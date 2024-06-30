Байдена снимет с гонки собственная семья, - NBC News

11:23 01.07.2024

NBC News

США



"Полный сумбур": после провала на дебатах Байден обратился к семье

NBC News: дальнейшая политическая судьба Байдена зависит от его жены Джилл



На фоне сомнений, сможет ли Байден в итоге одолеть Трампа, лидеры демократов официально поддержали нынешнего президента, сообщает NBC News. Однако в частном порядке многие выразили тревогу. Сам же Байден примет решение о своей политической судьбе, посоветовавшись с семьей.



Ожидается, что в воскресенье в Кэмп-Дэвиде президент Джо Байден обсудит с семьей будущее своей предвыборной кампании. Дебаты, состоявшиеся в эфире национального телевидения в четверг, посеяли среди коллег-демократов сомнения в том, что Байдену по силам победить бывшего президента Дональда Трампа в ноябре, сообщают пять осведомленных источников.



Поездка Байдена была запланирована еще до дебатов. Поздно вечером в субботу они с первой леди Джилл Байден собирались встретиться с детьми и внуками.



Доселе высшие партийные лидеры во всеуслышание поддерживали Байдена, в том числе бывшие президенты Барак Обама и Билл Клинтон в своих твитах. Однако старшие демократы конгресса, среди которых члены палаты представителей Хаким Джеффрис (Нью-Йорк), Джим Клайберн (Южная Каролина) и Нэнси Пелоси (Калифорния), в частном порядке выразили тревогу насчет жизнеспособности кампании по переизбранию, хотя публично все они поддерживают президента, сообщили два осведомленных источника.



Один из членов палаты представителей от демократической партии, который считает, что Байдену следует сняться с гонки (но еще не призывал к этому во всеуслышание), рассказал NBC News, что трое коллег выразили на пятничном голосовании то же мнение.



Лидеры палаты представителей не выражали сомнений прилюдно, а их помощники отрицают какие бы то ни было колебания даже за закрытыми дверями.



"Спикер Пелоси полностью доверяет президенту Байдену и с нетерпением ждет возможности присутствовать на его инаугурации 20 января 2025 года, - заявил представитель бывшего спикера палаты представителей Ян Крагер (Ian Krager). - Какие-либо инсинуации об обратном попросту не соответствуют действительности".



Пресс-секретарь лидера меньшинства в палате представителей Джеффриса Кристи Стивенсон (Christie Stephenson) заявила, что ее босс "неоднократно и четко давал понять, что поддерживает президента Джо Байдена и весь демократический список кандидатов сверху донизу - как публично, так и в частном порядке".



Помощница Клайберна Брианна Фриас (Brianna Frias) заявила, что ее начальник, который в эти выходные отправился в Висконсин на предвыборное мероприятие Джо Байдена, "полностью доверяет президенту и тандему Байден–Харрис".



"Сообщения, будто конгрессмен выразил нечто иное, кроме твердой поддержки президента Байдена, совершенно не соответствуют действительности", - сказала Фриас.



В то же время ведущие демократы пришли к мнению, что Байдену необходимо пространство для определения следующих шагов. Они полагают, что лишь сам президент, посоветовавшись с семьей, может решить, двигаться ли ему дальше или досрочно завершить кампанию по переизбранию, и что давлению он не поддастся.



"Решение принимают два человека - это сам президент и его жена, - сказал один из осведомленных источников. - Тот, кто не понимает, насколько глубоко личным и семейным будет это решение, попросту не в курсе ситуации".



Этот репортаж о том, как президент и его партия переживают кризис за четыре с лишним месяца до выборов, которые, по их собственным словам, определят судьбу демократии, основан на интервью с более десятка чиновников, сотрудников, помощников и доноров из демократов. Все они выступали на условиях анонимности, обсуждая столь деликатные вопросы, как, например, откажется ли действующий президент от заявки на переизбрание и кем его можно будет заменить в бюллетенях для голосования.



Несмотря на воодушевляющую речь на пятничном митинге в Северной Каролине, успокоившую часть союзников, человек, вхожий в круг Байдена, сообщил, что президент унижен, лишился уверенности в себе и болезненно осознает, что произведенное им плачевное впечатление - невидящий взгляд и разинутый рот - останется в истории. Это не говоря о том, что временами Байден говорил путано, бессвязно и неразборчиво.



"Это был полный сумбур", - добавил тот же источник.



Другой осведомленный источник сообщил, что Байден в итоге прислушается лишь к одному советчику. "Единственный человек, кто имеет на него окончательное влияние, - это первая леди, - сказал он. - Если она решит, что курс надо менять, - так и будет".



Уже после публикации этого репортажа один из источников подчеркнул, что собрание в Кэмп-Дэвиде - неофициальная семейная встреча.



"Ожидается, что обсуждение кампании будет неформальным, это будет просто обмен впечатлениями, - сказал источник. - Никто не вступает в формальную или решающую дискуссию".



Анита Данн (Anita Dunn), одна из ближайших советников Байдена, заявила в субботнем эфире MSNBC, что президент не обсуждал с помощниками выход из гонки и что внутренние переговоры сосредоточились на движении вперед.



