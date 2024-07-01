Первый в Китае коммерческий космодром готов к запускам ракет

00:38 02.07.2024

Первый в Китае коммерческий космодром готов к запускам ракет. Об этом сообщили в штабе строительства космодрома.



Отметим, новый космодром находится в островной провинции Хайнань (Южный Китай). Отмечается, что по результатам всесторонней оценки объект признан отвечающим всем требованиям, необходимым для проведения запусков.



Строительство коммерческого космодрома на Хайнане началось в июле 2022 года, он стал первым в Китае стартовым комплексом, предназначенным для коммерческих космических полетов.



К настоящему времени успешно завершено возведение ключевых объектов инфраструктуры, включая системы топливной заправки и газоснабжения, подстанции и пусковые площадки. В тот же день на космодроме прошли учения по имитации ракетного пуска.



Как указал председатель правления компании Hainan International Commercial Aerospace Launch Co., Ltd. Ян Тяньлян, в ближайшие месяцы на космодроме запланирован первый запуск ракеты.



По словам Ян Тяньляна, в будущем космодром будет расширен за счет дополнительных стартовых площадок, что позволит предоставлять услуги по запуску как китайских, так и зарубежных ракет и спутников, пишет "Жэньминь жибао он-лайн".



1.07.24