Держать ШОС по ветру. Шанхайской организации сотрудничества подыскивают место в системе евразийской безопасности

02:32 02.07.2024

1.07.2024,



В Астане 3–4 июля пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), участие в котором примут большинство лидеров стран-членов этого объединения, включая президента РФ Владимира Путина. Ключевым практическим итогом встречи, как ожидается, станет прием в ШОС Белоруссии. Кроме того, участники саммита обратятся к мировому сообществу с призывом принятия "новой парадигмы безопасности". Ранее Владимир Путин упоминал ШОС в качестве одной из структур, которую власти РФ хотели бы привлечь к своему новому мегапроекту - созданию "неделимой системы евразийской безопасности".



Лидеры стран-членов ШОС и партнеров объединения соберутся в среду в Астане. Хозяином саммита выступит президент председательствующего сейчас в ШОС Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Во встрече, как ожидается, примут участие Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и другие главы государств, включая белорусского лидера Александра Лукашенко, чья страна по итогам предстоящего мероприятия станет полноправным членом организации. Сейчас Белоруссия обладает в ШОС статусом наблюдателя.



25 июня на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Минске Александр Лукашенко сказал, что вступление в ШОС "очень важно для Беларуси", и отметил, что страна "выполнила все обязательства" для присоединения к объединению. Саммит в Астане начнется с принятия Белоруссии в ШОС, после чего белорусская делегация сможет участвовать в мероприятии уже наравне со всеми остальными представителями стран-членов. Ранее Александр Лукашенко хвалил ШОС за то, что ее участники ведут "разговор на равных", и отмечал, что "все, кто устал от гегемонии Америки, смотрят на эту структуру с уважением".



Шанхайская организация сотрудничества - региональная организация, созданная в 2001 году на основе "шанхайской пятерки". В образовавшуюся в 1996 году "пятерку" помимо России входили Китай, Казахстан, Таджикистан и Киргизия. В 2001 году к ним присоединился Узбекистан, и появилась ШОС. В 2017 году в нее были приняты новые члены - Индия и Пакистан, в 2023-м - Иран. За время своей деятельности ШОС наладила сотрудничество не только с отдельными государствами, но и с различными международными организациями и объединениями, в том числе и с ООН. Изначально шесть основателей создавали организацию для борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, однако уже в 2003 году страны подписали Программу многостороннего торгово-экономического сотрудничества. Со временем начали развиваться отношения в научно-технической, культурной областях, в сферах транспорта, энергетики, туризма и охраны окружающей среды. В отличие от БРИКС у ШОС есть 29 уставных органов, два из которых функционируют на постоянной основе - секретариат в Пекине и региональная антитеррористическая структура со штаб-квартирой в Ташкенте. Последний саммит ШОС прошел в 2023 году в онлайн-формате под председательством Индии. В нем участвовали представители всех стран, входящих в организацию, в том числе и президент России Владимир Путин.



Накануне саммита Касым-Жомарт Токаев дал китайскому агентству "Синьхуа" интервью, в котором рассказал, что ему лично довелось присутствовать при создании прообраза ШОС в апреле 1996 года, участвовать в переговорах и подготовке документов. "На заре своего становления "шанхайская пятерка" проявила амбициозность и сформировалась вокруг ключевой и по сей день цели - повышения мер доверия. Весьма символичным является тот факт, что 3 июля текущего года, по прошествии чуть более четверти века, встреча шанхайской большой семьи вновь возвращается в Казахстан. За эти годы состав "шанхайской пятерки" вырос в два раза, и с саммита в Астане организация начнет работать в формате полноценной "шанхайской десятки"",- заявил он.



По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан, "являясь одним из учредителей организации и активным сторонником развития многостороннего диалога, рассматривает ШОС в качестве постоянного приоритета в своей сбалансированной внешней политике". "Мы ожидаем принятия стратегически важных решений в сфере дальнейшего совершенствования ШОС. Будут определены основные направления взаимодействия на среднесрочную перспективу, выработаны инициативы по адекватному и своевременному реагированию на текущие вызовы и угрозы",- анонсировал он программу предстоящей встречи.



Как прошло заседание глав МИДов стран-участниц ШОС в мае

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил, что "ШОС не должна оставаться в стороне от общемировых процессов". "Именно поэтому Казахстан предложил совместно разработать инициативу ШОС "О мировом единстве за справедливый мир и согласие",- объявил он.- Признателен, что эта инициатива по достоинству оценена и получила поддержку всех государств-членов. Участники саммита в Астане обратятся к мировому сообществу с призывом начать честный и открытый глобальный диалог, принять новую парадигму безопасности, создать справедливую экономическую среду и приложить необходимые усилия во имя защиты чистоты планеты".



О том, какой, с точки зрения Астаны, должна быть эта новая парадигма безопасности, казахстанский лидер не рассказал.



Внешнеполитические подходы стран-членов ШОС во многом совпадают, однако есть нюансы.



Так, в ходе голосования по трем принятым в первый год после начала военной операции РФ на Украине резолюциям Генеральной ассамблеи ООН, осуждающим действия Москвы, государства объединения полного единства не продемонстрировали.



Хоть ни одна из стран-членов ШОС не поддержала эти документы, против их принятия совместно с Россией стабильно голосовала лишь Белоруссия. Остальные члены ШОС либо воздерживались, либо не принимали участия в голосовании.



Как бы то ни было, Владимир Путин упомянул ШОС в своей программной речи на встрече с руководством МИД РФ 14 июня в качестве одной из ключевых структур, которые могут быть задействованы при создании "системы евразийской безопасности".



По словам российского президента, "речь идет о том, чтобы в обозримой перспективе сформулировать на Евразийском континенте контур равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития".



Для продвижения этой идеи, которую сам Владимир Путин назвал "фундаментальной", необходимо, как следует из его выступления, значительно активизировать диалоговый процесс между уже работающими в Евразии многосторонними организациями. "Речь прежде всего о Союзном государстве, Организации Договора о коллективной безопасности, Евразийском экономическом союзе, Содружестве Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества",- пояснил президент.



Отметим, что на саммит ШОС в Астане приглашены генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и лидеры ряда стран-партнеров объединения (включая, к примеру, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана). С кем из участников мероприятия у Владимира Путина состоятся двусторонние контакты "на полях", в Кремле обещали рассказать во вторник.



Елена Черненко, Карине Сепоян