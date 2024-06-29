 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Потенциально опасный астероид "2024 МК" краями разминулся с Землей
19:21 30.06.2024

Потенциально опасный астероид "2024 МК" – крупный небесный камень группы Аполлона – разминулся с Землей на 300 000 км в ночь на 30 июня. Об этом сообщил Telegram-канал международной сети оптических телескопов Института прикладной математики имени Келдыша РАН.

По данным сообщества Astro Alert, астероид диаметром около 200 м пролетел на расстоянии чуть ближе, чем Луна, с относительной скоростью 9 км/сек. Наблюдать астероид можно было на всей территории России.

Астероид был обнаружен 16 июня обсерваторией Pan-STARRS на Гавайских островах.

В марте российский астроном из Крыма Геннадий Борисов открыл новый астероид, который пролетел рядом с Землей на расстоянии от 28 000 до 30 000 км, где проходит орбита геостационарных спутников. Размер открытого астероида составляет 2-3 м.

Источник - ведомости
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