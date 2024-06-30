В Москве осудили двух граждан Казахстана за диверсию на железной дороге

00:42 02.07.2024

Мосгорсуд приговорил граждан Казахстана Александра Абрама и Эдуарда Бурдилова к 13 годам колонии за диверсию на железной дороге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.



Мужчин признали виновными по пункту "а" части 2 статьи 281 ("Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору или организованной группой") УК РФ, уточняет Лента.ру.



Согласно приговору, Абрам будет отбывать в тюрьме первые четыре года, а Бурдилов - первые пять лет от общего срока. Оставшиеся девять и восемь лет соответственно они проведут в колонии строгого режима.



Суд также удовлетворил в полном объеме гражданский иск РЖД о возмещении ущерба к подсудимым. Сумма ущерба составила 387 тыс. рублей ($4,5 тыс.).



Иные подробности дела не приводятся. На сайте Мосгорсуда указано, что публикация приговора запрещена. Из этой же информации следует, что рассмотрение дела по существу должно было состояться еще в июне, но заседания откладывали несколько раз.



По данным ТАСС, Абрам и Бурдилов были задержаны 22 июня 2023 года. Telegram-канал Baza в тот день сообщал о задержании двух граждан Казахстана, подозреваемых в поджоге релейных шкафов на железнодорожных путях недалеко от Варшавского шоссе в Москве. Задержанные, как указывалось в сообщении, признались, что за свою работу они получили 30 тыс. рублей на криптокошельки. Задание они получали через Telegram.