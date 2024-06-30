Армии коллективного Запада постепенно насыщаются "нетрадиционалами", - В.Прохватилов

11:10 01.07.2024

Радужные флаги над странами Запада реют все более гордо

Армии коллективного Запада постепенно насыщаются "нетрадиционалами"



30.06.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



В США подсчитали число представителей запрещенного в России ЛГБТ-сообщества*, занимающих выборные должности.



