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|Испытание ракеты Tianlong-3 в Китае завершилось аварией
14:56 01.07.2024
Стендовое испытание ракеты Tianlong-3 в Китае завершилось аварией
Tекст: Дмитрий Зубарев
Китайская Space Pioneer в воскресенье осуществила неудачное статическое испытание ракеты-носителя Tianlong-3 ("Тяньлун-3"), говорится в сообщении аэрокосмической компании, опубликованном в соцсети WeChat.
Как говорится в сообщении, авария произошла в 15.43 по пекинскому времени, в ходе испытания ракета оторвалась от тестовой площадки и взлетела, после чего на ней отключилось компьютерное оборудование и она упала в горном районе примерно в 1,5 км от места старта, передает ТАСС. В результате удара о землю ее корпус распался на части, пострадавших нет.
Как отмечает РБК, Tianlong-3 – двухступенчатая ракета длиной 71 метров, работает на керосине и жидком кислороде. В будущем Tianlong-3 планируют сделать многоразовой. По грузоподъемности ракета приближается к разработанной американской SpaceX Falcon 9. Предполагается, что она будет способна вывести на низкую околоземную орбиту 17 т полезной нагрузки.
Ранее японская ракета Epsilon S взорвалась во время испытаний.