Испытание ракеты Tianlong-3 в Китае завершилось аварией

14:56 01.07.2024

Стендовое испытание ракеты Tianlong-3 в Китае завершилось аварией



Tекст: Дмитрий Зубарев



Китайская Space Pioneer в воскресенье осуществила неудачное статическое испытание ракеты-носителя Tianlong-3 ("Тяньлун-3"), говорится в сообщении аэрокосмической компании, опубликованном в соцсети WeChat.



