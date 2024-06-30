Европа обречена на войну

01:34 02.07.2024

Виктория Никифорова



В западных публикациях навстречу июльскому саммиту НАТО (их казенно-бодрый тон поневоле напоминает о советских передовицах "навстречу съезду КПСС") хорошо видны контуры новой военной стратегии альянса.



Несмотря на все завывания о целостности и сплоченности блока, альянс сегодня, по сути, разделился на унтерменшей и юберменшей. Неполноценные граждане европейских стран должны будут стать пушечным мясом на восточном фронте, а управлять конфликтом собираются супермены из Вашингтона при активном подтявкивании сверхлюдей из Лондона. Очень характерно, что 75-ю годовщину альянса будут справлять в Вашингтоне - именно отсюда и пойдет руководство всеми процессами.



Новейшая методичка в военно-аналитическом издании Пентагона rand.org рассказывает, как это будет. "Убежища больше нет, - сообщает заголовок. - НАТО должна приготовиться к войне у себя дома".



Из вежливости в тексте упоминаются США и Канада, однако главное бремя войны должны возложить на свои плечи жители Европы. Им напоминают о третьей статье устава НАТО - согласно этому параграфу, члены альянса должны предпринимать все меры к своей обороне. Характерно, что пятую статью автор решил не упоминать.



"Они что, тупые, как этот стол?" - отреагировал президент Путин на предположение о том, что Россия собирается нападать на НАТО. Однако руководству альянса выгодно нести эту пургу - это позволит выставить Европу невинной жертвой и легализовать ее нападение на Россию.



А к нападению подготовка идет. Происходящее сегодня в Старом Свете до боли напоминает то, что творилось на континенте в 1930-х. Точно так же англосаксы "веймаризировали" Европу, разрушив ее экономику сначала коронавирусными локдаунами, затем - антироссийскими санкциями.



Точно так же разгоняется антироссийская истерия - по накалу она уже сравнялась с антисоветской пропагандой 1930-х. Под чутким руководством англосаксов создается ровно такая же геополитическая ось зла - из тех самых стран, что девяносто лет назад массово практиковали фашизм. Вот только что было объявлено о совместных военных учениях у острова Хоккайдо. Зацените состав участников: Германия, Испания, Япония... Знакомо звучит, не правда ли?



Идет накачка и мобилизация общества, разгоняется военное производство. Впервые за много лет в европейских странах задумались, например, об оснащении ПРО всех важных объектов инфраструктуры и промпредприятий.



Разница одна - в сегодняшней Европе нет нового Гитлера, но, в сущности, зачем он им? Современные технологии разжигания страха и ненависти, а также управления человеческими массами легко позволяют обходиться без главзлодея. Руководить процессом будут невидимые гитлеры из-за океана, а в бой пойдут оболваненные гансы и збышеки, которых к тому времени лишат уже человеческого облика, превратив в послушных биороботов.



Европейцы до последнего оттягивали тот момент, когда им придется влезать в мировую бойню, но на юбилейном саммите НАТО им напомнят, что отвертеться уже не получится. Была у них надежда, что развалить и разграбить Россию удастся с помощью Украины, но Украина сломалась. Что ж, англосаксы быстренько, на коленке слепили себе из Европы новую Украину - гансам и збышекам пора в мясорубку.



Неужели европейцы совсем страх потеряли? Да нет, разумные люди там еще остались - и в изрядном количестве. Они пытаются протолкнуть во власть правые партии, выступающие за мир на Украине, вставляют палки в колеса неумолимо раскручивающемуся маховику глобальной войны.



Характерны результаты недавнего опроса в странах Европы на тему грядущей большой войны. Больше половины англичан, например, уверены в том, что в течение ближайших пяти лет их страна вступит в мировую войну. Однако идти на фронт никто желанием не горит.



Среди британской молодежи от 18 до 24 лет защищать Британию от вторжения согласились только 29%. Родителей, которые были бы готовы отправить сыновей на войну, оказалось около 25%.



В среднем по европейским странам воевать согласилось 32% населения - и тут надо учитывать, что среди этих людей хватает женщин и пенсионеров, которым фронт ни при каких раскладах не грозит. Даже в Германии, где глава Минобороны Писториус выступает почище Геббельса и требует вернуть обязательный призыв в армию, 59% молодежи настроено категорически против этой идеи.



Потому что все прекрасно понимают: Европа уже - задолго до официального старта - проиграла России. Чистое самоубийство - в затяжную войну влезать с полудохлой оборонкой, которая выдает снаряды стоимостью больше восьми тысяч евро каждый. Безумие, не имея современной ПРО, тявкать на ядерную сверхдержаву, обладающую полным ассортиментом сверхзвуковых и гиперзвуковых изделий. Какая вообще большая война при такой плотности населения, как в Европе? Там даже ядерное оружие не потребуется. Похоже, европейская молодежь понимает военные расклады получше пенсионеров.



Этой не растерявшей остатки разума Европе было сделано российским руководством поистине царское предложение - встроиться в единую систему евразийской безопасности и спастись тем самым от коллективного самоубийства. Выгнать с континента американских военных по примеру стран Африки, откатить НАТО к границам 1991 года и заключить нормальные, всех устраивающие соглашения с Россией. Только это гарантирует мир на континенте на целые поколения вперед.



Ну а для лучшего понимания перспективы президентом России было поручено возобновить производство ракет средней и меньшей дальности. До всех европейских столиц хватит, если что.