Парадоксы Первой мировой (уроки истории), - Валентин Катасонов

00:19 01.07.2024 Парадоксы Первой мировой

К 110-летию начала войны

Валентин Катасонов

28.06.2024

Парадоксы Первой мировой

Она началась 28 июля 1914 года, длилась 1568 дней и закончилась 11 ноября 1918 года. Это было военное противостояние двух коалиций государств – "Антанты" (Великобритания, Франция и Россия) и "Тройственного союза" (Германия, Австро-Венгрия и Италия). В конфликт в общей сложности было вовлечено 38 государств, боевые действия войны распространились также на Ближний Восток, Африку и некоторые районы Азии.



О войне написано бесчисленное количество книг – академических исследований, мемуаров и очерков, произведений художественной литературы. Но историки, военные, журналисты, писатели вновь и вновь возвращаются к теме Первой мировой. Раскрываются все новые грани той вселенской катастрофы, которая свалилась на человечество. Нас, граждан России, в первую очередь, интересует все, что в истории войны имеет отношение к нашему Отечеству. Освежил в памяти историю Первой мировой войны и участия в ней Российской империи по ряду книг, которые у меня есть на полке. И, если судить по этим источникам, то Россия вышла из войны и не победителем, и не побежденным. Победителем ее нельзя признать хотя бы по той причине, что на Парижской мирной конференции 1919 года, где обсуждался вопрос репараций, которые побежденная Германия должна была выплачивать победителям, среди претендентов на репарации Россия не числилась. В списке стран на получение репараций были Англия, Франция и примкнувшие к ним Соединенные Штаты. А России не было.



На Парижской мирной конференции предпочитали Россию не упоминать, ее не было ни в списках победителей, ни в списках побежденных. Видимо потому, что Россия вышла из войны досрочно. Это произошло 3 марта 1918 года, когда советская Россия заключила с представителями "Тройственного союза" договор, который получил название "Брестский".



Давайте попробуем сами порассуждать на эту тему. Еще раз освежим в памяти вопрос о том, чем закончилась война для нас. Каковы издержки, последствия, результаты для России, которая вступала в войну под именем "Российская империя", а вышла из нее под официальным названием "РСФСР". И для этого используем такой редкий источник, как статистический сборник "Россия в мировой войне 1914-1918 года (в цифрах)". Это издание почти столетней давности. Вот его реквизиты: Центральное статистическое управление. Отдел военной статистики. М. 1925. Там есть некоторые цифры, которых сегодня нет в современных изданиях по данному вопросу. Тем более что сборник предваряется обширным введением "Мировая война и ее последствия" (автор – В. Ефремов), в котором комментируются некоторые цифры. Вот некоторые ключевые показатели.



Общее число мобилизованных для военной службы в странах Антанты и странах-союзницах (всего 30 государств) в годы войны составило 40,57 млн человек. В списке этих стран по показателю числа мобилизованных на первом месте стоит Россия – 15,0 млн человек. Или 37% общей численности мобилизованных на стороне Антанты. Для сравнения отметим, что у союзниц России по Антанте Франции и Англии число мобилизованных составило соответственно 9,0 млн и 7,4 млн человек. У России под ружье было поставлено почти столько же, сколько во Франции и Англии вместе взятых. Общее число воевавших по обе стороны фронта (т.е. на стороне Антанты и на стороне Тройственного союза) составило 62,77 млн человек. Получается, что почти каждый четвертый воевавший на фронтах Первой мировой был русским солдатом или офицером.



По другим источникам, число воевавших граждан России было даже больше. На начало войны царская армия насчитывала 1.423 тыс. военнослужащих. За три с половиной года было мобилизовано 14.375 тыс. человек. Итого в войне участвовало 15.798 тыс. человек. В сборнике эта цифра комментируется следующим образом: "около половины всех трудоспособных мужчин были призваны в армию (на 1000 человек – 474); из каждых 100 хозяйств было оторвано 60 трудоспособных мужчин, благодаря чему около половины хозяйств остались без кормильцев. По отношению ко всему населению без различия пола и возраста из каждой тысячи взято в армию 112 человек".



Значительная часть самого дееспособного населения Российской империи за годы войны была полностью или частично уничтожена. На 1 сентября 1917 года баланс живой людской силы, привлеченной в войска, по данным Ставки главнокомандующего, был следующим: в действующей армии насчитывалось 7.060,7 тыс. человек. Т.е. около 45% всех мобилизованных. Остальные 55% – боевые и санитарные потери.



