869 г. Суэцкого канала, было трудно переоценить, причем – вплоть до настоящего времени. Вопрос контроля над Островом Афродиты – безусловный приоритет британской внешней политики в Восточном Средиземноморье. По итогам Берлинской конференции 1878 г. между Лондоном и Константинополем был заключен секретный договор о передаче правления Кипром Британской империи.



Что означает присутствие Британии на острове? Постараемся выделить три основные причины. Речь идет о влиянии Лондона на процесс организации мировых перевозок, формирования международного морского права, а также на процесс формирования правил страхования международных морских перевозок.



К моменту строительства Суэцкого канала Британия уже являлась законодателем морского права, лидером по объему мировых морских перевозок, а также законодателем на рынке страховых услуг. Компания Lloyd’s of London – лидер по оказанию страховых услуг, в том числе и в области морских перевозок. Неудивительно, что именно Лондон активно манипулировал процессами в историческом Леванте после передачи острова османами в 1914 г.



Сегодня в некоторых портах и странах не признают иную страховку, кроме Lloyds (Мальта, Гибралтар). Контейнеровозы, идущие из Шанхая в Гамбург, обязательно должны быть застрахованы в этой компании. Другие страны допускают в свои порты суда, имеющие страхование в национальных, но аффилированных с Lloyds структурах (Гамбург Ллойд Германия). Кроме того, Британия сформировала установку тарифов на определенные грузы, районы мореплавания, правила обслуживания судов в портах своих колоний и территорий.



Наряду с разгромом нацистской Германии, главным итогом Второй мировой войны можно считать начавшийся в 1945 г. распад Британской империи. В частности, по итогам национально-освободительной войны остров Кипр получил независимость от британской короны. В 1960 г. президентом Кипра становится известный борец за свободу от британского колониализма, архиепископ Кипрский Макариос III.



По соглашению о предоставлении независимости Кипру, Британия оговорила себе право сохранения военных баз, британскую юрисдикцию на острове, а также беспрепятственный въезд туда своих подданных. Расположение военных баз, к слову, также подчеркивает, где проходит главный товарно-транспортный и финансовый поток сегодня. Одна, Акротири, находится на самом юге острова, неподалеку от порта Лимассол, едва ли не на одном меридиане с Суэцким каналом – кратчайший путь до артерии. А вторая, Декелия, – на юго-востоке, между Ларнакой и Фамагустой, напротив Сирии и Ливана.



После обретения независимости Кипром в 1960 г. здесь начинает появляться американский капитал, свидетельствующий о растущей экономической и геополитической важности региона. Детально установить принадлежность этого капитала к определенному американскому финансовому клану довольно трудно, но очевидно одно – с его появлением начинается и бурное развитие греческого муниципалитета Фамагусты (квартал Вароша): на семикилометровом участке пляжа, считающегося одним из лучших на Кипре, строятся десятки современных отелей, торговые улицы, международный аэропорт. Сюда приезжают и рекламируют Кипр артисты Элизабет Тейлор и Ричард Бартон, звезды Голливуда того времени, а отдых на Кипре в ту пору приобретает аромат эксклюзивности. Активно развивается столь знакомый и постсоветской России оффшорный бизнес…



Спустя четыре года, в 1964 г., имеет место вспышка этнополитического кризиса в виде вооруженных столкновений между греческим и турецким населением. При этом цюрихско-лондонские соглашения создали реальную возможность для внешнего вмешательства Великобритании, Греции и Турции во внутренние дела Республики Кипр вплоть до возможности ввода войск в случае нарушения установленного государственного устройства.



Катализатором раздела острова послужили события 15 июля 1974 г., когда на Кипре произошел вооруженный переворот, инспирированный военными кругами Греции ("черными полковниками"). Законное правительство Макариоса было свергнуто. В итоге, турецкое правительство Бюлента Эджевита, ссылаясь на соглашения от 1960 г., начало 20 июля 1974 г. высадку на Кипре турецких войск, в относительно короткие сроки оккупировавших север и северо-восток острова. 20 июля 1974 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призвал все государства уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Кипра, потребовал прекращения огня и вывода с острова иностранного военного контингента, а также рекомендовал Греции, Турции и Великобритании начать переговорный процесс с целью восстановления на острове мира и конституционного правительства.



