В Узбекистане запретили бесплатную раздачу товаров на массовых мероприятиях

17:12 30.06.2024

На массовых мероприятиях в Узбекистане запретили бесплатную раздачу и реализацию по предельно низкой цене продуктов питания, товаров и других ценностей, следует из постановления Кабинета министров.



Согласно постановлению об усилении требований по обеспечению безопасности граждан и поддержанию общественного порядка при проведении массовых мероприятий, запрещено привлекать граждан на массовые мероприятия путем бесплатной раздачи или продажи продуктов питания, товаров и других ценностей по предельно низким ценам в рекламных, акционных и иных целях.



Национальной гвардии и МВД поручено усилить контроль за соблюдением этого требования со стороны организаторов массовых мероприятий и администраций объектов, а также привлекать их к административной ответственности в случае нарушения.



Напомним, 1 июня администрация парка развлечений "Ашхабад" в Ташкенте объявила о бесплатной раздаче 20 000 игрушек и мороженого на День детей в социальной сети вопреки требованиям о запрете массовых мероприятий, что привело к массовому скоплению людей как на территории парка, так и вокруг него.



По данному факту ОВД Яшнабадского района составило административный протокол в отношении директора парка, заместителя директора и начальника отдела рекламы, в соответствии со статьями 185-3, 200-1 и 201 КоАО. Им было назначено наказание в виде 15 суток административного ареста.