27-летний племянник Кадырова стал секретарем Совбеза Чечни

21:54 01.07.2024

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Телеграм-канале, что его дорогой племянник Хамзат Кадыров назначен на должность секретаря Совбеза республики.



Ранее пост главы Совета безопасности Чечни занимал Турпал-Али Ибрагимов. Кадыров сообщил, что теперь он назначен новым главой Шалинского района. При этом Ибрагимов уже возглавлял этот район с 2012 по 2021 годы.



На сайте Чеченского регионального отделения партии "Единая Россия" сообщается, что Хамзат Зелимханович Кадыров родился в 1997 году, он окончил школу хафизов, работал директором этой школы, в 2017 году стал помощником главы Чечни. В 2018 году Хамзат Кадыров возглавил администрацию Курчалоевского района, а в 2023 году назначен на должность замглавы Правительства ЧР - министра имущественных и земельных отношений.



Авторы: ЭММА ГРИБОВА