В 1975 г. на северной, оккупированной части острова Кипр турецкая община провозгласила свое государство "Турецкая Республика Северного Кипра", признанное пока только Турцией. Заметим, правительство Реждепа Эрдогана активно добивается распространения этого процесса в рамках Организации тюркских государств, однако пока без особого успеха.



Полвека назад советская дипломатия советовала всем сторонам конфликта прибегнуть к привлечению как можно большего числа стран посредников для урегулирования конфликта, от чего в Анкаре отказались. Любопытно, что тогдашний министр иностранных дел Турции Чаглаянгиль в разговоре с послом СССР в Турции А. Родионовым охарактеризовал позицию своей страны следующим образом: "Привлечение большого числа государств к решению кипрской проблемы затянуло бы переговоры на неопределенный срок, привело бы к тому, что обе общины на острове должны были бы укрепить свои автономные администрации, и неизбежным результатом этого мог бы стать раздел острова. Турция считает, что метод двусторонних переговоров ускорил бы достижение соглашения" [1].



Как мы знаем из истории конфликта ровно эти, высказанные турецким министром опасения, и сбылись: двусторонние переговоры не принесли никаких ощутимых результатов. Несмотря на многочисленные попытки привести стороны к общему знаменателю, конфликт остался как будто бы навсегда замороженным. Неслучайно в одном из своих изданий французский журнал Le Monde Diplomatique обозначил территорию Кипра, как зону "непрекращающегося конфликта" [2].



Восточное Средиземноморье, или исторический Левант, не только не утратил свою стратегическую значимость сегодня, но, напротив – она заметно приумножилась. Активное включение в региональные процессы новых игроков, в том числе не имеющих непосредственного выхода на "левантийское" побережье, в региональные процессы, обуславливает его растущую роль на стыке Евразии и Африки.



Роль Турецкой Республики на Кипре, проявившей удивительную неуступчивость в урегулировании конфликта, а также тот отмеченный выше факт, что вторгнувшиеся на Кипр турецкие войска дошли только до британской военной базы и вышли на рубеж железной дороги, обозначенной на британских картах, позволяет сделать вывод о некотором столкновении британских и американских интересов. Еще одно тому доказательство – заброшенная и обнесенная колючей проволокой Вароша – лучший пляж муниципалитета Фамагуста. Турецкие войска охраняют заброшенный город под предлогом наличия не разорвавшихся снарядов в течении уже 50 лет с момента описанных событий 1974 г. Рациональное объяснение этому явлению может лежать в плоскости соперничества прежде всего "удаленных" участников Восточно-Средиземноморского процесса, своего рода напоминание американцам о пределах их непосредственного военного влияния.



Стремясь к более самостоятельному внешнеполитическому курсу, Турция по-прежнему вынуждена во многом играть по формируемым извне правилам. В то же время Анкара, несомненно, ведет политическую игру, направленную на повышение ее роли, значения и статуса в рамках сформированной великими державами модели. Это же относится и к соседней Греции, поддержка которой британцами восходит еще ко временам восстаний XIX века и греко-турецких войн 1919-1922 гг. Использование Турции, как "жандарма Леванта" против Российской империи, а также попеременная поддержка Британией то греческой, то турецкой стороны демонстрирует ту роль, которая сегодня отведена странам исторического Леванта. Они же по-прежнему заняты "выяснением отношений", в то время как формирование мировой конъюнктуры, под которой мы понимаем совокупность сырьевого, товарного и сервисного обмена, формирующегося и изменяющегося исходя из интересов и возможностей участников мировой торговли, достается другим игрокам.



P.S. Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис отверг заявления своего турецкого коллеги Хакана Фидана о том, что Южный ("греческий) Кипр якобы используется как база для операций Израиля против Газы. По словам Фидана, турецкие разведданные показывают разведывательные и военные взлеты с территории Республики Кипр, использование которой, а также греческих островов для операций на Ближнем Востоке не принесет пользы ни самому Кипру, ни Греции. Глава турецкой дипломатии советует грекам держаться подальше от ближневосточных конфликтов, участие в которых может, по его словам, привести к негативным последствиям для них самих.



Примечания



[1] Родионов А. Турция – перекресток судеб. Воспоминания посла. – М.: Междунар. Отношения, 2006.-280 с. Стр. 39.



[2] Атлас "Le Monde Diplomatique" пер. с фр. Под ред. В.Л. Иноземцева и Е.С. Кузнецовой; Центр исследований постиндустриального общества. – М.: 2011 г. Источник - Фонд стратегической культуры

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