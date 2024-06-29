Скромный младший сын Лукашенко - Николай успешно "грызет гранит наук" в Пекинском университете

08:18 01.07.2024

Пекинский университет прокомментировал учебу сына Лукашенко

В Пекинском университете заявили, что сын Лукашенко лучший студент на курсе



В Пекинском университете заявили, что сын Лукашенко лучший студент на курсе



Младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко, Николай, обучающийся в Пекинском университете, отличается как лучший студент на своем курсе. Об этом сообщил Хао Пин, секретарь партийного комитета учебного заведения.



Телеканал "Беларусь 1" заявил, что среди группы белорусских студентов, изучающих биотехнологии в рамках обмена в Пекинском университете, также учится младший сын главы Беларуси.



Хао Пин отметил скромность Николая Лукашенко, который не раскрывает своего родства с президентом. Он подчеркнул, что Николай является самым продвинутым студентом на своем курсе и описал его как задумчивого молодого человека.



Сотрудничество между Белорусским государственным университетом и Пекинским университетом представляет собой конкретную реализацию образовательных программ двух стран. В планах развития сотрудничества - возможное создание совместных исследовательских центров в области биотехнологий, сообщил Хао Пин.



Ранее сам президент Беларуси отмечал, что его сын Николай изучает биотехнологии по программе совместного обучения Беларуси и Китая на английском языке. Лукашенко подчеркнул, что после обучения в обоих университетах Николай получит два диплома.