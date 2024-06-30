 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пять принципов мирного сосуществования от Си Цзиньпина, - В.Скосырев
15:53 01.07.2024

30.06.2024

Между тем напряжение на индийско-китайской границе не спадает
Владимир Скосырев

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил на конференции в Пекине, что Китай в своей внешней политике привержен миру.
Китай никогда не сойдет с пути мирного развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на конференции, посвященной 70-летию провозглашения основ внешней политики Китая. Эти основы – пять принципов мирного сосуществования – сформулировал премьер КНР Чжоу Эньлай в 1954 году. По словам Си, сегодня необходимо еще более, чем раньше, следовать этим принципам. В свой актив Китай может записать содействие разрядке между Саудовской Аравией и Ираном. Но Запад не верит в искренность слов Си. А Дели обвиняет Пекин в провокациях в Гималаях.
Агентство Reuters увязывает призыв Си "строить мосты" с тем, что количество экономических и территориальных споров Китая с торговыми партнерами и соседями возрастает. Многие страны обвиняют Китай в давлении и создании конкурентных преимуществ для своих компаний. Это мешает признанию важной роли КНР на международной арене. Тем не менее глава Китая не ослабляет своего мирного наступления. Он утверждает: "В эпоху глобализации необходимо не создавать вспышки раздоров, не возводить железный занавес, а прокладывать дорогу к сотрудничеству".

Восстановление дипломатических отношений Эр-Рияда и Тегерана – это заслуга китайской дипломатии. Но принятию Западом роли КНР как позитивной силы в мировых делах препятствует то, что Китай не пожелал осудить Россию после начала СВО в Украине и не принял участия в "мирном саммите" по Украине в Швейцарии.

Но не только Запад не спешит пожать руку дружбы. Обостряются связи с соседями. После вооруженного столкновения на границе в Гималаях в 2020 году, когда погибло 20 индийских и четверо китайских солдат, Индия ужесточила китайским фирмам условия для инвестиций, запретила сотни китайских приложений в интернете, сократила авиационное сообщение с КНР. Обострились отношения Китая и с Филиппинами из-за территориального конфликта в Южно-Китайском море.

На этом фоне 70-я годовщина провозглашения пяти принципов пришлась очень кстати. Эти принципы были зафиксированы в соглашении Китая с Индией в 1954 году. Оно погасило конфликт Китая с Индией из-за Тибета. Индия признала Тибет частью Китая. Помимо этого, именно тогда премьер Китая Чжоу Эньлай и индийские представители расшифровали, что же это за принципы: взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета, ненападение, невмешательство во внутренние дела, равенство и взаимная выгода, мирное сосуществование. В Индии эти постулаты назвали "панча шила". Резонанс в мире на этот документ был очень значительный. Пять принципов вошли в базу итогового заявления конференции освободившихся от колониализма стран в Бандунге (Индонезия) в1955 году. В прочность уз с Китаем поверил первый премьер Индии Джавахарлал Неру. При нем в ходу был лозунг "индийцы и китайцы – братья".

Выдающийся политик и мыслитель дорого заплатил за свою иллюзию. В 1962 году председатель КНР Мао Цзэдун решил проучить Индию за то, что она приютила духовного лидера тибетцев далай-ламу и тысячи его приверженцев. Между Китаем и Индией вспыхнула краткосрочная война. Индия ее проиграла.

The New York Times пишет, что индийско-китайская граница протянулась на 2100 миль сквозь одну из самых плохих для жизни людей окружающих сред. Когда сходит снег, местность там напоминает лунный ландшафт. "Кому, спрашивается, нужна такая земля?" – воскликнул в беседе с репортером бывший индийский дипломат, неоднократно ездивший вдоль границы. Но государства иначе смотрят на эту проблему. Поэтому прохождение линии реального контроля, заменяющего границу, для них важно с точки зрения престижа. Индия и Китай разместили вдоль этой линии примерно по 60 тыс. солдат. Подоплекой конфликта тут служит понимание в обеих столицах, что если его сторона уступит, то она потеряет вес на международной арене. Вот почему напряжение не спадает. На днях погибли пять индийских военных. Их танк провалился в озеро.

Впрочем, в Пентагоне и ЦРУ смотрят на концепцию мирного сосуществования, которую поднял на щит Си Цзиньпин, иначе. Там полагают, что она неплоха, но малореализуема в сегодняшних условиях. Деннис Уайлдер, профессор Университета в Джорджтауне, который отвечал в ЦРУ за отдел Восточной Азии и Тихого океана в 2015 и 2016 годах, говорит: "Между Китаем и США идет стратегическая конкуренция. Мы не должны допустить, чтобы она усилилась, переросла в новую холодную войну или мировую войну. Проблема в том, что обе страны гордятся своей исключительностью в мировой истории. А это не способствует скромности или сотрудничеству между ними. США считают себя городом на горе, а Китай полагает, что он хранитель истории, насчитывающей 5 тыс. лет. При этом Пекин считает, что США хотят сдержать его возвышение. А Вашингтон смотрит на Китай как на гегемонистскую державу, которая хочет сместить Америку с места мирового лидера".

В свете таких идеологических расхождений, глубокого взаимного недоверия, противоречий по Украине, Тайваню, экспорту технологий настоящее примирение между Пекином и Вашингтоном вряд ли возможно. "Такова реальность", – констатирует бывший видный сотрудник ЦРУ.

Источник - НГ
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