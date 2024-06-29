Новый ректор "Назарбаев университет" - британский шпион или признанный ученый?

08:55 01.07.2024

Новый президент NU: признанный международный эксперт в академической и научной сфере



28 июня этого года ведущий международный университет Казахстана – NU - возглавил британец - профессор Вакар Ахмад. Новый президент NU в интервью поделился своим опытом по развитию мировых вузов и принципами в своей работе.



Профессор Ахмад, расскажите нам о себе.



Моя научная карьера началась в Брэдфордском университете в качестве доцента, затем я работал в Йоркском, Лидском, Мидлсекском университетах Великобритании и ректором в Университете Абу-Даби (ОАЭ). Также я занимал должность руководителя Департамента науки в канцелярии премьер-министра, который в то время был крупнейшим правительственным департаментом в Великобритании. Также был приглашенным профессором в Университетском колледже Лондона и в настоящее время являюсь почетным профессором в Лондонской школе экономики и Йоркском университете. Я был членом Совета по экономическим и социальным исследованиям Великобритании, Совета по финансированию высшего образования Англии и Национальной службы здравоохранения.



Вы почти 6 лет возглавляли Университет Абу-Даби, который стал одним из лучших исследовательских университетов по рейтингу Times Higher Education. Расскажите нам немного о вашей роли в достижении такого успеха.



Это успех всего университетского сообщества - преподавателей, студентов, сотрудников и партнеров. Университет Абу-Даби тоже молодой вуз, который был основан в 2003 году. Мы стремились к повышению качества во всех образовательных аспектах. Выдающиеся результаты в рейтингах Times Higher Education - это отражение большого труда, особенно в области исследований. У нас была четкая стратегия, которая учитывала соответствие управления и ресурсов, определенные требования в системе найма, развития, оценки и продвижения преподавателей, инвестиции в развитие талантов среди ППС и сотрудников, бескомпромиссную приверженность всестороннему совершенству.



С какими проблемами, на ваш взгляд, сталкивается сейчас британское высшее образование?



Британский сектор высшего образования сталкивается с трудностями такого уровня, которые могут нанести серьезный ущерб как академическому превосходству, так и репутации образования. Долгое время не поднимался уровень государственного финансирования на обучение студентов, при этом уровень инфляции вырос. Это неминуемо сказывается на качестве обучения. К тому же требование лишить студентов права оставаться в Великобритании в течение двух лет после окончания учебы серьезно повлияло на способность к привлечению иностранных студентов. В результате сектор высшего образования столкнулся с беспрецедентными финансовыми проблемами: около трех четвертей университетов ожидают дефицита бюджета в этом году. В выигрыше оказались университеты США, Австралии и других стран.



Фото: предоставлено NU



Почему вы выбрали Казахстан? И почему именно NU?



Еще будучи ректором Университета Абу-Даби, мне довелось принять на работу ученых из NU, я был впечатлен репутацией, амбициями, результатами и качеством их исследований, а также приверженностью академической свободе этого юного университета. Я решил принять участие в конкурсе на данную вакансию, поскольку считаю, что мой инклюзивный стиль руководства поможет NU стать университетом с интенсивной исследовательской деятельностью конкурентоспособным на мировом уровне. Стремление университета поддерживать развитие страны и региона, включая вклад в высшее образование и здравоохранение, также совпадает с моим собственным стремлением - именно это стремление к реформированию государственных служб привело меня в этот университет.



У меня было определенное представление о Казахстане и соседних странах. Казахстан – стратегическая страна, соседствующая с могущественными соседями, при этом формирующая свою независимую политику в области социального развития, экономического процветания и международных отношений, служащая примером для других стран Центральной Азии. Руководство страны признало исключительную важность независимых академических институтов мирового класса, интенсивно занимающихся исследованиями, для процветания страны и региона и уважения на мировой арене, собственно, поэтому и возник NU.



NU должен не просто быть лучшим в Центральной Азии, а стремиться стать одним из лучших во всем мире, чтобы стимулировать повышение качества высшего образования во всем регионе и внести значительный вклад в развитие Казахстана.



Я намерен плодотворно работать с сообществом университета и заинтересованными сторонами, чтобы реализовать видение страны в отношении университета.



Благодарим за интервью!