Оглушительный провал Байдена, - Владимир Малышев

00:26 02.07.2024 В США прошел первый раунд теледебатов между претендентами на пост президента



28.06.2024

Оглушительный провал Байдена

Оглушительным провалом для действующего главы Белого дома Джо Байдена завершились минувшим вечером его первые дебаты в рамках подготовки к президентским выборам в США со своим соперником Дональдом Трампом.



Сразу после их окончания организовавший вещание телеканал CNN сообщил, что демократы в панике после выступления Байдена. Аналитики канала, который считают сторонником демократов, прямо говорят, что представить Байдена кандидатом от партии трудно и что он невыгодно выглядит на контрасте с Трампом. "Мы – в заднице!" – так прокомментировали случившееся сторонники Байдена.



"Президент Байден надеялся придать новый импульс своей переизбранной попытке, согласившись провести дебаты за два месяца до официального выдвижения своей кандидатуры. Вместо этого его прерывистое и несвязное выступление в четверг вечером вызвало волну паники среди демократов и возобновило обсуждение вопроса о том, следует ли вообще выдвигать его кандидатуру", – с тревогой пишет ведущая газета США New York Times.



"В течение 90 минут, – пишет издание, – хриплый голос г-на Байдена был не в силах произнести свою речь и противостоять резкому, хотя и глубоко нечестному бывшему президенту Дональду Дж. Трампу, вызывая сомнения в способности действующего президента вести энергичную и конкурентную кампанию за четыре месяца до выборов. Вместо того, чтобы развеять опасения по поводу своего возраста, г-н Байден, которому 81 год, сделал его центральной темой. Демократы, которые месяцами защищали президента от его сомневающихся, включая членов его собственной администрации, обменялись яростными телефонными звонками и текстовыми сообщениями через несколько минут после начала дебатов, когда стало ясно, что г-н Байден был не в лучшей форме. Некоторые обратились в социальные сети, чтобы выразить шок по поводу его проблем, в то время как другие в частном порядке обсуждали между собой, что это будет означать для партии и не слишком ли поздно убеждать президента уйти в отставку в пользу более молодого кандидата".



"Байден вот-вот столкнется с нарастающим потоком призывов уйти в отставку", - сказал опытный стратег-демократ, который публично поддержал г-на Байдена. "Джо пользовался большой любовью среди демократов. Оно иссякло", – резюмирует NYT, добавляя, что "страх перед Трампом подавил критику Байдена. Теперь этот же страх будет подпитывать призывы к его отставке".



Выступление Джо Байдена на дебатах с Трампом шокировало демократов, констатирует влиятельная американская газета Politico. Некоторые из них без обиняков заявляют, что испытывали ужас, наблюдая за речью президента – и считают, что партии нужно выдвинуть нового кандидата.



Сокрушительный провал Байдена признают и в других странах. "Если до телевизионных дебатов многие американцы сомневались в преклонном возрасте Байдена и его пригодности вновь играть деликатную роль президента США, то после личной встречи с Трампом эти предположения еще больше усилились", – пишет итальянская газета Giornale.



"Столкнувшись с Дональдом Трампом, Джо Байден сеет панику в дебатах, которые оказались для него вдвойне катастрофичны", – делает вывод из случившегося французское издание Liberacion.



Так о чем же все-таки спорили кандидаты на пост президента самой могущественной страны Запада? Дебаты, которые больше напоминали привычное для США телешоу, длились 90 минут с учетом двух рекламных перерывов, во время которых участникам было запрещено взаимодействовать с сотрудниками своих предвыборных штабов. Они обсудили перспективы мировой войны, конфликт на Украине, проблемы в американской экономике, грубо обвиняя друг друга, а Байден допускал оговорки и запинался.



"Мы действительно терпящая крах нация, – заявил Трамп, ставя это в вину своему сопернику. – Его политика настолько плоха, его военная политика безумна. При нем эти войны никогда не закончатся. Он доведет нас до Третьей мировой войны, а мы ближе к третьей мировой войне, чем кто-либо может себе представить. Мы очень, очень близки. А [лидер] Северной Кореи Ким Чен Ын, председатель КНР Си [Цзиньпин], Путин - они не уважают его, они не боятся его, у них нет ничего общего с этим джентльменом, и он собирается довести нас до Третьей мировой войны". Трамп считает, что Украина проигрывает в конфликте с Россией, и пообещал урегулировать этот конфликт до возвращения в Белый дом.



Байден в свою очередь в ходе дебатов вновь оскорбил российского лидера Владимира Путина, назвав его "военным преступником". "Что, вы думаете, произойдет с Польшей, когда он возьмет Украину, что произойдет с Белоруссией, что произойдет с теми странами НАТО?" – сказал Байден.



Байден также первым оскорбил и своего оппонента, назвав Трампа "неудачником и лузером". Тот в ответ выразил опасение, что, в случае повторной победы его соперника на выборах в ноябре текущего года, от Соединенных Штатов "ничего не останется" и назвал Байдена "худшим президентом за всю американскую историю". США живут "в аду", добавил он. А кроме того Трамп предложил Джо Байдену пройти тест на умственные способности.



