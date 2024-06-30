|Армии коллективного Запада постепенно насыщаются "нетрадиционалами", - В.Прохватилов
11:10 01.07.2024
Радужные флаги над странами Запада реют все более гордо
Армии коллективного Запада постепенно насыщаются "нетрадиционалами"
30.06.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ
В США подсчитали число представителей запрещенного в России ЛГБТ-сообщества*, занимающих выборные должности.
В настоящее время нетрадиционная публика занимает в Америке 1303 избираемых поста (0,25%), это только те, кто открыто заявил о своем отклонении в сексуальной идентичности. Рост по сравнению с прошлым годом составил 10%, а с 2017 года – 191%, или почти в три раза.
Десятка штатов, где избранных представителей ЛГБТ-сообщества больше всего: Калифорния – 186, Пенсильвания – 71, Иллинойс – 65, Массачусетс – 57, Мичиган – 55, Вашингтон – 47, Нью-Йорк – 45, Флорида – 44, Миннесота – 42, Огайо – 41. Минимум: Американское Самоа, Виргинские острова, Северные Марианские острова – по 0, Алабама, Айдахо и Вайоминг – по 1, Южная Каролина и Гуам – по 3, Пуэрто-Рико, Северная Дакота, Миссисипи – по 4, Луизиана и Гавайи – по 5.
В Демократической партии США 922 таких члена, в республиканской – всего 35.
В Европе число нетрадиционных парламентариев пока не сосчитали, но точно знают о политических лидерах с ЛГБТ-уклоном.
Европа – мировой лидер по количеству находящихся у власти политических лидеров, являющихся открытыми геями, трое из них возглавляют в настоящее время правительства Ирландии, Сербии и Андорры.
В Латвии президент Эдгарс Ринкевичс стал первым в регионе главой государства, открытым геем, в 2023 году.
Бывший премьер-министр Исландии Йоханна Сигурдардоттир стала первым в мире открытым геем-главой правительства, вступив в должность в 2009 году.
Бывший премьер-министр Бельгии Элио Ди Рупо стал первым открытым геем-премьером в стране ЕС в 2011 году.
Ксавье Беттель стал вторым открытым геем главой правительства в ЕС, когда он вступил в должность премьер-министра Люксембурга в 2013 году.
Беттель и его давний партнер были среди первых геев, которые воспользовались своим правом на вступление в брак, когда в 2015 году Люксембург стал девятым государством Европейского союза, предоставившим полные права однополым бракам.
Это был первый случай, когда действующий лидер страны Евросоюза женился на человеке своего пола.
Ирландский политик Лео Варадкар занимал пост премьер-министра в 2017-2020 годах, что сделало его первым гей-лидером Ирландии. Он вновь вступил в должность в 2022 году в результате соглашения о разделе власти внутри правящей коалиции.
Эдгарс Ринкевичс, который был приведен к присяге в качестве президента Латвии в июле 2023 года, был первым высокопоставленным чиновником в странах Балтии, который публично выступил за права для ЛГБТ-сообщества в качестве главы государства.
В 2014 году он опубликовал в заблокированном в России "Твиттере"* пост, который быстро стал вирусным: "Я с гордостью заявляю, что я гей".
Премьер-министр Ана Брнабич стала первой женщиной и первым открытым лесбиянкой-политиком, занявшим этот пост в 2017 году.
Президент Франции Эммануэль Макрон недавно назначил министра образования Габриэля Атталя своим новым премьер-министром. Это первый случай во Франции, когда эту должность занял открыто признающий свою принадлежность к ЛГБТ-сообществу деятель.
34-летний Атталь является одним из самых популярных политиков страны.
Армии коллективного Запада не чужды ЛГБТ-поветрию и постепенно насыщаются представителями этого сообщества.
В 2018 году аналитический центр RAND Corporation впервые подсчитал число членов ЛГБТ-сообщества в рядах Вооруженных сил США. Их оказалось довольно много – 6,1%.
Из военнослужащих, которые в опросе RAND идентифицировали себя как ЛГБТ, 0,6% идентифицировали себя как трансгендеры. Среди ЛГБТ-идентифицированных людей было больше женщин, чем мужчин. Во флоте была самая высокая концентрация ЛГБТ – 9,1%.
Общее число американских ЛГБТ-вояк уже тогда было существенно выше, так как многие из них просто скрывали свою нетрадиционную идентичность.
Стоит отметить, что геев в армии США откровенно недолюбливали достаточно долго. На протяжении 17 лет (с 1993 года) в Штатах действовал закон Don`t ask, don`t tell, согласно которому в вооруженных силах категорически запрещалось служить гомосексуалистам обоих полов, если они не скрывали свою сексуальную ориентацию. Также закон требовал, чтобы командование выясняло ориентацию своих солдат и принимало в случае необходимости дисциплинарные меры вплоть до увольнения и лишения военнослужащего всех привилегий. Барак Обама, отменивший в 2010 году этот закон, стал для ЛГБТ-сообщества иконой многообразия инклюзивности.
