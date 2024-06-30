С кыргызского месторождения в Чаткале незаконно вывезли 1100 тонн золотосодержащей руды

00:49 02.07.2024

С месторождения Сарай-Сай в Чаткальском районе незаконно вывезли более 1 100 тонн золотосодержащей руды, сообщает ГКНБ.

Эту руду по фиктивным документам ввезли на Кара-Балтинский горнорудный комбинат для последующего сбыта.

"Возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны подозреваемые М. Д. З., М. А. Б. и Ч. И. Б. Они дали признательные показания, постановлением Первомайского районного суда Бишкека двух подозреваемых водворили в СИЗО ГКНБ", - информирует госкомитет.