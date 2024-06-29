Долгая дорога в Доху. Чего ждут участники третьей конференции ООН по Афганистану, - С.Строкань

08:12 01.07.2024

В Катаре собрались участники многосторонних переговоров по Афганистану под эгидой ООН. Во встрече в таком формате впервые участвует делегация движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ). Речь идет о попытке выработать модель взаимодействия с теми, кто де-факто управляет Афганистаном с августа 2021 года, не имея международного признания. В то время как в Кабуле ждут помощи в решении социально-экономических проблем и снятия санкций, мировое сообщество озабочено ростом террористической угрозы. Как утверждают в Москве, террористические группировки укрепляют влияние в Афганистане и стремятся создать новый очаг нестабильности в регионе.



В работе двухдневной конференции ООН по Афганистану, начавшейся в Дохе в воскресенье вечером совместным ужином делегаций, принимают участие дипломаты из 25 государств. От России - спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов. Во встрече также участвуют заместитель генсека ООН Розмари Ди Карло и глава Миссии ООН по содействию Афганистану Роза Отунбаева.



В отличие от двух предыдущих конференций по Афганистану, инициированных генсеком ООН Антониу Гутерришем и прошедших в мае прошлого и в феврале этого года, обсуждение проходит с участием представителей де-факто афганских властей. В Доху прибыла делегация движения "Талибан" (признано в РФ террористическим и запрещено).



Возглавляет делегацию из шести человек официальный представитель движения Забихулла Муджахид.



Ранее талибы (движение признано в РФ террористическим и запрещено) отказывались от участия во встречах в Дохе под эгидой ООН, выражая несогласие с приглашением в Катар не поддерживающих власти в Кабуле афганских гражданских активистов, а также с попытками поставить вопрос о положении женщин. Однако на сей раз сторонам удалось достичь компромисса.



Организаторы встречи в Дохе согласились не выносить на обсуждение острый вопрос о положении женщин в Афганистане.



При этом участники конференции все же намерены встретиться с представителями афганского гражданского общества, включая защитников прав человека и женщин.



"Мы пытаемся наладить переговорный процесс и сохранить важный механизм консультаций. Мы должны быть реалистами в том, насколько важна каждая встреча в рамках этого процесса, особенно на этом раннем этапе, когда доверия еще недостаточно. Чтобы этот процесс действительно начался, необходимо участие в конференции властей де-факто",- пояснила накануне Роза Отунбаева. По ее словам, "такое взаимодействие не является легитимацией или нормализацией" афганского режима. Задача переговорного процесса, как пояснила госпожа Отунбаева,- "создание сильных стимулов для де-факто властей в Кабуле принять политику, которая позволит им реинтегрироваться в международное сообщество".



Комментируя заявления российской стороны о намерении исключить "Талибан" из списка запрещенных в РФ террористических организаций, Роза Отунбаева сообщила: "Это будет фактом, здесь нечего будет обсуждать. Я так поняла, что совсем скоро указ будет подписан и "Талибан" будет исключен из списка террористических организаций. Аналогичный шаг был сделан Казахстаном, как вы знаете. Это политическое решение этих стран, мы просто примем это как факт".



Как сообщил "РИА Новости" источник в Дохе, на конференции среди прочего планируется обсудить экономические проблемы Афганистана - в частности,



развитие банковской сферы,

работу частного бизнеса,

проблемы фермеров, которые прекратили выращивание мака, предоставление им возможностей для альтернативного земледелия.

"Мы также надеемся, что счета Афганистана будут разморожены и банки страны смогут вести нормальную деятельность со всем миром",- добавил, рассказывая о своих ожиданиях, представитель Пакистана на катарской встрече Асиф Дуррани.



Активизации процесса сближения Кабула с международным сообществом способствуют последние шаги Москвы и ее союзников по налаживанию взаимодействия с де-факто властями Афганистана. Как заявил 21 июня глава МИД РФ Сергей Лавров, все страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сходятся во мнении насчет необходимости налаживания постоянного и нацеленного на реализацию проектов диалога с правительством движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ).



Кому не понравилось признание Москвой властей Афганистана

При этом, выступая по итогам заседания ОДКБ, господин Лавров обратил особое внимание на то, что с территории Афганистана продолжают исходить угрозы: в стране сохраняются ячейки и боеспособные отряды "Исламского государства", "Аль-Каиды" (обе террористические группировки запрещены в РФ) и аффилированных с ними структур. "Правительство талибов ведет борьбу с этими террористическими группировками. Мы считаем принципиально важным оказывать этой борьбе содействие",- отметил министр.



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Аналогичное заявление сделал в тот же день постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он отметил, что террористические группировки укрепляют влияние в Афганистане, и указал на риск того, что террористы смогут завладеть оружием, которое западные военные оставили в стране. Особую озабоченность Москвы вызывает террористическая активность группировки "ИГИЛ-Хорасан" (филиал запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"). По словам дипломата, с активизацией террористической активности тесно связана проблема производства наркотиков и предпринимаемых Кабулом усилий для ее решения недостаточно.



О том, что исходящая с территории Афганистана угроза терроризма становится все более острой, заявил накануне конференции в Дохе и Асиф Дуррани. "Мы с нетерпением ожидаем третью встречу по Афганистану в Дохе в целях содействия диалогу с временным правительством Афганистана. Надеемся, что временное правительство Афганистана предпримет срочные шаги по ликвидации в стране убежищ террористов",- сообщил пакистанский дипломат.



Сергей Строкань

Газета "Коммерсантъ" №113/П от 01.07.2024,