На боевые потери пришлось 4.467,8 тыс. человек (28,3% всей численности мобилизованных). Это убитые, увечные (ставшие инвалидами), пленные. Санитарные потери – 4.269,5 тыс. человек (26,7%). Это раненные и больные. Авторы сборника считают многие из приведенных цифр заниженными. Так, явно недооценивается величина санитарных потерь, поскольку к таковым причислялись только эвакуированные и госпитализированные лица. А многие болеющие и получившие ранения военнослужащие оставались на фронте, их госпитализации не происходило.



Интересны сравнения потерь России с другими странами, участвовавшими в войне. Здесь авторы сборника ссылаются на данные из книги М.П. Павловича "Итоги мировой войны" (М., 1924). Потери стран Антанты и их союзников убитыми составили 2.790,4 тыс. человек. По России этот показатель составил 1.500 тысяч. Получается, что более половины всех убитых на стороне Антанты пришлось на Россию. А число убитых у Франции и Англии составило соответственно 870 тыс. и 205,4 тыс. человек. Доля России в общем числе раненных и окончательно выбывших из строя также оказывается более половины всех таких потерь на стороне Антанты и ее союзников (784,2 тыс. из 1526,5 тыс.). Также по показателю числа взятых в плен и без вести пропавших Россия также имеет потери, существенно превышающие половину (3.084,2 тыс. из 5.719,4 тыс.).



Победа, которую Англия и Франция хотели на Парижской мирной конференции конвертировать в репарации и территориальные приобретения, была добыта ценой крови русских воинов. Статистика ярко об этом свидетельствует. Но демографические потери не сводятся лишь к убитым на полях сражений.



Любые крупные войны не могут не отражаться на показателях рождаемости и смертности всего населения воюющей страны. И в сборнике даются оценки общих потерь в первой мировой войне – как прямых (число убитых), так и косвенных (преждевременно умерших и неродившихся). По всем странам, воюющим на стороне Антанты, число общих потерь оценивается в 23,35 млн человек. Примечательно, что по России общее число потерь оценено в 13,05 млн человек. В том числе потери в результате избыточной смертности – 8,3 млн человек; потери в результате сниженной рождаемости – 2,25 млн человек.



Опять на Россию приходится более половины (если быть точным, то 56%) всех людских потерь на стороне Антанты. Можно лишь добавить, что численность жителей России за годы войны сократилась на 9%. Для сравнения: у Франции сокращение составило 8,5%; у Англии – 3,7%. Больше, чем у России относительное снижение численности населения было у Германии (9,3%), Австро-Венгрии (11,0%), Сербии и Черногории (23,0%).



В сборнике также приводятся интересные цифры по финансовым и экономическим потерям стран-участниц мировой войны. Они заимствованы из книги: Троицкий И.А. Военная география и статистика иностранных государств" (М., 1923). Обратим внимание на такой показатель, как национальное богатство. Цифры приводятся в млрд марок на две даты: 1914 год и 1919 год. У Англии за этот период времени национальное богатство уменьшилось с 325 до 275 (млрд марок), у Франции – с 260 до 180. У стран Тройственного союза показатели уменьшились (млрд марок): у Германии – с 375 до 250; у Австро-Венгрии – со 170 до 100; у Италии – со 100 до 80. А вот у России национальное богатство в 1914 году оценивалось в 250 млрд марок, а в 2019 году – в 100 млрд марок.



Получается, что у России из всех воюющих стран по обе стороны фронта произошло самое большое сокращение национального богатства – в 2,5 раза. У Англии сокращение составило менее чем в 1,2 раза; у Франции – в 1,4 раза; у Германии – в 1,5 раза; у Австро-Венгрии – в 1,7 раза. А у России – в два с половиной раза. В переводе на более понятный, житейский язык это означает, что Россия пребывала в полной разрухе.



И эта разруха в ней особенно контрастирует с тем, что происходило в некоторых странах, которые сильно в войну не вовлекались. У Японии национальное богатство за 1914-1919 гг. увеличилось с 80 млрд до 100 млрд марок, т.е. в 1,25 раза. Но наибольший прирост национального богатства произошел в США: оно увеличилось с 850 млрд до 1200 млрд марок, или в 1,4 раза. А абсолютный прирост национального богатства Америки оказался примерно равным тому национальному богатству, которое имели накануне войны такие страны, как Германия и Англия. Все это лишний раз подтверждает, что США несказанно обогатились в результате первой мировой войны и стали претендовать на экономическое и политическое лидерство в мире.



