Выставку трофейной техники в Москве за два месяца посетили свыше 1,3 млн человек

12:09 01.07.2024

Более 1,3 млн человек посетили выставку трофейной техники в Москве



1 июля 2024



Выставку трофейной техники в Москве за время ее работы с 1 мая по 30 июня посетили свыше 1,3 млн человек, сообщает 1 июля пресс-служба Минобороны России.