"Дебаты не задались, - признала Данн. - Что нам делать дальше? Знаете, президент прежде всего сосредоточен именно на этом вопросе: что мы делаем дальше? Каковая моя задача?"



Частные дискуссии между Байденом, членами его семьи и главными советниками развернулись после дебатов, ставших для демократов настоящим шоком. Их неприятно поразил как неубедительный внешний вид Байдена, так и регулярные потери мысли.



В субботу его предвыборный штаб провел телеконференцию с членами Национального комитета демократической партии. Представитель Байдена назвал это попыткой успокоить партийных чиновников и продемонстрировать, что его команда общается с союзниками.



"У нас все под контролем", - заверил чиновник.



Главные помощники и советники Байдена посоветовали сотрудникам на всех встречах и дискуссиях придерживаться намеченного курса. По словам одного из высокопоставленных чиновников администрации, их посыл таков: "Мы выдержим этот шторм, как и все прошлые".



Однако источники описали три лагеря в стане демократов: одни будут защищать Байдена при любых обстоятельствах, другие готовы его предать, а третьи в ближайшие дни и недели ждут дальнейших ходов и результатов опросов, чтобы вынести окончательный вердикт. За третьим лагерем внутри партии следят пристальнее всего.



"Демократам нужно перевести дух и посмотреть на результаты опросов, понаблюдать за колеблющимися избирателями, - сказал председатель партии в одном из штатов. - Пока что я не вижу других кандидатур: он человек, который сплотил эту коалицию, у его есть заслуги, он победил Дональда Трампа. И если ничего не изменится, он по-прежнему самый достойный, и именно ему по силам одолеть Трампа".



Кампания Байдена от комментариев для статьи отказалась, сославшись на субботнюю записку председателя предвыборного штаба Джен О'Мэлли Диллон (Jen O’Malley Dillon). В ней она утверждает, что Байден все еще сможет победить, поскольку только за сутки между дебатами и вечером пятницы удалось собрать 27 миллионов долларов.



Примечательно, однако, что О'Мэлли Диллон признала перспективу падения рейтинга, но заранее обвинила в этом средства массовой информации: "Если в ближайшие недели мы действительно увидим изменения в опросах, это будет не первый раз, когда предвзятое освещение в СМИ и идеологические установки приводят к временному падению".



Некоторые демократы обсуждают оптимальные пути партии к победе над Трампом: поддержать 81-летнего действующего президента, у которого до дня выборов не исключены новые приступы слабости вроде тех, что мы видели вечером в четверг, или же выбрать другого кандидата, чей путь к выдвижению на августовском съезде партии может оказаться непростым.



В пятницу Байден заверил, что в ноябре останется знаменосцем партии и заявил собравшейся на митинге в Северной Каролине толпе: "Я бы не пошел на переизбрание, если бы не верил всем сердцем и душой, что справлюсь с этой работой".



Значительную часть двух последних суток президент посвятил мероприятиям по сбору средств - причем с участием демократов, которых последствия его слабого выступления на дебатах встревожили больше всего.



На одном из мероприятий в субботу он коснулся этой темы напрямую.



"Я понимаю тревогу насчет дебатов, я все понимаю, - пояснил он. - У меня был трудный вечер".



Партийные элиты будут убеждать его сняться с гонки лишь в том случае, если решат, что его кандидатура "нежизнеспособна и отрицательно скажется на выборах в палату представителей и сенат", сообщил один крупный донор, близкий как к Обаме, так и к Байдену.



Те, кто придерживаются выжидательного подхода, подспудно признают, что четкой замены Байдену нет и что его уход грозит спровоцировать кровавую внутрипартийную распрю, которая лишь приблизит победу Трампа.



Также нет и реального способа заставить его отойти в сторону. Все делегаты съезда демократической партии (за считанным исключением) были избраны под обещание выдвинуть кандидатуру Байдена на августовском съезде партии. Если он решит баллотироваться, говорят партийные источники, он автоматически станет кандидатом.



Более того, по словам высокопоставленного демократа, руководство партии получит больше рычагов в выборе замены, если Байден снимется с предвыборной гонки уже после официального выдвижения. После назначения кандидата члены Национального комитета демократической партии смогут задействовать механизм выбора преемника, и Байден как господствующая сила в комитете демократической партии сможет на него повлиять.



Если же Байден снимется, не дожидаясь выдвижения, делегаты все равно смогут исполнить его волю, но при этом не будут связаны столь же крепкими обязательствами. В этом случае делегаты смогут выдвинуть кого угодно, и на съезде может завязаться политическая борьба.



"Нужно, чтобы дисциплина оказалась никак не слабее эмоций, - сказал высокопоставленный представитель демократической партии. - Отправлять Байдена в отставку политически неразумно".



Авторы: Кэрол Ли (Carol Lee), Кристен Велкер (Kristen Welker), Джонатан Аллен (Jonathan Allen), Майк Мемоли (Mike Memoli) и Моника Альба (Monica Alba).