Важнейшим элементом издержек войны являются военные расходы России. Они росли стремительно. Вот данные по военным расходам по годам (млн руб.): 1914 г. – 1.655; 1915 г. – 8.818; 1916 г. – 14.573; 1917 г. – 25.200. Всего за 40 месяцев войны военные расходы России превысили 50 млрд рублей. В сборнике отмечается: "Чтобы судить об этой цифре, достаточно сказать, что стоимость всего золота, добытого на земле (исчисляемая в 1.000.000 пудов), оценивалась в 25 миллиардов рублей. Между тем, Россия израсходовала на империалистическую войну сумму, вдвое большую". Из каких источников поступали такие астрономические суммы? Госбанк Российской империи перестал сдерживать денежную эмиссию, которая до войны строго ограничивалась золотым запасом Центробанка. Было выпущено кредитных билетов на сумму 21,8 млрд рублей. Необеспеченная эмиссия стала разгонять инфляцию. За 40 месяцев рубль обесценился в три раза. Кроме того, на 16 млрд рублей было выпущено внутренних займов. Еще одним важным источником финансирования военных расходов стали внешние займы и кредиты. Их было получено на сумму 8,0 млрд рублей. Суммарный долг страны (внутренний и внешний) в 1918 году достиг астрономической величины в 65 млрд рублей, это примерно половина национального богатства России. Если в 1913 году внешняя задолженность России составляла 1.134,5 млн фунтов стерлингов, то в 2021 году она уже равнялась 5.693,5 млн ф. ст. Т.е. внешний долг вырос в пять раз!



Особый интерес представляют цифры, характеризующие изменение территорий стран-участниц войны. Одни страны прирастили свои территориальные владения, другие, наоборот, лишились части своих территорий. Естественно, что победители приросли территориями, а побежденные территории потеряли.



От побежденных к победителям перешли территории общей площадью 5.719,2 тыс. кв. км. Основным бенефициаром такого территориального передела стала Англия – она получила 53,6% территорий. На втором месте оказалась Франция с долей в 16,1%. Подсуетилась также Польша, получив 6,5% территориального "пирога". На остальные страны, примкнувшие к Антанте, в общей сложности пришлось 23,8% территориальных приобретений.



А от кого откусывали территории? Прежде всего, следует упомянуть империи, которые существовали до начала войны и потом рухнули. Это Австро-Венгерская империя, которую растащили разные государства (некоторых до войны просто не существовало). Что касается Германии, то у нее забрали все 100% колониальных владений (2.903 тыс. кв. км), а также часть (13,4%) европейской территории (69,6 тыс. кв. км). Также оттяпали 68,2% территории у Турции (1.219 тыс. кв. км). Отщипнули и от Болгарии 7,7% территории (9 тыс. кв. км).



Но вот что самое интересное: Россия, которая понесла все основные тяготы войны и фактически обеспечила победу над Германией ее союзникам, оказалась в списке стран, которые понесли значительные территориальные потери. У России оттяпали 842 тыс. кв. км, что составило 15,4% территории европейской части страны.



В сборнике приводится список тех стран, которые поживились за счет России (тыс. кв. км; в скобках – доля от площади европейской части России, %): Польша – 246 (4,5); Финляндия – 390 (7,2); Эстония – 43 (0,8); Латвия – 65 (1,2); Литва – 52 (0,8); Румыния – 46 (0,8). Последняя из названных стран просто захватила кусок российской территории без всяких переговоров.



Итак, по сути, все цифры сборника говорят о том, что Россия внесла основной (главный) вклад в победу Антанты в войне. И в то же время она оказалась в группе тех стран, которые лишились части своих территорий. Получается, что Россия одновременно и победившая, и проигравшая страна. Вот таковы парадоксы истории. Очень хотелось бы, чтобы современная Россия не наступала на те грабли, на которые она наступила в 1914-1918 гг. Подобного рода парадоксы крайне опасны для нее.



Катасонов Валентин Юрьевич - профессор, д.э.н., председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова



Специально для "Столетия" Источник - столетие

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