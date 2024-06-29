Итоги выборов в Парламент Франции: 1. "Правые" Ле Пен - 33%, 2/ "Левый блок" - 28%, 3/ макронисты - 22%

22:05 30.06.2024

"Национальное объединение" лидирует в первом туре парламентских выборов во Франции

Во Франции объявлены предварительные результаты первого тура голосования на внеочередных выборах в Национальную ассамблею. Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" (RN) под руководством Жордана Барделля, как и ожидалось, стала фаворитом первого тура, набрав 33,5% голосов.



Согласно прогнозу Elabe, "Национальное объединение" может получить абсолютное большинство по итогам второго тура парламентских выборов. Левый блок "Новый народный фронт" (NFP) набрал 28% голосов, что хуже, чем ожидалось. Правительственный блок "Вместе" (Ensemble pour la Rpublique) получил 22%, что лучше, чем ожидалось.



Если процентные соотношения отданных голосов будут меняться по мере окончательного подсчета, то весьма незначительно. А вот объявленные сегодня же прогнозы по количеству мест в парламенте должны ждать подтверждения во втором туре, который состоится через неделю в воскресенье 7 июля. "Национальное объединение" (RN) потенциально может получить от 260 до 310 кресел и претендовать на абсолютное большинство в Национальной ассамблее, для которого нужно 289 мандатов. "Новый народный фронт" (NFP) получит от 115 до 145 мест, правительственная коалиция - не более 90-120 мест. Завтра мы узнаем и количество депутатов, избранных уже в первом туре при подавляющем превосходстве. Пока известно, что в их число входит Марин Ле Пен, избранная сегодня в департаменте Па-де-Кале.



Сегодня, 30 июня, во Франции начался первый тур голосования на внеочередных выборах в Национальную ассамблею. На 18:00 мск явка выросла до 59,39% и стала рекордной с 1978 года. 9 июня Эмманюэль Макрон распустил парламент страны и объявил внеочередные парламентские выборы по итогам выборов в Европарламент, на которых победил Жордан Барделля, председатель "Национального объединения" Марин Ле Пен.



Алексей Тарханов, Париж