В Киеве обнаруживается все больше желающих совершить госпереворот

00:53 02.07.2024

Аналитики не исключают "западного следа" в очередной попытке мятежа



Наталья Приходко



Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании группы общественных активистов, планировавших сменить действующую власть в стране. Причем от традиционных ссылок на то, что за действиями против киевского руководства стоят российские спецслужбы, авторы данного сообщения пока воздержались. Тогда как эксперты не исключили вероятность "западного следа". По их оценке, наиболее серьезное воздействие на процессы внутри Украины сегодня оказывают расположенные в западных странах различные центры влияния, активно взаимодействующие с украинским истеблишментом.



Служба безопасности Украины информировала в понедельник о задержании в Киеве группы общественных активистов, планировавших организовать в минувшее воскресенье многолюдное "вече" в столице. С тем чтобы затем захватить здание Верховной рады Украины и сформировать временное правительство. С этой целью в течение мая-июня 2024 года члены упомянутой группы распространяли в соцсетях сообщения, дискредитировавшие нынешнее руководство Украины, наряду с призывами к захвату власти и изменению конституционного порядка. При этом созванных на митинги людей организаторы предполагали использовать втемную, не раскрывая своих истинных целей. А в качестве лидера группы выступил руководитель общественной организации, с 2015 года известной своими антиукраинскими акциями, который и сам "уже имел опыт участия в безрезультатных провокационных мероприятиях". Как уточнялось, он снял в Киеве зал на 2 тыс. человек и нанял вооруженных охранников из частных структур для реализации планов по силовому захвату власти. Ему содействовали сообщники из Днепропетровской и Киевской областей.



Во время обысков у задержанных обнаружили и изъяли оружие и боеприпасы, а также спецтехнику с разоблачительной информацией. Им сообщено о подозрении по ч. 1, 2, 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия и призывы к действиям, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти). Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества, заключили авторы сообщения.



Напомним, 7 мая украинские спецслужбы также уведомили, что задержали двух полковников управления госохраны, готовивших покушения на президента Украины Владимира Зеленского, а также на руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) и главу СБУ Василия Малюка (также внесен в РФ в указанный перечень). По данным следствия, оба полковника работали на ФСБ (Федеральную службу безопасности) РФ и были завербованы российской стороной еще до начала масштабного военного конфликта в феврале 2022 года.



Примечательно, что прежде, извещая о раскрытии очередной сети агентов российских спецслужб, представители СБУ обычно уточняли, что в их задачу входил сбор актуальной развединформации. К примеру, в начале февраля текущего года сообщалось о разоблачении группы из пятерых агентов ФСБ РФ, в которую входили бывшие должностные лица ГУР и СБУ, а также действующий сотрудник областного управления Службы безопасности Украины. Как подчеркивалось, они занимались передачей разведданных, в том числе по местам базирования подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и каналам поставки для них иностранного вооружения, а кроме того, по стратегически значимым украинским энергообъектам.



А потому, в связи с отмеченным изменением "профиля" фигурантов, задержанных в мае и июне, правомерен вопрос о том, в какой мере это обусловлено сменой настроений в украинском обществе и появлением там людей, на деле готовых осуществить силовую замену власти в Киеве.



Очевидно, что люди, недовольные происходящим в стране, а также действиями нынешней украинской власти и президента Зеленского, имеются, и их немало, пояснил "НГ" социолог Евгений Копатько. По его словам, это прежде всего представители бизнеса и части политической элиты, исключенной из текущего политпроцесса в собственной стране. В то же время желающие противостоять действующему госруководству понимают, что в его руках сосредоточены все необходимые ресурсы (медийные, финансовые, силовые), чтобы подавить любую оппозицию. А потому вопрос о том, насколько представители последней способны сорганизоваться в условиях продолжающегося военного конфликта, остается открытым. Понятно, в таких условиях для них наряду с прочим важно опираться на потенциальных союзников. И здесь неизбежно приходится упомянуть о значимости фактора внешнего влияния для украинского государства. Как признают и сами киевские руководители, все важнейшие политические решения принимаются ими по согласованию с западными партнерами. Обязательность этого условия определяется также известной зависимостью местных властей от внешней военной и финансовой поддержки. И, судя по сообщениям из-за рубежа об очередном приезде туда того или иного представителя украинской политэлиты – вроде экс-президента Украины Петра Порошенко или мэра Киева Виталия Кличко, к примеру, имеющего связи в Германии, – важность этого условия осознается также и ими. В западных странах сегодня функционируют различные центры влияния, способные предоставить поддержку для киевских политдеятелей. Тогда как подтверждением влияния Запада на украинские процессы можно считать сделанное еще 10 лет назад заявление тогдашнего представителя Госдепартамента США Виктории Нуланд о том, что премьер-министром Украины должен стать Арсений Яценюк, а киевским городским головой – Виталий Кличко, напомнил аналитик. А вот у Москвы, по его определению, подобных рычагов влияния на украинских представителей сегодня нет. Притом что бизнес-связи были прерваны, а контакты на политическом уровне оказались прекращены после отказа Киева от продолжения начатого весной 2022 года в Стамбуле переговорного процесса, опять же под давлением западных союзников, констатировал Копатько.



Между тем в своих последних интервью и президент Владимир Зеленский, похоже, несколько изменил тональность своих рассуждений, тем самым просигнализировав западным партнерам о готовности к изменению позиции с учетом общей политконъюнктуры. Так, вопреки прежнему собственному решению о недопустимости переговоров с Москвой, накануне в интервью американскому изданию The Philadelphia Inquirer Зеленский уже назвал возможным вариант переговоров с РФ через посредников ради сохранения украинского государства и обеспечения безопасности его населения. Хотя и заверил при этом в вероятности победы Украины, в случае если западные союзники лишатся страха перед Кремлем и разрешат ВСУ наносить удары поставляемым из-за рубежа вооружением по объектам в глубине России.