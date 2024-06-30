Украина отказалась возвращать долги странам СНГ

16:33 01.07.2024

Неплатежом красны: Украина отказалась возвращать долги странам СНГ

Почему выплат с нее, скорее всего, требовать не будут и как Киев пытается усидеть на двух стульях



Анастасия Костина



Украина отказалась оплачивать какие-либо долги перед странами СНГ, однако в случае выхода из Содружества с нее не будут требовать выплат, заявил "Известиям" генсек международной организации Сергей Лебедев. При этом на сегодняшний день об окончательном разрыве отношений Киев не объявлял. Украинские власти оставляют для себя наиболее удобные международные договоренности - например, чтобы убедительно отстаивать свои границы на разных площадках. Под давлением Запада от СНГ сейчас отдаляется и соседняя Молдавия, однако на планы Содружества это не влияет, хотя и расширение организации пока не планируется, сказал Лебедев.



Украине простят долги перед СНГ



Несмотря на ярко выраженное стремление на Запад, Украина до сих пор де-юре остается членом Содружества Независимых Государств (СНГ). Как заявил "Известиям" генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, Киев не уведомлял исполком об окончательном выходе из международной организации. При этом Украина не платит взносы в единый бюджет организации, накапливая долг перед странами Содружества, выплачивать который ей, скорее всего, не придется, сказал Лебедев.



- Украина не анонсировала окончательный выход из СНГ. Что касается долгов, то Украина отказалась выплачивать какие-либо долги. Однако я не думаю, что в случае выхода с нее будут требовать выплату этих долгов, - сказал генсек.



В 2019 году в МИД РФ сообщили, что задолженность Украины перед СНГ превысила 300 млн рублей. "Известия" направили запрос в аппарат Содружества и российское дипломатическое ведомство с просьбой актуализировать эти данные.



Выбивать долги из Киева - занятие трудоемкое, о чем красноречиво говорит хотя бы история с невыплатой так называемого долга Януковича.



В 2013 году РФ предоставила Украине, которую на тот момент возглавлял Виктор Янукович, $3 млрд в кредит за счет средств Фонда национального благосостояния. Однако после майдана 2014 года новое правительство отказалось погасить долговые бумаги. В итоге с 2016 года, когда истек срок погашения, Киев пытается аннулировать долг, наложив мораторий из-за якобы "принудительного характера" займа. В ответ российская сторона подала иск в Высокий суд Лондона. Далее дело дошло до Верховного суда Великобритании, который в марте 2023 года ожидаемо признал аргументы Украины обоснованными.



Впрочем, ни украинские долги непосредственно перед СНГ, ни вероятная перспектива выхода страны из организации никак не влияют на ее планы, и какая-либо компенсация за счет новых полноценных членов на повестке дня не стоит.



- Решением Совета глав государств был утвержден статус наблюдателей и партнеров СНГ, расширение пока не планируется. Российская Федерация, председательствующая сейчас в СНГ, рассматривает, какое международное объединение или государство могло бы стать наблюдателем, - рассказал Лебедев.



Статус наблюдателя или партнера присваивается решением Совета глав государств СНГ. Он дает дополнительные возможности для углубления сотрудничества СНГ и его органов с государствами, не входящими в Содружество, а также международными организациями. На данный момент де-юре к СНГ относятся 11 государств: Россия, Азербайджан, Армения, Республика Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. Грузия вышла из состава СНГ в 2009 году.



Что касается Украины, то председательствующая в этом году Россия, несмотря на текущую внешнеполитическую обстановку, никак не лоббирует ее выход из организации. В феврале замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью "Известиям" подчеркнул, что, несмотря на минимизацию участия Киева, Москва не добивается исключения соседа из СНГ, так как нормативные документы этого не предусматривают. "Честно говоря, в такой норме даже нет необходимости, поскольку Содружество Независимых Государств - это формат, ориентированный на нужды людей и поощрение сотрудничества в культурно-гуманитарной, торгово-экономической и других сферах", - отметил дипломат.



