Муфтият Дагестана решилcя запретить ношение никаба

16:19 01.07.2024

В Дагестане муфтият в ближайшее время издаст фетву о запрете никаба (женского головного убора с узкой прорезью для глаз, который носят часть мусульманок), сообщается в телеграм-канале администрации республики со ссылкой на духовного лидера мусульман Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаева.



"Фетва в исламе - решение по какому-либо вопросу, выносимое муфтием, факихом или алимом, основываемое на принципах ислама", - поясняется в сообщении.



