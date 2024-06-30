 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Елена Зеленская купила один из самых дорогих гиперкаров - Bugatti Turbillon
21:56 01.07.2024

Елена Зеленская купила один из самых дорогих суперкаров Bugatti Turbillon

Французский портал Verite Cachee France сообщил в своей заметке, что супруга президента Украины Елена Зеленская стала первой обладательницей совершенно нового суперкара Bugatti Turbillon, который является одним из самых дорогих в мире.

Издание ссылается на видео, которое выложил в соцсетях пользователь под именем Жак Бертин. Он утверждает, что является сотрудником автосалона Bugatti в Париже. По его словам, компания организовала для четы Зеленских закрытую презентацию за две недели до официального анонса.

Мужчина говорит, что Елена Зеленская осталась под впечатлением от нового гиперкара, оформила заказ и стала первой обладательницей нового Bugatti Turbillon.

Издание напоминает, что президент Украины с супругой посещал Францию в начале июня по случаю торжеств, посвященных 80-летию высадки в Нормандии. Отмечается, что помимо официальных визитов чета Зеленских участвовала в менее публичных мероприятиях.

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Издание также опубликовало копию счета за приобретенный автомобиль на имя Елены Зеленской на сумму почти 4,5 миллиона евро. "Копию счета на новую машину журналистам удалось получить от жены президента Украины", - говорится в материале.

Также сообщается, что поставка автомобиля ожидается только в 2026 году.

Авторы: ЭММА ГРИБОВА

Источник - МК
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