Массовые беспорядки в Париже - недовольны все!

15:03 01.07.2024

Полицейские применили слезоточивый газ для разгона протестующих в Париже



1 июля 2024



В Париже полицейские применили слезоточивый газ для разгона участников протеста против результатов первого тура досрочных выборов в Национальную ассамблею (нижняя палата парламента Франции). Видео с места событий 1 июля публикуют "Известия".



На кадрах видно, как правоохранители, вооруженные щитами и ружьями с резиновыми пулями, пытаются разогнать кричащую толпу. Протестующие, в свою очередь, кидают в правоохранителей фейерверки.



При этом некоторые из участников протестов пытаются возводить баррикады из подручных средств.



