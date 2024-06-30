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РосАрмия затрофеила систему наведения амер-ракеты ATACMS
11:30 01.07.2024

Российские военные заполучили систему наведения ATACMS. Они изучат, как ракета корректирует курс
РИА: российские специалисты изучают систему наведения и коррекции полета ATACMS

Алексей Пермяков

Система наведения и коррекции полета оперативно-тактической ракеты ATACMS попала в руки российских специалистов, сообщает РИА Новости. Агентство заявило, что впервые опубликовало фотографию внутреннего устройства ATACMS. Американские ракеты активно используются при ударах ВСУ. Они применялись и при атаке на Севастополь, в результате которой пострадали свыше 150 человек.



Российские военные исследуют систему наведения и коррекции полета поставляемых на Украину оперативно-тактических ракет ATACMS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из специалистов по работе с вооружением.

"Мы можем анализировать работу систем ракеты на всем этапе траектории полета. Базу коррекции, на сколько она может корректироваться", - отметил собеседник РИА Новости.

Агентство также заявило, что впервые опубликовало фотографию внутреннего устройства ATACMS.

"Здесь три лазерных кольцевых гироскопа. Благодаря им она удерживается на отстроенной баллистической траектории. GPS антенна, благодаря которой производится коррекция на первичном и последнем участке баллистической траектории",
- рассказал агентству специалист по работе с вооружением.

Ранее обломки сбитой ракеты ATACMS публиковали "Известия".

Первая партия ATACMS была доставлена на Украину в октябре 2023 года, сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. По данным газеты, это было сделано тайно из-за опасений удара со стороны России.

Открыто о решении передать ATACMS было объявлено в апреле 2024 года.

"Я могу подтвердить, как вы уже слышали от других, что в феврале президент дал указание своей команде предоставить Украине значительное количество ракет ATACMS для использования на суверенной территории Украины. Эта поставка началась в марте. [...] И эти ракеты прибыли на Украину", - сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов (цитата по ТАСС).

Ракеты ATACMS применялись при ударах по Луганску 7 июня 2024 года - жертвами той атаки стали шесть человек, более 50 пострадали.

Также АTACMS использовались для удара по аэродрому Бердянска, сообщал в своем Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Атакамсы" себя показали", – говорил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

Эти же ракеты применялись в ночь на 30 апреля при ударе по Крыму, сообщал Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

О поражении американских ракет многократно отчитывались в Минобороны РФ. К примеру, 29 июня ведомство сообщило, что за неделю российские военные сбили пять АTACMS.

Наиболее известен случай применения ATACMS в районе пляжей Учкуевки и Любимовки на северной окраине Севастополя. По сообщению Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины нанесли удар пятью ракетами, заряженными кассетными боеприпасами. Четыре были сбиты ПВО, а пятая "в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с детонацией боевой части в воздухе над территорией города". Четыре человека (в том числе двое детей) не выжили, 151 получили ранения.

Реакция России на применение ATACMS

Президент России Владимир Путин, выступая 18 октября на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, выразил уверенность, что поставка таких ракет не изменит кардинально ситуацию на линии соприкосновения, а лишь "продлит агонию Украины".

"Это, конечно, наносит вред, и это создает дополнительную угрозу. Во-вторых, мы, конечно, сможем отражать эти атаки", - говорил Путин.

Путин обвинил США в причастности к ударам.

"Вот ATACMS. Как они используются и как передаются? Вот они передали ракетную систему - Пентагон передал, американцы передали. Но как используется? Украинские военнослужащие не могут самостоятельно все сделать и нанести удар этой ракетой. Они просто технологически не в состоянии этого сделать. Чтобы нанести такой удар, Украине нужно иметь американскую спутниковую разведку, а затем на ее основании сформировать полетное задание и потом ввести его в ракетную систему. При этом поставки Западом оружия Украине - это прямое участие в конфликте", - сказал президент РФ в ходе встречи с представителями СМИ в Петербурге.

Источник - Газета.Ru
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