Победа соседа: Украина согласилась выполнить все требования Венгрии на пути в ЕС

Киев пообещал венграм обучение на родном языке и гарантированного депутата в раде



Почему Украина не выходит из СНГ



С 2014 года власти Украины демонстративно пытаются разорвать связи с СНГ. Тогда Совет национальной безопасности и обороны принял решение остановить председательство Украины в СНГ, а в 2018-м на тот момент президент страны Петр Порошенко подписал указ о прекращении участия Киева в уставных органах Содружества. Последними документами, из которых вышла Украина, стали соглашения о вооруженных силах и пограничных войсках, о стратегических силах 1991 года и статусе стратегических сил 1992 года, что вполне укладывается в логику взаимодействия Киева с НАТО.



При этом украинские власти действуют выборочно: для них по-прежнему остается много выгодных соглашений, из которых они не хотели бы выходить, подчеркнул в разговоре с "Известиями" председатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. В данном случае Украина идет по стопам Грузии, которая хоть и хлопнула дверью после конфликта в Южной Осетии в 2008 году, но тоже оставила для себя лазейки.



- Когда Грузия выходила из СНГ, то заранее предупредила о желании сохранить несколько десятков соглашений, потому что их денонсация затрагивает не только отношения с Россией, но и с другими странами, подписавшими эти соглашения.



Украина не торопится с выходом, если только это действительно осознанная линия, потому что хочет сохранить отношения с другими странами, например с Казахстаном, Азербайджаном и Арменией. И у нее возникает внутренний раздрай: публичная позиция "не хочу иметь ничего общего с постсоветским пространством" и реальные потребности, которые вынуждают в нем оставаться, - пояснил "Известиям" первый зампред комитета Константин Затулин.



"Когда у Украины будут проблемы, попытаются взорвать ситуацию в Приднестровье"

Молдавский депутат Богдан Цырдя - об истинных причинах преследования Евгении Гуцул, милитаризации своей страны и о потерях Кишинева из-за разрыва с Москвой



Выбор в пользу определенных соглашений связан, скорее всего, с необходимостью иметь как можно больше документального подтверждения своей территориальной целостности в связи с продолжающимся конфликтом.



- Я думаю, это те соглашения, которые позволяют им на международной арене, в том числе и в ООН, довести свою позицию в отношении границы Украины. Я думаю, что это связано исключительно с какой-то политической частью, потому что активной экономической политики на территории СНГ Украина не демонстрирует, - поделился мнением с "Известиями" экс-депутат Верховной рады Украины, эксперт международного общественного движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров.



Однако такая избирательность все равно нанесла огромный ущерб для Украины и в первую очередь ее экономике.



- Мы потеряли рынок СНГ, мы потеряли рынки сбыта, кооперацию с бывшими советскими республиками. А что приобрели? - рассуждает Килинкаров. - Безусловно, потеряла и Россия. В этом и состояла задача: основной страх Запада заключался в том, что России удастся выстроить абсолютно взаимовыгодные отношения с Украиной и они войдут в единое экономическое пространство, например в единый таможенный союз. Нужно было оторвать Украину от России.



Аналогичная ситуация постепенно складывается и в другой соседней республике - Молдове, нынешние власти которой также пытаются разорвать многолетние связи под давлением Запада (в данном случае Евросоюза, куда так стремятся обе страны). В конце прошлого года в Кишиневе допускали, что Молдавия может выйти из СНГ уже к концу 2024-го. Экс-президент республики и председатель оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в интервью "Известиям" заявил, что перед выборами в октябре правительство Майи Санду побоится денонсировать соглашения с СНГ, например, о безвизе.



Политик добавил, что попытки отказаться от любых связей с традиционными партнерами Молдавии - СНГ или ЕАЭС - не соответствуют национальным интересам республики и это понимает большинство граждан, включая тех, кто выступает за хорошие отношения с ЕС.