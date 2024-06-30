США и Евросоюз пошли в наступление на Южный Кавказ, - Артур Аваков

00:07 01.07.2024

30.06.2024



Республики региона в предстоящем саммите НАТО будут участвовать в статусе партнеров

Артур Аваков



Вся Грузия болеет за свою сборную на чемпионате Европы – 2024.

Вечером 30 июня сборные Грузии и Испании по футболу провели матч в рамках чемпионата Европы. Чем бы ни закончилась их встреча, для Тбилиси она в любом случае стала историческим достижением. Команда впервые участвует в турнире и сразу прошла в 1/8 финала. Власти Грузии посчитали это еще одним доказательством безальтернативности будущего страны в Евросоюзе. Тем временем за последние несколько дней США и ЕС заметно увеличили свою активность на Южном Кавказе, предлагая евро-атлантическую интеграцию.

В Азербайджан прибыл помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен. Прежде всего он заявил, что Ереван, Баку и Тбилиси приглашены на саммит НАТО в качестве партнеров военного блока. Во-вторых, дипломат призвал армянские и азербайджанские власти скорее подписать мирный договор и разблокировать коммуникации. "Один путь проходит через Грузию к Черному морю, но другой, потенциально более крупный, проходил бы через Азербайджан, Армению и Турцию, и из этих соображений нам необходимо мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией", – подчеркнул О’Брайен.



В свою очередь, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. "Собеседники обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, были отмечены негативные последствия практики решения проблем силовым путем и необходимость уважения основополагающих принципов международного права", – говорится в сообщении МИД республики. Также стороны обсудили либерализацию визового режима между ЕС и Арменией.



Кроме того, Мирзоян встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Они говорили о своем сотрудничестве с Евросоюзом. За неделю до этого посол Украины Юрий Гусев поблагодарил министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова за помощь в восстановлении украинской энергетической системы, пострадавшей в ходе СВО.



Что касается Грузии, то президент страны Саломе Зурабишвили прямо заявила, что в ходе футбольного чемпионата сборная не просто побеждает, а вводит всю республику в Евросоюз. Параллельно с этим "серый кардинал" Бидзина Иванишвили решил выдать футболистам 10,7 млн долл. за выход в 1/8 финала и пообещал перечислить еще столько же за победу над Испанией. При этом "Первый грузинский телеканал" игру с испанцами анонсировал как "встречу двух Иберий", намекая на то, что в далеком прошлом испанцы и грузины были одним народом.



Идиллию частично нарушило заявление лидеров Евросоюза о том, что грузинский закон об иноагентах фактически остановил евроинтеграцию страны. Однако правительство Грузии старается не замечать этого, чтобы лишний раз не усугублять поляризацию в обществе, которая и без того обострилась за последние несколько месяцев. "Еще раз хочу поблагодарить наших гордых игроков за то, что сегодня наша страна едина, горда и сильна", – подчеркнул глава правительства Аджарии, представитель правящей "Грузинской мечты" Торнике Рижвадзе.



По мнению политолога Алексея Макаркина, успех Запада в распространении своего влияния на Южном Кавказе будет зависеть от того, насколько эффективно он сможет решать региональные проблемы. К примеру, США и Евросоюз вряд ли смогут помочь Тбилиси вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией или заставить Азербайджан подписать с Арменией мирный договор на недостаточно выгодных для Баку условиях.



"В то же время есть фактор молодежи, которая сейчас в основном хочет жить в Евросоюзе даже больше, чем некоторые европейцы… В связи с этим Запад может рассчитывать на то, чтобы потеснить Россию на Южном Кавказе, заметно сократить ее влияние по сравнению с 1990-ми и началом 2000-х. Но полностью выдавить ее из региона не получится", – считает Макаркин. По его словам, страны региона будут проводить многовекторную политику, в большей степени поддерживая отношения с теми, кто в данный момент будет им полезнее.



Ведущий научный сотрудник Института международных исследований ИМИ МГИМО МИД Николай Силаев тоже не увидел больших перспектив у попыток Запада расширить свое влияние на Южный Кавказ. "У США и Евросоюза для этого слишком мало военных и экономических ресурсов. Россия, Турция и Иран могут предложить региональным игрокам намного больше. Так, США не могут предложить действенных гарантий безопасности даже Украине, а Армении они тем более не будут ничего обещать", – подчеркнул эксперт.



По его мнению, Запад, развивая свою активность на Южном Кавказе, добивается лишь того, чтобы подорвать авторитет России в регионе. Заменить ее он не сможет, считает Силаев.