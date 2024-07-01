Макрон доигрался: Чем грозит провал президентской партии на выборах в парламент, - СП

08:43 01.07.2024

Макрон доигрался: Чем грозит провал президентской партии на выборах в парламент

Если к власти придет команда Марин Ле Пен, мир увидит совсем другую Францию

Ирина Мишина



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Дмитрий Журавлев

1.07.24

Главный итог первого тура выборов в Национальное собрание (парламент) Франции - полное поражение партии президента Макрона. По сути, это сравнимо с вотумом недоверия, который французы вынесли действующему президенту.



По данным авторитетной газеты Le Monde, "Народный фронт" Марин Ле Пен набирает 34% голосов. На втором месте - левая коалиция, набравшая 28, 1%. И лишь и на третьем месте - президентская партия "Возрождение", набравшая 20,3%.



Другая французская газета Le Figaro прогнозирует: "Национальное объединение" Марин Ле Пен получит от 240 до 270 депутатов в парламенте. Президентский лагерь будет ограничен от 60 до 90 мест".



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Макрон, очевидно понимающий всю глубину своего провала, занервничал. Он уже призывает к "широкому, явно демократическому и республиканскому митингу" против RN (Народный фронт Ле Пен). В заявлении агентству Франс Пресс глава государства заявил, что высокая явка свидетельствует о желании французского народа "прояснить политическую ситуацию".



Однако, французы с холодным равнодушием восприняли попытки запугать их чуть ли не апокалипсисом, с которым президент Франции сравнил выигрыш оппозиционного блока Марин Ле Пен. Заявления Эмманюэля Макрона о том, что программы "Нацобъединения" и левого фронта, этих "двух крайностей", могут "привести к гражданской войне", не произвели на французов никакого впечатления.



Председатель Национального объединения, "правая рука" Марин Ле Пен, Жордан Барделла отреагировал на это, заявив: "Нечего стращать народ". Кстати, лидер списка "Национального объединения" Барделла сообщил, что намерен стать премьер-министром и призвал граждан дать его партии абсолютное большинство в Нацсобрании. А лидер "Нового народного фронта", занимающего второе место в первом туре парламентских выборов во Франции, Жан-Люк Меланшон, сказал, имея ввиду Макрона: "Он и есть гражданская война".



"Три четверти французов этими выборами решили наказать Макрона", - считает один из руководителей социологической компании OpinionWay Бруно Жамбара. Претензий к действующему президенту действительно накопилось немало. Во Франции хорошо помнят выступления "желтых жилетов", бурные манифестации противников пенсионной реформы, навязанной стране вопреки воле миллионов. Неоднозначно и отношение большинства французов к отправке французских войск на Украину.



Однако ситуация во французском парламенте может сложиться непросто. Макрон - мастер интриги, и он использует все свои дипломатические возможности, чтобы отрезать правых от большинства. Судя по заявлению Макрона, он намерен соблазнять левых для некоей коалиции против крайне правых. Но может случиться и так, что от него теперь будут шарахаться, как от ставшего токсичным персонажа.



Разумеется, у выборов во французский парламент будет еще второй тур, он намечен на 7 июля. Но уже сейчас можно сделать вполне определенные выводы. Для России положительным можно считать любой исход выборов, при котором президентская коалиция Макрона теряет лидерство. Изменения, безусловно, наступят. Но не из-за того, что Франция изменит свою прозападную политику, а из-за того, что Макрон, по сути, завел отношения с Россией в тупик. В новых политических условиях перемены неизбежны.



Что касается будущего премьер-министра, то Габриэль Атталь не сможет сохранить свой пост по итогам выборов. "Месье Атталь больше не будет премьер-министром, - заявил лидер "левых" Меланшон, комментируя первые результаты выборов.



К слову, Атталь не скрывает своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Он состоит в отношениях с главой партии Эммануэля Макрона "Возрождение" Стефаном Сежурне. Но гомосексуальные связи в электоральных делах не особо помогли…



Что можно считать главным итогом первого тура выборов во французский парламент? С таким вопросом "СП" обратилась к научному руководителю Института региональной политики Дмитрию Журавлеву.



- Главный итог этих выборов с их беспрецедентной явкой в том, что идея войны Франции не нравится. Война не устраивает ни одну партию, кроме той, которую возглавляет Макрон. Партия Марин Ле Пен "Народный фронт" скорее всего получит в парламенте большинство. А это значит, что продавить идею военной поддержки Украины и отправку туда французских войск будет невозможно. Марин Ле Пен - против этого. Мандат на применение силы Макрон теперь точно не получит.



"СП": Можно ли сделать предположения о будущем составе правительства Франции?



- В правительстве произойдут серьезные изменения. Если большинство в парламенте будет не у Макрона, он явно утратит контроль над правительством. Но как искушенный политик, он может сейчас попытаться уговорить другие партии объединиться против Ле Пен. Не исключено, что правительство возглавит Председатель Национального объединения, "правая рука" Марин Ле Пен, выходец из Алжира Жордан Барделла. Но могут найти и кого-то третьего, кто будет устраивать все фракции и объединения.



"СП": Многие называют итоги первого тура выборов в Национальное собрание неплохим "президентским стартом" Марин Ле Пен. Как изменится политика Франции, если ее объединение правых все же возьмет большинство мест в парламенте?



- Макрон проиграл. У Ле Пен достаточно самостоятельная позиция. Она не будет играть в натовские игры, не будет подыгрывать США. В отношении Украины, думаю, помощь Франции существенно сократится. В целом, если Ле Пен осуществит свои властные амбиции, у Франции будет позиция разумного нейтралитета.