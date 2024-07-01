|Выборы в Иране – а есть ли интрига?
00:17 02.07.2024
Наиль Джафаров
01.07.2024
Кандидаты на пост президента Ирана Саид Джалали и Масуд Пазешкиан
Итоги второго тура голосования на выборах президента Ирана могут серьезно изменить баланс сил на Ближнем востоке. В пятницу 29 июня в Иране прошло голосование, результаты которого можно считать с одной стороны – сенсационными, а с другой – вполне предсказуемой.
Неожиданностью стало поражение Мохаммеда Галибафа, которого иранские СМИ прочили в преемники покойного Ибрагима Раиси. Галибаф занял лишь третье место, получив поддержку 13.8% избирателей, уступив независимому кандидату-реформатору Масуду Пазешкиану и консерватору Саиду Джалили.
С другой стороны, Галибаф уже дважды участвовал в президентских выборах и оба раза проигрывал. Так что такой исход в чем-то был ожидаем. Куда интереснее – победа прогрессивного кандидата.
По итогам первого тура голосования, Масуд Пазешкиан заручился поддержкой 42.5% избирателей, второе место занял Саид Джалили, взявший 38.6%. Именно этим кандидатам предстоит встретиться во втором туре голосования.
Несмотря на победу в первом туре, Пазешкиан в итоге рискует проиграть выборы. Ожидается, что избиратели, проголосовавшие за выбывшего из президентской гонки Мохаммеда Галибафа, во втором туре поддержат Саида Джалили.
Оба кандидата представляют консервативный лагерь, вернее – два его крыла. Галибаф – представитель силового блока, в то время как Джалили – креатура верховного лидера Ирана. Кандидаты не смогли договориться между собой перед началом первого тура, в итоге одному из них пришлось покинуть президентскую гонку. Теперь же Галибаф призвал избирателей, отдавшим за него голос в первом туре, поддержать Джалили и не допустить прихода к власти реформистов.
"Я призываю все сторонников наших революционных сил не дать вернуться к власти той политической силе, которая стало причиной наших сегодняшних экономических и политических проблем. Поэтому прошу всех проголосовать за кандидата от революционного фронта, господина Джалили", - заявил Галибаф.
Отметим, что если бы такой призыв прозвучал до первого тура выборов, то Джалили мог бы выиграть выборы получив 52.4% голосов.
Теперь же в президентской гонке появилась некая интрига. Проход во второй тур голосования Масуда Пазешкиана может побудить участвовать в выборах большую часть электората, которая решила не приходит на выборы в пятницу. Учитывая, что прошедшие выборы были отмечены самой низкой явкой за всю историю Ирана (около 40%), ситуация во втором туре может кардинально измениться.
Кандидаты-консерваторы уже мобилизовали ту часть электората, которая голосует за них на выборах в Меджлис и на выборах президента. Поэтому решающим становится голос "неопределившихся", то есть, по сути, большинства населения, которое или не интересуется политикой или не доверяет выборам как таковым.
Поэтому пока что нельзя назвать победителя предстоящего голосования. Не исключено даже, что решающее значение будут иметь 2-3% отрыва, поскольку по результатам опросов населения, кандидаты идут "голова к голове".
Поэтому стоит рассмотреть позиции обоих политиков. Западная и российская пресса называет Масуда Пазешкиана едва ли не либералом и реформатором в европейском понимании слова. На деле, иранский лагерь "реформаторов" не имеет ничего общего с проживающей за рубежом российской "либеральной оппозицией". Это совокупность политических партий и течений, которые в целом выступают за сохранение институтов, существующих в Иране после Исламской революции 1979 года, но выступают за проведение реформ как во внутренней, так и во внешней политике.
К прогрессивному лагерю принадлежал, например, Али-Акбар Хашеми Рафсанджани – президент Ирана с 1989 по 1997 годы. К этому же течению относят и президента Хоссана Рухани, который занимал пост с 2013 по 2021 годы. Примечательно, что оба президента принадлежали к мусульманскому духовенству и имели богословское образование, то есть не могли считаться прогрессивными политиками в европейском понимании.
Тем не менее, и Рафсанджани и Рухани последовательно проводили политику либерализации на внутреннем рынке, которая помогла укрепиться иранскому риалу и в целом – оздоровить экономическую ситуацию в стране. Именно администрация Хоссана Рухани смогла заключить "ядерную сделку" - договор, обязывающий Иран отказаться от производства ядерного оружия и развития ряда отраслей атомной промышленности. Запад, со своей стороны, снял с Ирана часть санкций, включая запрет на поставки самолетов и авиатехники, что также способствовало росту иранской экономики.
Но все усилия по налаживанию диалога между Ираном и Западом крест-накрест перечеркнул президент США Дональд Трамп. Республиканская администрация аннулировала ядерную сделку, ввела против Ирана самые жесткие санкции за всю историю и предприняла ряд мер по ограничению импорта иранской нефти.
Разумеется, что после такого провала к власти в Иране вновь пришли консерваторы, выступающие за жесткий внешнеполитический курс и "опору на собственные силы". Можно сказать, что именно администрация Трампа своими необдуманными и агрессивными действиями спровоцировала рост поддерживаемого Ираном антиамериканского движения на всем Ближнем Востоке.
Позиции иранских реформаторов внутри страны серьезно ослабли. Они лишились большинства в Меджлисе, поскольку их политика была признана провальной. На что, собственно, и указал Мохаммед Галибаф, призвав иранцев голосовать за консерваторов.
И действительно, какой идти на компромисс с США, если они сначала заключают сделки, потом разрушают их и в целом ведут себя неадекватно?
Именно по этой причине позиция Масуда Пазешкиана кажется откровенно слабой. Если сейчас Иран решит сдать назад во внешней политике и протянуть руку Западу, то это может привести лишь к тому, что США еще больше укрепятся на Ближнем Востоке.
С другой стороны, консерваторы также показали, что не могут исправить экономическую обстановку в стране. По официальным данным, сегодня курс иранского риала к доллару составляет 50.000/1. В самом Иране американская валюта торгуется еще дороже, по 70-80 тысяч риалов за доллар.
Рост инфляции в Иране, данные Trading Economics
Поэтому иранцы могут рискнуть и еще раз поддержать реформаторов, чтобы те постарались решить экономические проблемы в стране, пойдя на соглашение с Западом.
Однако осенью грядут еще одни президентские выборы, на этот раз – в США. И скорее всего, к власти вновь вернется администрация Трампа, которая может "отблагодарить" иранцев новой порцией санкций и убийством представителей высшего руководства страны.
Поэтому, даже несмотря на тяжелую экономическую обстановку в стране, более вероятно, что иранцы вновь проголосуют за Саида Джалили и поддержат консерваторов, которые знают как общаться с США не только добрым словом, но и при помощи иных, более убедительных средств.