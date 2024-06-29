 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 01.07.2024
10:21  Вадим Трухачев: ЕС бросает все силы на борьбу с Россией
09:59  Токаев заявил, что регулярно читает книги на китайском языке
09:00  Во время хаджа в Саудовской Аравии погибли порядка 10 граждан Узбекистана
08:55  Новый ректор "Назарбаев университет" - британский шпион или признанный ученый?
08:43  Макрон доигрался: Чем грозит провал президентской партии на выборах в парламент, - СП
08:18  Скромный младший сын Лукашенко - Николай успешно "грызет гранит наук" в Пекинском университете
08:12  Долгая дорога в Доху. Чего ждут участники третьей конференции ООН по Афганистану, - С.Строкань

00:52  Максим Сучков: Какую роль миграционный вопрос играет в политической жизни Америки
00:31  Путин приказал делать "запрещенные" ракеты: неочевидный результат дебатов Байден-Трамп, - Д.Попов
00:21  Русский Мир и его противники вчера и сегодня, - А.Гронский
00:19  Парадоксы Первой мировой (уроки истории), - Валентин Катасонов
00:16  Европа: дела плохи, - Николай Петров
00:07  США и Евросоюз пошли в наступление на Южный Кавказ, - Артур Аваков
00:03  Как российская разведка провалила украинское направление, - генерал Л.Решетников
Воскресенье, 30.06.2024
22:49  На востоке ДР Конго повстанцы из М23 захватили два города - Кирумба и Кайна
22:05  Итоги выборов в Парламент Франции: 1. "Правые" Ле Пен - 33%, 2/ "Левый блок" - 28%, 3/ макронисты - 22%
19:40  Около 38 тысяч человек погибли в Газе с начала военного конфликта с Израилем
19:21  Потенциально опасный астероид "2024 МК" краями разминулся с Землей
17:12  В Узбекистане запретили бесплатную раздачу товаров на массовых мероприятиях
17:03  Великобритания в Леванте: остров Афродиты на перекрестье ветров Восточного Средиземноморья
12:49  Владимир Путин стал одним из трех "великих Владимиров" в истории России, - Мавафак Махадин
12:48  Самоликвидация Армении: Россия должна принять решение
12:45  The National Interest: Госдолг убьет Америку: пророчество адмирала Маллена начало сбываться
12:44  Об отчаянной попытке Риши Сунака превозмочь военную атрофию Британии
12:41  Газ из России пойдет в Иран – Иран становится газовым хабом региона, - "Javan"
12:38  Разворот на Восток: визит Нарендры Моди в Москву и южно-азиатский вектор
12:16  Если Байден выйдет из предвыборной гонки: названы неожиданные варианты
11:15  Атлеты Узбекистана установили рекорд Гиннесса по скорости буксировки самолета
11:11  "Правила" НАТО и киевский режим, Ростислав Ищенко
11:08  Кто и почему позарился на Боливию, - Платон Беседин
10:48  Председатель КНР Си Цзиньпин в июле посетит Казахстан и Таджикистан с государственным визитом
10:17  Что сказала Байдену жена после провала на дебатах...
00:25  "Весь цивилизованный мир" вдруг понял: в Евразии уже рождается другой мир - без них
00:23  Армения: "мирный атом" – в эпицентре геополитических интриг
00:21  Транзитом едины. Центральную Азию видят перекрестком транспортных маршрутов
00:19  Кто первый на выход из НАТО. Румыния? Болгария? Албания?
00:17  Экс-главе КНБ Казахстана Кариму Масимову откажут в помиловании
00:16  Трампу и Байдену далеко: названы самые странные президенты США
00:13  Урок "братьям по ненависти". Как надо принуждать Финляндию к миру
Суббота, 29.06.2024
16:03  Путин объявил о возобновлении производства ракет средней и малой дальности
16:01  Мих.Ростовский: Оглушительный провал Байдена не поможет России: неутешительные выводы из американских дебатов
15:58  Хаял Муаззин: Новый президент Ирана будет так же любить Россию и ненавидеть США, как Раиси
15:57  В 40-градусную жару Балхаш остался без воды из-за крупной аварии
15:55  Многоженство в Таджикистане как способ выживания женщин
15:51  В Пакистане из-за жары погибло около 600 человек, больницы и морги переполнены
15:48  Зачем России умный президент в США
14:02  Селевые потоки в кыргызском Ноокате убили 7 человек
13:58  Новым президентом Назарбаев Университета стал престижный британец - доктор Вакар
13:56  Демпартия США ищет замену Байдену и не может найти
13:54  Суд арестовал бывшего советника посольства Казахстана в ОАЭ Мамаша. Бил жену ногами
13:46  Как идеи Дарвина стали символом борьбы для нигилистов в дореволюционной России
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Скромный младший сын Лукашенко - Николай успешно "грызет гранит наук" в Пекинском университете
08:18 01.07.2024

Пекинский университет прокомментировал учебу сына Лукашенко
В Пекинском университете заявили, что сын Лукашенко лучший студент на курсе

В Пекинском университете заявили, что сын Лукашенко лучший студент на курсе

Младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко, Николай, обучающийся в Пекинском университете, отличается как лучший студент на своем курсе. Об этом сообщил Хао Пин, секретарь партийного комитета учебного заведения.

Телеканал "Беларусь 1" заявил, что среди группы белорусских студентов, изучающих биотехнологии в рамках обмена в Пекинском университете, также учится младший сын главы Беларуси.

Хао Пин отметил скромность Николая Лукашенко, который не раскрывает своего родства с президентом. Он подчеркнул, что Николай является самым продвинутым студентом на своем курсе и описал его как задумчивого молодого человека.

Сотрудничество между Белорусским государственным университетом и Пекинским университетом представляет собой конкретную реализацию образовательных программ двух стран. В планах развития сотрудничества - возможное создание совместных исследовательских центров в области биотехнологий, сообщил Хао Пин.

Ранее сам президент Беларуси отмечал, что его сын Николай изучает биотехнологии по программе совместного обучения Беларуси и Китая на английском языке. Лукашенко подчеркнул, что после обучения в обоих университетах Николай получит два диплома.

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719811080


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Завершилась работа второй сессии Парламента VIII созыва
- Олжас Бектенов проверил готовность энергетической инфраструктуры Кызылорды к
- Роман Скляр проверил подготовку к отопительному сезону Павлодарской области
- Новый проект по трудоустройству граждан запущен в нескольких регионах Казахстана
- В МИД отметили День дипломатической службы Республики Казахстан
- Иранская судоходная компания предлагает Казахстану сотрудничество в строительстве терминала в порту Бендер-Аббас
- Кадровые перестановки
- Прогноз по рейтингам дочерних компаний Freedom Holding Corp. пересмотрен на "Позитивный" в связи с улучшением капитализации и системы управления рисками
- Рейтинг АО "Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life"" подтвержден на уровне "BВВ-" в соответствии с обновленными критериями модели капитала; прогноз – "Стабильный"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  