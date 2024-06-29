Токаев заявил, что регулярно читает книги на китайском языке

09:59 01.07.2024

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев признался, что регулярно читает книги на китайском языке. Об этом он заявил в интервью агентству "Синьхуа".



"Учитывая быстро меняющиеся тенденции как в мире, так и в самом Китае, я регулярно читаю книги на китайском, чтобы поддерживать уровень знания языка, а также быть в курсе последних тенденций политического и социально-экономического развития Китая",

- сказал казахстанский лидер.

По словам Токаева, с Китаем его связывают самые яркие воспоминания студенческой жизни и начала дипломатической карьеры.



"В общей сложности в Китае я прожил 8 лет. В течение этого времени я глубоко погрузился в изучение китайской культуры, истории, языка и обычаев, познал богатство и многообразие китайской кухни",

- продолжил глава РК.

Он добавил, что с большой теплотой вспоминает встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.



"Мы в открытой и доверительной атмосфере обсуждаем актуальные вопросы и перспективы укрепления нашего вечного всестороннего стратегического партнерства, обмениваемся мнениями по ситуации в мире. Действительно, порой в беседах я перехожу на китайский язык, чтобы максимально точно донести до моего коллеги особо значимые моменты или обсудить интересные темы повседневной жизни",

- рассказал Токаев