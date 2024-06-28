Европа: дела плохи, - Николай Петров

00:16 01.07.2024 Жителей континента охватили пессимистические настроения

Николай Петров

28.06.2024



На днях британская газета Guardian, ссылаясь на данные опроса, проведенного службой YouGov, написала: "Опрос выявил широкое недовольство в европейских странах тем, как идут дела, и недостаток оптимизма. Из семи европейских стран британцы чаще всего заявляют, что их страна находится в плачевном состоянии, но французы, скорее всего, считают, что в ближайшие 12 месяцев ситуация ухудшится".



За исключением Дании, отмечает Guardian, ни одна из европейских стран, опрошенных YouGov в конце мая и начале июня, не проявила особого удовлетворения от того, как идут дела, или не проявила чрезмерного оптимизма в отношении будущего. На вопрос, считают ли они, что в их стране сейчас дела обстоят плохо, 80% респондентов в Великобритании ответили "очень плохо" или "довольно плохо" - по сравнению с 71% во Франции, 70% в Германии, 68% в Италии, 67% в Испании, 49% в Швеции и 25% в Дании.



Британцы также чаще всего говорили, что состояние их страны "в целом хуже", чем в других западных странах: 43% заявили, что во всех или большинстве других стран дела обстоят лучше, 35% считали, что в Великобритании ситуация примерно средняя, и только 10% верили, что дела обстояли лучше. Когда людей спросили, ожидают ли они улучшения ситуации на национальном уровне в следующем году, французы были наиболее пессимистичны: 50% ожидают обратного, а 30% считают, что ситуация "остается примерно такой же. Респонденты в Германии также не ждут в следующие 12 месяцев улучшения: 43% заявили, что ожидают ухудшения ситуации.



"Хотя большая часть опросов проводилась незадолго до выборов в Европейский парламент в этом месяце, - отмечает Guardian, - результаты можно рассматривать как еще одно свидетельство отсутствия веры избирателей в то, что политики континента способны добиться значимых перемен".



Но чем же так недовольны европейцы и почему они охвачены пессимизмом? Каждый четвертый европеец обеспокоен своим экономическим благополучием. Во Франции, Бельгии, Греции, Испании и Португалии эти опасения нарастают. Итальянцы больше беспокоятся об окружающей среде и считают борьбу с изменением климата одним из приоритетов ЕС в 59% случаях.



Об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией BVA Xsight для консорциума СМИ во главе с франко-германским телевидением "Арте". Порядка 41% европейцев, согласно опросу, беспокоятся о своем здоровье, опасаются конфликта на Украине и снижения покупательной способности наряду с экологическими темами.



В вопросах иммиграции и обороны большинство опрошенных считает, что необходима общая европейская политика. Иммиграция рассматривается как проблема, в основном, в странах Центральной и Восточной Европы, таких как Болгария, Чехия, Венгрия и страны Балтии. Семь из 10 европейцев считают, что их страна принимает слишком много иммигрантов, и поддерживают более жесткий контроль над потоками. Такие страны, как Польша, Литва, Латвия и Эстония, больше всего боятся конфликта на Украине из-за близости к месту событий. Эти опасения разделяют также Германия и Италия, где 43% опрошенных ставят эту проблему во главу угла, отметила Guardian.



Плачевное положение Европы признал недавно даже президент Франции Эммануэль Макрон. Журнал Economist, которому он дал интервью, отмечает, что французский президент в очередной раз выступил с "мрачным и пророческим предупреждением" для Европы. Макрон предупредил, что зависимость от США и растущие движения правых ведут Европу прямиком к тому, чтобы "очень быстро развалиться" и его послание "столь же убедительно, сколь и тревожно".



Макрон уверен, что с теми проблемами, которые преследуют сегодня Старый Свет, "все может очень быстро развалиться", а европейские лидеры, по-видимому, отказываются воспринимать эти угрозы всерьез. Рассуждая о проблемах Европы, глава Елисейского дворца подчеркнул острую необходимость избавиться от затянувшейся военной зависимости от Америки, а также обвинил США в потакании Китаю, заявив, что они "перестали пытаться заставить китайцев подчиниться правилам международной торговли".



Кроме того, Макрон выразил обеспокоенность растущим движением правых в Европе. Как сообщает издание, президент призвал европейцев "проснуться", поскольку, по его мнению, националистическая "ложь" захлестывает Европу, а единственное желание правых - разрушить ЕС".



Растет недовольство населения даже в Финляндии, которую в опросах уже шестой год подряд называют самой счастливой страной в мире. Недавно ООН представила новый World Happiness Report, доклад, составленный ее экспертами рейтинг стран мира по индексу счастья людей.



По ее заказу такие отчеты, начиная с 2012 года, готовит Исследовательский центр "Институт Земли", действующий при Колумбийском университете США. Считается, что они помогают руководителям и общественным деятелям разных стран лучше реагировать на требования людей и эффективнее работать над повышением их благополучия. В тройку "самых счастливых стран" входят, согласно данным "Института Земли", Финляндия, Дания и Исландия. Причем Финляндия занимает первое место, как самая счастливая в мире, уже шестой год подряд. А самыми несчастными странами признаны Афганистан, Ливан и Сьерра-Леоне.



Но как рассчитывают этот "индекс счастья"? При составлении рейтинга учитываются такие статистические показатели, как: уровень ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, гарантии занятости и уровень коррупции. Кроме того, также оценивается: наличие гражданских свобод, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, стабильность семей. Большую роль при его составлении играют результаты опросов общественного мнения. Их проводит Международный исследовательский центр Гэллапа (Gallup International). Жителей разных государств просят оценить свое ощущение счастья по специальной шкале. Люди отвечают на вопросы о том, много ли они улыбались или смеялись вчера, испытывали ли удовольствие в последнее время, были ли негативные эмоции (гнев, беспокойство, печаль) и т.д.



