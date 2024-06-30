Запад впервые применил истребитель F-16 в зоне боев на Украине

13:50 01.07.2024

ВСУ впервые применили истребитель F-16 в зоне СВО

"Военная хроника": французские эксперты заявили о первом применении Киевом американских F-16



, сообщает Telegram-канал "Военная хроника" со ссылкой на заявление бывшего военного летчика и консультанта по воздушной обороне Ксавье Тайтельмана.



Официальных подтверждений информации не поступало.



Российские политики неоднократно заявляли, что поставки Украине иностранных вооружений не помешают России достигнуть целей СВО.



Авторы: ДМИТРИЙ ИСТРОВ