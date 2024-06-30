Анкара решила готовиться к третьей мировой войне

00:32 02.07.2024

Yeni Safak

Турция

30 июня 2024



Близится большая война?



Турция не раз пыталась содействовать прекращению конфликтов, но Запад сводил ее усилия на нет, пишет Yeni Safak. Поэтому в Анкаре решили создать совместный с Ираком оперативный центр и готовиться к третьей мировой войне.



Турция установила стол переговоров для прекращения российско-украинского конфликта, а западные страны его перевернули. Президент Эрдоган наладил контакт с десятками государств для прекращения геноцида в секторе Газа, но остановить Израиль, получающий поддержку от Соединенных Штатов, не удалось.



Все больше людей разделяют обеспокоенность, выраженную министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом (Hakan Fidan) после 7 октября 2023 года словами "либо великий мир, либо большая война". Тем временем источники в министерстве национальной обороны Турции заверили: "Мы готовы к третьей мировой войне".



Турция решительно продолжает вести борьбу с терроризмом в том числе за пределами своих границ. На брифинге, состоявшемся в министерстве национальной обороны Турции, было объявлено, что за последние две недели в ходе проведенных операций, включая север Ирака и Сирии, нейтрализовано 89 террористов. Количество террористов, обезвреженных с 1 января текущего года, достигло 1270. Советник ведомства по связям с прессой и общественностью, контр-адмирал Зеки Актюрк (Zeki Aktürk) отметил: "Мы расширяем доминирование в регионе, достигнутое в результате операции "Коготь-Замок", принимая неординарные и внезапные меры в соответствии с требованиями на местах, продолжаем ограничивать возможности террористов в плане их действий и передвижений так, чтобы ни один клочок земли не остался открытым для них, и полностью закрываем замок безопасности на севере Ирака".



Эти контрольно-пропускные пункты принадлежат Ираку



После доклада контр-адмирала Актюрка источники в министерстве ответили на вопросы по повестке дня. Отвечая на вопрос о распространившихся в соцсетях изображениях, на которых турецкие военнослужащие якобы создают контрольно-пропускные пункты в некоторых жилых кварталах на севере Ирака, источники опровергли эту информацию. Было подчеркнуто, что вооруженные силы Турции не входят в жилые районы, где проживает гражданское население, и не создают там блокпостов. Контрольно-пропускные пункты в жилых районах и на территориях, прилегающих к зоне операций вооруженных сил Турции, были созданы иракскими местными властями, и с иракской стороной просто поддерживается хорошая координация действий в этом отношении, рассказали источники. Также было отмечено, что технические работы по созданию объединенного оперативного центра с Ираком продолжаются, переговоры по определению деталей идут позитивно.



Вооруженные силы Турции готовы к любому сценарию



На вопросы, касающиеся заявлений министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о том, что "нельзя исключать вероятность третьей мировой войны", источники ответили: "Вы спросите, существует ли тотальный риск, как в первой и второй мировых войнах? Возможно, конечно. Но мы легко можем назвать себя одной из наиболее подготовленных стран. Вооруженные силы Турции уже являются динамичной армией, которая ведет постоянную деятельность во многих регионах. Армией, протестировавшей и утвердившей свои планы и логистику. Мы также осуществляем деятельность в поддержку мира во многих частях земного шара. Никто, и в первую очередь наша страна, не хочет такой мрачной картины, как третья мировая война, но также следует отметить, что наша армия готова к любому сценарию".



Объединенный оперативный центр в районе Хафанина - Запа



В рамках операции Турции на севере Ирака произошло важное событие. В результате дипломатических усилий, предпринятых совместно с Ираком против Рабочей партии Курдистана (РПК), иракская сторона объявила, что создаст 27 полицейских участков на границе Духока и Эрбиля с Турцией. Редакции Yeni Safak удалось получить информацию от источников в аппарате безопасности и прояснить ситуацию с объединенным оперативным центром, который будет создан совместно с Ираком. Стало известно, что центр будет находиться в районе между Хафтанином и Запом. С созданием центра в районе Запа будет размещена группа военнослужащих двух стран. Турецкие военные будут дислоцироваться в Запе вместе с силами иракской армии после зачистки региона от РПК. Турция продолжит продвижение в регионе, тогда как в некоторых районах, освобожденных от террористов, будут развернуты иракские войска. Ирак на днях заявил о намерении активировать состоящий из восьми этапов план действий и методы с целью обеспечения большей безопасности своих границ с Турцией и Ираном от РПК. Часть мер, касающаяся Турции, предполагает создание объединенного оперативного центра и 27 полицейских участков на границе. Также было объявлено, что министерство внутренних дел Ирака дало указание о строительстве полицейских участков.



Сжигают лес, чтобы спрятаться



Не зная, куда бежать, члены РПК уже начали жечь леса. Пытаясь спастись от минометного обстрела со стороны вооруженных сил Турции, они используют мирных жителей из деревни Дергеле на севере Ирака в качестве щита и поджигают лес. В заявлении министерства национальной обороны Турции подчеркивается, что террористы, зная о чувствительности турецкой армии к гражданскому населению, подвергают мирных жителей опасности. "Поджигая леса, чтобы спрятаться, террористы РПК пытаются вводить местное население в заблуждение ложью о том, что леса сгорели в результате огня, открытого вооруженными силами Турции", - отмечают в ведомстве.