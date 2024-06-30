РосАрмия затрофеила систему наведения амер-ракеты ATACMS

11:30 01.07.2024

Российские военные заполучили систему наведения ATACMS. Они изучат, как ракета корректирует курс

РИА: российские специалисты изучают систему наведения и коррекции полета ATACMS



Алексей Пермяков



Система наведения и коррекции полета оперативно-тактической ракеты ATACMS попала в руки российских специалистов, сообщает РИА Новости. Агентство заявило, что впервые опубликовало фотографию внутреннего устройства ATACMS. Американские ракеты активно используются при ударах ВСУ. Они применялись и при атаке на Севастополь, в результате которой пострадали свыше 150 человек.



