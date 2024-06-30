Легендарный астролог Яков Брюс исчез, не оставив следов

00:13 02.07.2024

Гений своего времени или гость той эпохи - тайны жизни Якова Брюса не раскрыты по сей день



Иван Рыбин



Среди "птенцов гнезда Петрова" - родовитых русских дворян, иностранных "военспецов" и просто авантюристов - есть личность, которую ученые предпочитают не замечать. Он вроде как был, но для истории его нет. Родившийся 355 лет назад Яков Вилимович (Уильямович) Брюс несмотря на всю загадочность своей многогранной натуры самым странным образом выпадает из внимания науки. О нем если что и знают, то предпочитают помалкивать. Очень необычная позиция…



Русский, а никакой не шотландец - это совсем не шутка, ведь в нашу страну приехал еще дед петровского "чернокнижника". А он сам родился тут, в Первопрестольной. Налицо москвич в третьем поколении - можно сказать, коренной житель.



Хотя, конечно, он все равно был Брюсом - законным наследником короны Шотландии. Собственно, именно по этой причине его отец вынужден был покинуть Альбион и искать убежища на чужбине, во всяком случае, такова официальная версия. Как оно было на самом деле мы не знаем, а ученые темнят.



Очень мутная история и с потомками. Вроде как русская ветвь Брюсов нынче не существует - у самого Якова детей не было. У его родного брата Романа имелся сын Александр, соответственно уже у него - Яков. Но он, как считается, не родил мальчиков, наследницей была дочь Екатерина. И все - на ней древний род вроде бы пресекся.



А как же поэт-символист Валерий Брюсов, неужели не родственник? Особенно если учесть, что он был Яковлевич. Тут история очень странная. Яков Брюсов (1848−1907), равно и его сын Валерий почему-то всю жизнь открещивались от родства с шотландскими аристократами, аналогично - младший брат поэта Александр. Кстати, странный набор имен - и Яков, и Александр. Не иначе как совпадение, не более того.



Этимология фамилии Брюсов неизвестна, отсыл к слову "брус" - полная чушь. Были бы Брусовы. Но, если вспомнить начальственную роль Великобритании в ее контактах с руководством Российской Империи, все становится на своим места. Политика, однако. Нет в России никаких Брюсов, то есть претендентов на корону Шотландии. Всем все понятно? То-то же… Хотя фактически таковые имеются. В том числе и сейчас.



Сам сподвижник Петра I в политике замечен не был, в каких-то монархических поползновениях вроде как тоже. Во всяком случае, такой информации не сохранилось. Впрочем, стоит признать - про Якова Брюса нет почти никакой информации.



Был главным русским артиллеристом, на этом поприще сделал очень многое. В Сухаревой башне создал первую в нашей стране обсерваторию… Собственно, и все. Но почему-то этот человек до сих пор имеет репутацию чародея-волшебника. А ведь вроде как он ничего такого мистического и не сотворил… Или мы просто не знаем?



Разве что сгинул совершенно бесследно, могила "чернокнижника" оказалась пустой. Из нее достали некий мундир с орденами, который вроде как нынче находится в хранилищах Исторического музея. Чей он - непонятно, тогда не было принято пришивать бирки с ФИО на платье. Хотя и они ничего не гарантируют.



Есть еще версия, что останки передали в мастерскую знаменитого скульптора-антрополога Михаила Герасимова, где косточки и затерялись. Правда, тогда, в 1929-м, эта самая мастерская в природе отсутствовала, а Герасимов не был знаменитым и работал в краеведческом музее Иркутска. Неувязочка…



Он не умирал, за "колдуном" прибыл некий огненный аппарат, на котором Брюс и улетел - примерно такого рода легенды дошли до наших дней. И не легенды, а воспоминания крепостных крестьян подмосковной деревеньки Глинки, где после своей отставки проживал генерал-фельдмаршал. Между прочим, высший воинский чин на то время. Но проживал он на удивление тихо, а каких-то слухов о несметных богатствах ученого не сохранилось. То есть деньги были ему не интересны, влекло другое.



"Черная книга", иногда ее называют иначе - в библиотеке Якова Вилимовича имелся некий фолиант, которым он очень дорожил. Из нее черпал вдохновение и основные свои знания. Какие? Сие неизвестно, тут можно оперировать только побасенками, которые дошли до нас сквозь столетия.



Якобы, он умел перемещаться между мирами (параллельными вселенными?), открыл секрет бессмертия (долголетия), а также мог управлять энергиями - накалять и замораживать предметы. Летом шутки ради заморозил целый пруд и устроил на нем каток для гостей. В целом ничего особо фантастического, а параллельные миры нынче признает даже "академическая" наука.



В его доме имелся механический робот-андроид - слуга (служанка). Тоже отнюдь не фантастика, сложнейшие "автоматоны" XVII-XVIII столетий дошли до наших дней. Работают и поныне! Как, кем и зачем они были созданы, неведомо, не все ясно и с управлением этими механизмами, которые мы в XXI веке повторить не можем. Но это точно не были простые заводные куклы, во всяком случае - не все. Значительная их часть была программируемыми, то есть налицо некие "механические компьютеры"!



Имелась и некая коллекция в принципе непонятных устройств, она куда-то сгинула. Но таковая была, о чем сохранились свидетельства. Очевидцы не могли идентифицировать данные предметы, что говорит о их чужеродности той эпохе. Дикарь просто не опознает трансформатор, смартфон или даже простую электрокофемолку.



Образ Якова Брюса вырисовывается вполне цельный - человек, который очень много знал. Изучал достижения прошлой цивилизации, пытался применить их на практике, чего-то добился, и в этом деле явно опередил свое время. Лет на сто - "промышленная революция" XIX столетия, возникшая на пустом месте, как раз стала следствием того, что люди частично освоили старые технологии.



"Брюс не дождался биографа, его роль в культурной и творческой работе русского общества нам до сих пор не ясна. В народной легенде этот ученый нового времени сохранил облик чародея и астролога. В действительности Брюс был первым русским экспериментатором и первым наблюдателем-астрономом, о котором сохранились у нас исторические данные", - писал про него академик Владимир Вернадский.



Не только роль не ясна, все прочее - тоже. Непонятно, где русский шотландец получил образование, которое позволило ему заниматься научной и изыскательской деятельностью.



Его отец и дед какими-то знаниями помимо военных похвастаться не могли, были просто честными, хотя и умелыми офицерами. Да и ближайшие потомки тоже ничем себя не проявили, то есть никакой системы тут не усматривается. Семья как семья, никаких загадок…



Просто гений? Допустим, но любой талант требует "огранки". Однако учебных заведений на Руси тогда не было, за границей Яков тоже не учился. Его знания и умения просто возникли на пустом месте, из ничего.



Поэтому старая побасенка на тему того, что Брюс продал душу дьяволу и внезапно стал все знать, весьма любопытна. Быть может, просто в его тело переселился некто из иного пространства-времени?..