Население Финляндии составляет всего 5,5 млн человек и при этом в ней нет ни одного города-миллионника. Помимо Хельсинки и Тампере, 103 финских города с населением по преимуществу от 10 до 50 тысяч люди живут тихой и стабильной жизнью на фоне практически нетронутой финской природы. Финляндия, как известно, - страна тысячи озер и девственных лесов. И это тоже - источник "финского счастья". И все же в наибольшей степени "победа Финляндии", как считают, объясняется классической скандинавской социальной политикой, сочетающей высочайшие налоги на сверхдоходы с самыми разнообразными формами поддержки населения, а также отлаженной системой здравоохранения.



Однако на самом деле сами обитатели страны Суоми вовсе не считают себя самой счастливой страной. И для этого у них есть весьма серьезные основания. Как минимум трое из пяти финнов боятся, что им не хватит денег на покрытие базовых расходов, пишет газета Demokraatti со ссылкой на данные исследования Danske Bank. Состоянием собственной экономики граждане Финляндии озабочены гораздо больше своих соседей. Вопрос доходов особенно тревожит женщин. По данным исследования Danske Bank, трое из пяти финнов начинают беспокоиться о том, хватит ли им денег на покрытие базовых расходов.



Недавно в Хельсинки состоялась пресс-конференция полицейских, которые признались, что никак не могут бороться с захватившей столицу организованной преступностью. Причина продолжающихся грабежей на улицах - банальная нехватка денег из-за дыр в бюджете.



Не прекращаются в стране забастовки. Недавно бастовали, недовольные условиями своего труда и размером заработной платы "счастливые" финские железнодорожники, недовольные условиями своего труда и размером заработной платы. А за несколько дней до железнодорожников бастовали сотрудники клининговой отрасли. Стачка была проведенная под руководством финского профсоюза работников сферы услуг (PAM). Причина та же - люди недовольны уровнем зарплаты.



Бастовали такие же "счастливые" сотрудники гипермаркетов сетей Kesko и S-ryhmä. Не работали и рынки в некоторых городах, региональные терминалы логистических услуг Kesko. Прошла двухнедельная забастовка медсестер и сиделок - в ней участвовали 25 тыс. медработников младшего звена. Во многих финских учреждениях здравоохранения из-за этого пришлось ограничить несрочную, а то и срочную медицинскую помощь. И снова требования бастовавших были такие же – они желали повышения своей зарплаты и улучшения условий труда. Требовали улучшений также учителя, врачи, педагоги, воспитатели детских садов и персонал, занятый в муниципальных сервисах. Словом, таких "счастливцев" в Финляндии, хоть отбавляй!



"В новостях говорится, будто Финляндия - самая счастливая страна в мире. Но тут есть непонятный момент. С одной стороны, самая счастливая страна. А с другой стороны, криминальная ситуация сильно ухудшилась и бесконечные забастовки с недовольными людьми на улицах", - замечает финский журналист Кости Хейсканен.



"Об этом говорили и ранее, - продолжает он, - Просто тем, кто пытался донести правду до общественности, затыкали рты. Источник проблемы заключается в этнических группах и молодежных кланах […] Постоянно идут грабежи, вымогательства денег… Сейчас общественность думает, что делать. Стали говорить, чтобы подняли сроки тюремного заключения и приступили к депортации. Но пока ничего не действует".



По словам Кости Хейсканена, отнюдь не блестящей является экономическая ситуация в Финляндии. "Мы наблюдаем, что финны сейчас не живут, а существуют. Финское правительство просто бросило многие социальные группы. Такие, как дети, пенсионеры, нуждающиеся в помощи. Их деньги кинули на поддержку Украины", - констатировал он.



Экономика Финляндии, отметил он, "свалилась в большую трубу". Неудивительно, что на этом фоне все больше людей сталкиваются с бедностью и встают на пусть преступности.



"Если страна на грани банкротства, в ней выстраиваются длинные очереди за хлебом, а у молодежи часто бывают проблемы с психическим здоровьем, является самой счастливой в мире - то, что же происходит в других странах?", - удивилась результатам рейтинга ООН, Рику Каллио, читательница финской газеты Helsingin Sanomat.



Другая финская газета Suomenmaa замечает, что перспективы экономики Финляндии сейчас плачевнее, чем год назад, а доверие к ней финских потребителей достигло рекордно низких показателей. Перспективы для ведения бизнеса ухудшились во всех основных отраслях и упали до кризисных значений. А согласно экономическому барометру Ассоциации финских предпринимателей (Elinkeinoelämän keskusliitto), они продолжают ухудшаться. Как сообщил финский портал MTV.fi, число семей финнов, живущих за чертой бедности, увеличилось на 60 тысяч.



Отмечает, что Финляндию никак нельзя считать "самой счастливой страной", даже американская газета New York Times. "Скандинавская нация шесть лет подряд признавалась самой счастливой страной на земле. Но когда вы разговариваете с отдельными финнами, реальность сложнее", - пишет издание. Автор статьи Пенелопа Колстон ссылается на свои беседы с финнами, с которыми она разговаривала, чтобы узнать их отношение к опросу ООН о "счастье".



"Оказывается, даже самые счастливые люди в мире не так уж и счастливы", - констатировала американская газета. И в самом деле, в этой "самой счастливой стране мира" - один из самых высоких уровней самоубийств: 11,6 на 100 тыс. человек против, например, 10,1 в США. Но если такое происходит даже в "самой счастливой" Финляндии, то что же тогда можно говорить о других странах Европы? Источник - столетие

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