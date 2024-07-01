Китай начал регулярную публикацию прогноза состояния льда вдоль Северного морского пути

22:56 01.07.2024

01.07.2024



СМП проходит от Мурманска у границы России с Норвегией до Берингова пролива у Аляски, протяженностью 13 000 км. Протяженность морских путей между Европой и Азией через Суэцкий канал составляет около 21 000 километров



Китайская радиостанция в понедельник начала передавать информацию о состоянии арктического морского льда у берегов России для судов, следующих Северо-Восточным проходом, поскольку Китай стремится и дальше использовать самые северные в мире маршруты в качестве альтернативы Суэцкому каналу.



Арктические морские пути все чаще используются в качестве альтернативного глобального торгового маршрута, соединяющего Тихий и Атлантический океаны с крупными экономиками, поскольку глобальное потепление сокращает площади пакового льда и позволяет судам дольше оставаться свободными ото льда.



Китай и Россия также сотрудничают в развитии арктических морских путей, поскольку Россия стремится поставлять больше нефти и газа в Китай на фоне западных санкций, а Китай ищет альтернативный морской путь, чтобы уменьшить свою зависимость от Малаккского пролива.



Береговая станция Тяньцзинь, находящаяся в ведении северокитайского портового города Тяньцзинь, начала транслировать анализы и прогнозы состояния морского льда, а также информацию о погоде для Берингова пролива, пролива Дмитрия Лаптева, пролива Великитского и пролива Карские Ворота вдоль побережья России, сообщила в понедельник газета Tianjin Daily.



С 1 июля по 31 октября радиостанция будет передавать арктические бюллетени каждый день в 14:00 и 22:00 по пекинскому времени, сообщила государственная газета.



Северо-восточный проход, также известный как Северный морской путь (СМП), в частности, сокращает расстояния между Европой и Восточной Азией по сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал.



СМП проходит от Мурманска у границы России с Норвегией до Берингова пролива у Аляски, протяженностью 13 000 км (8 078 миль). Для сравнения, протяженность морских путей между Европой и Азией через Суэцкий канал составляет около 21 000 километров.



В настоящее время Китай импортирует часть сжиженного природного газа из России через Арктику, в основном через проект "Ямал", управляемый российской энергетической компанией "Новатэк", в которой имеют долю China National Petroleum Corp и китайский государственный Фонд Шелкового пути.



Проект "Ямал СПГ" осуществляет поставки на рынок Северо-Восточной Азии по СМП в летний период, а в зимний период - по западным маршрутам.



Российский энергетический гигант "Газпром" поставил свой первый груз СПГ по СМП в Китай в сентябре прошлого года.



Индия, крупнейший покупатель морской российской нефти, также выразила заинтересованность в сотрудничестве с Москвой в области арктических перевозок и сопутствующего экономического сотрудничества.



Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters