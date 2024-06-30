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Путин приказал делать "запрещенные" ракеты: неочевидный результат дебатов Байден-Трамп, - Д.Попов
00:31 01.07.2024

Дебаты Байден-Трамп вызвали, конечно, чувство глубокого удовлетворения. Потому что в который уже раз "российская пропаганда" – а дед-то в деменции – оказалась права. Причем, настолько очевидно права, что либералы, по меткому замечанию философа Дугина, "изменили сами себе – полный провал Байдена на дебатах с Трампом назван "полным провалом". Неожиданно". Еще на неделе выяснилось, что мы снова делаем ракеты, Госдума в полной мере ощутила народную любовь, а русофобские цветочки евродипломатии сменяются ягодками.

Американский "домовенок Кузя" – пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер – еще совсем недавно рассказывала про "крепкое рукопожатие" Байдена и его блистательные умственные способности, а также "видеофейки" с замедленной съемкой, благодаря которым враги дискредитируют президента Америки, выставляя Байдена заторможенным и немощным. Сказка про голого короля закончилась так, как и должна была закончиться, – оглушительным фиаско на дебатах.

Думать, что в Демпартии США никто не видел истинного состояния национального лидера, довольно глупо. Но везде есть "башни" – группы влияния, преследующие свои интересы. Похоже, "группа Байдена" его тянула-тянула, но не вытянула. Соленый огурец обратно свежим не сделать. И встал вопрос о замене кандидата, потому что стало очевидно: с этим демократы выборы проиграют однозначно. Поэтому согласие на дебаты и было дано – как способ слить дедушку и выдвинуть нового демократического кандидата. В Мичигане, например, уже рассылают населению приглашения зарегистрироваться для участия в выборах, на бланке которых изображена Мишель Обама. Хотя наиболее вероятным новым кандидатом считают Камалу Харрис.

Все это довольно забавно, но не более того. Даже если выборы выиграет Трамп, который обещает еще до вступления в должность за сутки прекратить конфликт России и Украины, для России глобально не изменится ничего. Потому что "прекращать конфликт" Трамп будет исключительно с позиции силы. И если Зеленский в ту же секунду сделает так, как ему будет велено, то Путин – никогда. А выставить Украину проигравшей Трамп просто не сможет.

Другой разговор, что возможно – только возможно, исключительно гипотетически, – с западной повестки может быть снят тезис о "стратегическом поражении России на поле боя". Именно "на поле боя". А вот нанести России "стратегическое поражение" – все равно останется главной задачей. И вот тут-то Трамп с его непредсказуемостью (Байден, по мнению Путина, гораздо более предсказуем) может стать куда большим "ястребом" и проблемой для России, чем нынешняя администрация США.

Впрочем, и Путин не ждет, а готовится. В пятницу он обсудил на заседании Совбеза России вопрос об окончательном отказе от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования. "Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где - если это потребуется для обеспечения нашей безопасности - их размещать", - сказал Путин.

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Договор о РСМД 1987 года подписал с США Горбачев. Наша страна в результате уничтожила в три раза больше боеголовок, в три раза больше пусковых установок и в семь раз больше ракетных баз, чем США. Понятно, почему Рональд Рейган назвал день подписания договора "датой, которую занесут в учебники истории". Уже в нынешнем веке США начали производство и применение ударных беспилотных ракет с радиусом действия свыше 500 км, которые по своим техническим характеристикам попадали под содержащееся в Договоре определение крылатых ракет наземного базирования. Россия возмущалась. В 2017-м Владимир Путин предупредил, что "если у американских партнеров есть желание выйти из договора, то наш ответ будет мгновенным и зеркальным". США в итоге вышли из Договора.

Но вот теперь и мы снова делаем ракеты. Собственно, задел-то существует. Наземные пусковые установки для "Калибров" и "Цирконов" возникнут, то есть "будут созданы", моментально. Как и ракеты с дальностью более 500 км для комплексов "Искандер".

Почему это важно? Потому что для "стратегического поражения" России тараном выбрана Европа (а США получают двойную выгоду – что уже общее место). И неслучайно на место главы евродипломатии выбрана эстонская премьер, абсолютно беспринципная (вспомните, что ее требования прекратить торговлю с Россией не мешали вести бизнес с Москвой ее собственной семье) патентованная русофобка Кая Каллас. У нее требование одно: Россия должна быть уничтожена и развалена на множество мелких несамостоятельных государств. Так что в "райском саду" отцвели цветочки, и к октябрю появится "ягодка" (Каллас, конечно, не 45, а 47 – но плюс-минус). Именно из-за деградации уровня европейских политиков, уже не умеющих адекватно оценивать реальность, слышать озабоченности других стран, договариваться и выстраивать отношения даже с противником, и приходится переходить к единственной доступной их пониманию дипломатии – дипломатии дубинки.

А у нас тут с подачи главы СК Александра Бастрыкина полыхнула народная любовь к Государственной думе. Бастрыкин, рассказывая о чудовищной ситуации с миграцией, назвал, цитируя народные комментарии, Госдуму "госдурой". Если убрать оскорбления в адрес нижней палаты – Бастрыкин во многом прав. Что, в общем-то, немудрено. Ситуацию с миграцией емко и четко описал выступавший вместе с Бастрыкиным на юридическом форуме сенатор Клишас: мигранты в России "хотят жить не с нами, они хотят жить вместо нас". Народ это видит, понимает, чувствует. А законодательное регулирование миграции – вопрос избранных народом депутатов – фатально отстает от роста напряженности ситуации и не соответствует запросам общества. Вот и вся любовь.

30.06.24
Авторы: ДМИТРИЙ ПОПОВ

Источник - МК
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