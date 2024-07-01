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Массовые беспорядки в Париже - недовольны все!
15:03 01.07.2024

Полицейские применили слезоточивый газ для разгона протестующих в Париже

1 июля 2024

В Париже полицейские применили слезоточивый газ для разгона участников протеста против результатов первого тура досрочных выборов в Национальную ассамблею (нижняя палата парламента Франции). Видео с места событий 1 июля публикуют "Известия".

На кадрах видно, как правоохранители, вооруженные щитами и ружьями с резиновыми пулями, пытаются разогнать кричащую толпу. Протестующие, в свою очередь, кидают в правоохранителей фейерверки.

При этом некоторые из участников протестов пытаются возводить баррикады из подручных средств.



Митингующие также устраивают на улицах столицы локальные поджоги, разбивают витрины, сооружают самодельные щиты и бросают дымовые шашки.

Во Франции начались масштабные митинги, после того как 30 июня состоялся первый тур выборов в Национальную ассамблею страны. По итогам голосования лидирует партия Марин Ле Пен "Национальное объединение". "Новый народный фронт" занимает второе место с 29,1%. На третьем месте расположилась коалиция президента Франции Эммануэля Макрона, которая получила 21,5% голосов.

Сообщалось также, что президент Франции Эммануэль Макрон проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента вместе со своей женой Брижит на избирательном участке в небольшом приморском городке Ле-Туке на севере страны.

9 июня президент Франции заявил о роспуске Национальной ассамблеи и о проведении досрочных выборов. Макрон подчеркнул, что Франции необходимо ясное парламентское большинство, чтобы "действовать в спокойствии и согласии". Как сообщил телеканал BFMTV, французский лидер признал тяжелое поражение президентской партии "Ренессанс" на выборах в Европарламент (ЕП), в ходе которых она набрала в два раза меньше голосов (15,4%), чем оппозиционная правая партия "Национальное объединение", за которую проголосовало 32% электората.

Позднее, 11 июня, издание Bloomberg сообщило, что решение Макрона распустить нижнюю палату парламента и провести перевыборы вызвало недовольство и хаос среди его окружения - в частности, в его партии "Ренессанс". Как отмечалось, Макрон решил инициировать парламентское голосование, чтобы вернуть себе политическую инициативу после того, как его партия потерпела полное поражение от крайне правого "Национального объединения" Марин Ле Пен на европейских выборах.

Источник - Известия
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