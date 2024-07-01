Выборы в Иране – а есть ли интрига?

00:17 02.07.2024

Наиль Джафаров

01.07.2024



Кандидаты на пост президента Ирана Саид Джалали и Масуд Пазешкиан



Итоги второго тура голосования на выборах президента Ирана могут серьезно изменить баланс сил на Ближнем востоке. В пятницу 29 июня в Иране прошло голосование, результаты которого можно считать с одной стороны – сенсационными, а с другой – вполне предсказуемой.