Говоря о конфликте на Ближнем Востоке, Трамп заявил, что Байден ведет себя как "очень плохой и слабый палестинец" в вопросе поддержки Израиля. По его мнению, Байдену следует дать Израилю возможность "довести дело до конца" в вопросе борьбы с палестинским движением ХАМАС** в секторе Газа. А затем обвинил своего конкурента в получении денег от Китая. "Он –маньчжурский кандидат. Он получает деньги от Китая", – объявил Трамп.



Соперники обсудили также экономику: действующий президент обвинил своего предшественника в том, что он оставил после себя хаос, а Трамп заявил, что страна никогда не жила так хорошо, как при нем. По словам бывшего президента, рост экономики и особенно рынка труда, которым гордится Байден, носит восстановительный характер, а инфляция "убивает страну".



Не обошлось и без обсуждения навязчивой для Запада проблемы изменения климата. Байден назвал его изменение единственной угрозой существованию человечества, обвинив своего соперника в бездействии и по этому вопросу. "Единственная экзистенциальная угроза человечеству – это изменение климата. А он ни черта не сделал для этого", – грубо указал Байден, имея в виду своего соперника.



Подготовка Байдена к решающей для него дискуссии была окутана тайной. На пять дней он вообще пропал из поля зрения СМИ. Заперся в своей загородной резиденции и на публике не появлялся. Как сообщила накануне дискуссии New York Times, там была сооружена копия сцены, на которой Трамп провел репетицию с дублерами, изображавшим Трампа. Кроме того циркулировали слухи, что в ходе подготовки к дебатам Бадена накачали стимуляторами и провели "омолаживающие" процедуры. Но, как видно, это ему не помогло.



Виннипегский университет накануне опубликовал исследование об отношении американцев к Байдену и Трампу. Как оказалось, в поддержку Трампа высказались 49% респондентов, в то время как за его оппонента – 45%. При этом свыше 70% опрошенных дали понять, что будут внимательно следить за ходом предстоящих дебатов.



К дебатам было приковано внимание не только избирателей в США, но и во всем мире, где их назвали "историческими". Ведь от того, кто станет президентом США на новый срок, самым буквальным образом зависит, как будет развиваться международная политическая ситуация, которая сейчас раскалена до предела.



Дебаты были организованы так, чтобы дать Байдену максимальное преимущество. Во-первых, вел их союзник Байдена – канал CNN. Во-вторых, прямой дискуссии, в чем напористый Трамп с его навыками публичной демагогии особенно силен, предусмотрено не было. Перебивать соперника было нельзя, а потому и никакого спора не могло быть. Участники по очереди отвечали на вопросы, пока выступал один, микрофон другого был выключен. В третьих, аудитория в зале отсутствовала, чтобы она не смогла реагировать на происходящее и влиять на выступающих.



Но кое-что все же сыграло и в пользу Трампа. Конкурентам было нельзя пользоваться записями и услугами телесуфлера. Что для Байдена, все свои речи последнее время читающего по бумажке, оказалось тяжелым испытанием, которое он полностью провалил. Ведь накануне дебатов самый горячо обсуждаемый вопрос состоял в том, а сможет ли вообще действующий президент США все эти полтора часа продержаться на ногах и не упасть? На всякий случай его секретная служба держала машину скорой помощи рядом.



И это не без оснований. Как заявил в интервью Аif.ru врач-гериатр, руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов, который давно следит за самым пожилым президентом США и его чуть более "юным" конкурентом на этот пост, "никогда ранее в публичные дебаты в президентской гонке в США не вступали столь пожилые претенденты. Более молодому Трампу 78 лет, а Байдену – 82. Как геронтологу, мне видится в этом что-то абсурдное, будто сюжет взят с картин Босха, ведь они оба соответствуют своему возрасту – они старики", – отметил Новоселов.



И такая проблема беспокоит многих, ведь у этих престарелых лидеров есть ядерная кнопка, способная уничтожить весь мир. "Китайские эксперты заявили, что вместо того, чтобы сосредоточиться на политике, зрители во всем мире гораздо больше обеспокоены физическим состоянием двух кандидатов", – отмечает китайская газета Global Times. По мнению наблюдателей, говорится далее, "акцент на возрасте высветил феномен геронтократии в политике США, который также показал существенный недостаток демократической, как она себя называет, политической системы". 78-летний Трамп "известен тем, что делает нелепые заявления в ходе предвыборной кампании", а у Байдена "нетвердая походка, и он часто допускает словесные оплошности". Его публичные выступления, добавляет Global Times, ссылаясь на материалы зарубежной прессы. "непоследовательны: от хорошо написанных речей до поспешных, невнятных замечаний в течение одного дня".



Каков же главный итог этих дебатов, которые еще до их начала западные СМИ с пафосом называли "историческими"?



К счастью для сторонников действующего президента скорая помощь ему не понадобилась – до конца дискуссии Байдену все же простоять удалось. А вот во всем остальном для него – полное фиаско. Но это и фиаско для самих США, дебаты еще раз показали всему миру, что за лидеры борются за руль управления этим могущественным государством.



Комментируя противостояние Байдена и Трампа, известный политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с RT отметил, что оба кандидата постоянно заявляют, что их оппонент является угрозой для Соединенных Штатов и для демократии. "Это, – сказал он, – говорит о том, насколько напряженный гражданский конфликт сейчас в Соединенных Штатах. Очевидно, что в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться. Не видно никаких оснований для примирения", – считает Дробницкий. Источник - столетие

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