Случаи с призывом геев в Вооруженные силы США частенько сопровождались секс-скандалами. Сексуальное насилие в армии США (не только среди геев) – довольно частое явление
"Вооруженные силы США предприняли амбициозные усилия по найму и обучению более 2000 экспертов, занимающихся предотвращением сексуального насилия и другого вредного поведения в своих рядах. Этот шаг был предпринят после примерно 25-процентного увеличения количества сексуальных посягательств в армии, от которых в 2021 году пострадало около 35 900 военнослужащих, находящихся на действительной военной службе, по сравнению с примерно 28 600 в 2018 году", – сообщается в опубликованном недавно докладе Американской психологической ассоциации.
Один из самых знаменитых военных секс-скандалов Америки, который нанес серьезный удар по репутации армии США, – история Криса Бека, американского "морского котика", который внезапно для всех, даже для друзей и сослуживцев стал Кристиной Бек сразу после выхода в отставку.
Крис Бек предусмотрительно ушел со службы в 2011 году, за несколько месяцев до того, как подразделение, где он служил, особая группа быстрого развертывания DEVGRU, провело операцию по ликвидации Осамы бин Ладена. Сменив пол, Кристина Бэк написала книгу "Принцесса-воин", в которой рассказала о том, что на самом деле всю жизнь чувствовала себя женщиной.
От образа крутого парня с оружием в руках, готового в любой момент к выполнению смертельного задания во благо своей страны, у Криса, а точнее, уже Кристины Бек не осталось и следа. Сейчас Кристина выглядит как домохозяйка, которая любит короткие юбки и туфли на высоком каблуке. Набор в NAVY SEAL ("Морские котики") после случая со сменой пола Крисом Беком снизился втрое.
В последние годы соответствующая статистика не публикуется, но открытая поддержка ЛГБТ-военнослужащих высшими чиновниками США позволяет предположить, что их число в армейских рядах существенно возросло.
1 июня 2024 года глава Минобороны США Ллойд Остин во время своего выступления в ходе 10-го ежегодного празднования "Месяца гордости ЛГБТ" в Пентагоне, заявил:
"Мы чтим служение, преданность делу и самопожертвование членов и сотрудников службы ЛГБТК+, которые добровольно защищают нашу страну. Их гордая служба увеличивает силу Америки. Их вклад в нашу национальную безопасность огромен… Чтобы защитить нашу республику и выиграть ее войны, ряды вооруженных сил США должны оставаться открытыми для всех квалифицированных патриотов, желающих служить".
26 июня 2024 года президент США Джо Байден помиловал тысячи ветеранов армии США, "которые были ошибочно осуждены за то, что были верны своей идентичности во время службы в армии".
"Тысячи военнослужащих ЛГБТКИ+ были вынуждены уйти из армии из-за их сексуальной ориентации или гендерной идентичности, – написал Байден в запрещенной в России сети Instagram*. – Сегодня я использую свое право помилования, чтобы помиловать некоторых бывших военнослужащих, которые были осуждены просто за то, что они были самими собой".
Вице-президент Камала Харрис также поделилась этой новостью в Instagram: "Каждый человек в нашей стране должен иметь свободу любить тех, кого он любит, открыто и с гордостью, включая наших храбрых военнослужащих, которые так многим жертвуют".
Таким образом, однополый секс в американской армии не только не воспрещен, но и приветствуется на самом высоком уровне. На гомосексуальные "инновации" в армии США равняются и армии НАТО.
Комитет НАТО по гендерным перспективам (NCGP) проводит ежегодные конференции "в рамках продолжающихся усилий по укреплению и поддержке инициатив по актуализации гендерной проблематики, инклюзивности и разнообразию".
Весной прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг записал полутораминутное видео по случаю "Международного дня борьбы с гомофобией".
"Сила НАТО – в нашем многообразии, поэтому важно задуматься и отметить необычайное разнообразие нашего населения. Я уважаю каждого члена ЛГБТ-сообщества и горжусь тем, что называю себя вашим союзником", – сказал он.
Выслушав пламенную речь Столтенберга, известсный итальянский политик, бывший депутат парламента Италии Лука Волонте написал в соцсетях: "Возникает вопрос: НАТО будет защищать нас от врагов или хочет напасть на нас самих армиях ЛГБТ?"
Ответил на этот вопрос ведущий западный военный аналитик Мартин ван Кревельд: "Мужчины любят воевать, а женщины любят военных. И это не имеет никакого отношения к политике или чему-либо иному – только к тому, что испанцы называют cojones – то бишь яйца. Война как таковая коренится в человеческой природе, потому что есть мужчины с "кохонес" и женщины, которым нравятся такие мужчины. Очень просто".
Лука Волонте не зря опасается, что НАТО начнет атаки на консервативные страны Европы с радужными штыками наперевес.
Британский социолог Ной Карл пишет, что ожидает усиления давления руководства НАТО по продвижению ЛГБТ-повестки на Турцию, Польшу и другие страны альянса, сохраняющие еще традиционные ценности.
Радужные флаги над странами коллективного Запада повествуют о его неминуемом закате. Нас это нимало не печалит.
https://fondsk.ru/news/2024/06/30/raduzhnye-flagi-nad-stranami-zapada-reyut-vse-bolee-gordo.html