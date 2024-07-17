Марин Ле Пен угробила Эммануэля Макрона

00:23 02.07.2024

Елена Караева



Цифры голосования в первом туре на внеочередных парламентских выборах во Франции не оставляют никакой иной трактовки. Правые взорвали так называемый политический центр, собранный, как детская игрушка-конструктор, специально, чтобы пропихнуть Макрона еще семь лет назад на высший пост в стране.



Весь административный ресурс, все медийные каналы, мощнейший напор крупного и очень крупного бизнеса, чтобы завлечь голосовать за президентский альянс, - все пропало, абсолютно все. Голоса считают. Избиратель уезжает. К Марин Ле Пен и к Жордану Барделла.



Такой итог можно счесть "промежуточной неудачей", как это уже попытались сделать сервильные СМИ. А можно - и нужно - назвать политическим Ватерлоо. До отречения, то есть до отставки Макрона, разумеется, дело не дойдет. Но жить Макрону оставшиеся два года президентства придется с кактусом. В его отглаженных брюках, важной части президентского костюма. Французы запихнули колючее растение хозяину Елисейского дворца пониже брючного ремня.



Можно, конечно, сбавить саркастический тон и заняться рассмотрением политической перспективы Пятой республики. Как во внутренней, так и во внешней политике. Без учета роли ее главы, поскольку из схватки он вышел проигравшим.



Вне зависимости от результатов второго тура, который состоится в следующее воскресенье, 7 июля, Макрону обрежут некоторые президентские прерогативы. Да, он по-прежнему будет главнокомандующим Вооруженными силами, но деньги, чтобы эти силы кормить, обувать, одевать и оснащать, выписывает правительство. А одобряют - депутаты. Правительство - согласно Конституции - будет сформировано из победителей, из тех, кто представляет парламентское большинство.



