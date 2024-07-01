 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 02.07.2024
12:12  Штурм Рады и народное вече: В Киеве чуть было не случился очередной майданчик
12:06  "Критиковал президента ненормативной лексикой". Молодого кыргызского акына Жетигена осудили на 3 года
12:05  Поток новых образцов западного оружия на Украину не иссякнет, пока мы бездействуем, – генерал Пуликовский
12:02  Кыргызстан. Стивен Сигал приехал на Иссык-Куль
12:00  Российских мусульман выжили из московских мечетей мигранты-салафиты
11:38  "Это был заговор". В Демпартии признались, что "слили" Байдена на дебатах, - Daily Mail
11:23  Минприроды Киргизии в ранге ио возглавил Азис Сапаралиев

11:12  ИИ на войне. Часть I . - Елена Ларина, Владимир Овчинский
10:51  Фрау Урсула, или Три прыжка к фашизму, - Е.Пустовойтова
10:35  Раненый в Киеве каз-нацик-блогер Айдос Садыков умер не приходя в сознание
10:30  Китайская CNPC прибирает к рукам нефте-газо-сектор Южного Казахстана
09:27  Досанкционного уровня поставок газа надо ждать не раньше 2030 года, - О.Соловьева
08:18  ШОС стала орудием влияния Пекина в ЦентрАзии, - Вл.Скосырев
02:32  Держать ШОС по ветру. Шанхайской организации сотрудничества подыскивают место в системе евразийской безопасности
01:34  Европа обречена на войну, - Виктория Никифорова
00:53  В Киеве обнаруживается все больше желающих совершить госпереворот
00:49  С кыргызского месторождения в Чаткале незаконно вывезли 1100 тонн золотосодержащей руды
00:42  В Москве осудили двух граждан Казахстана за диверсию на железной дороге
00:38  Первый в Китае коммерческий космодром готов к запускам ракет
00:32  Анкара готовится к третьей мировой войне, - "Yeni Safak"
00:26  Оглушительный провал Байдена, - Владимир Малышев
00:23  Марин Ле Пен угробила Эммануэля Макрона, - Елена Караева
00:17  Выборы в Иране – а есть ли интрига? - Наиль Джафаров
00:13  Легендарный астролог Яков Брюс исчез, не оставив следов (история)
Понедельник, 01.07.2024
22:56  Китай начал регулярную публикацию прогноза состояния льда вдоль Северного морского пути
21:56  Елена Зеленская купила один из самых дорогих гиперкаров - Bugatti Turbillon
21:54  27-летний племянник Кадырова стал секретарем Совбеза Чечни
16:33  Украина отказалась возвращать долги странам СНГ
16:19  Муфтият Дагестана решилcя запретить ношение никаба
15:53  Пять принципов мирного сосуществования от Си Цзиньпина, - В.Скосырев
15:08  Болгаристан. Стремительная цыганизация Болгарии
15:03  Массовые беспорядки в Париже - недовольны все!
15:02  К характеристике Дмитрия Кантемира как ученого, - П.В.Густерин
14:58  Что показал первый тур президентских выборов в Иране
14:56  Испытание ракеты Tianlong-3 в Китае завершилось взрывом
14:50  Обреченные и неисправимые украинцы. Почему они не выходят на Майдан, - Ростислав Ищенко
13:50  Запад впервые применил истребитель F-16 в зоне боев на Украине
12:09  Выставку трофейной техники в Москве за два месяца посетили свыше 1,3 млн человек
11:54  Греция предъявила обвинения гражданам Казахстана в поджоге острова Гидра
11:30  РосАрмия затрофеила систему наведения амер-ракеты ATACMS
11:23  Байдена снимет с гонки собственная семья, - NBC News
11:21  Победа Ле Пен подожгла Францию и вскрыла тактику Макрона, - Дм.Бавырин
11:18  Внезапный разворот: страны Юго-Восточной Азии устремились в БРИКС, - Уильям Песек
11:16  Любая замена Байдена стала необходимой и невозможной, - Геворг Мирзаян
11:10  Армии коллективного Запада постепенно насыщаются "нетрадиционалами", - В.Прохватилов
10:21  Вадим Трухачев: ЕС бросает все силы на борьбу с Россией
09:59  Токаев заявил, что регулярно читает книги на китайском языке
09:00  Во время хаджа в Саудовской Аравии погибли порядка 10 граждан Узбекистана
08:55  Новый ректор "Назарбаев университет" - британский шпион или признанный ученый?
08:43  Макрон доигрался: Чем грозит провал президентской партии на выборах в парламент, - СП
08:18  Скромный младший сын Лукашенко - Николай успешно "грызет гранит наук" в Пекинском университете
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Держать ШОС по ветру. Шанхайской организации сотрудничества подыскивают место в системе евразийской безопасности
02:32 02.07.2024

1.07.2024,

В Астане 3–4 июля пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), участие в котором примут большинство лидеров стран-членов этого объединения, включая президента РФ Владимира Путина. Ключевым практическим итогом встречи, как ожидается, станет прием в ШОС Белоруссии. Кроме того, участники саммита обратятся к мировому сообществу с призывом принятия "новой парадигмы безопасности". Ранее Владимир Путин упоминал ШОС в качестве одной из структур, которую власти РФ хотели бы привлечь к своему новому мегапроекту - созданию "неделимой системы евразийской безопасности".

Лидеры стран-членов ШОС и партнеров объединения соберутся в среду в Астане. Хозяином саммита выступит президент председательствующего сейчас в ШОС Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Во встрече, как ожидается, примут участие Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и другие главы государств, включая белорусского лидера Александра Лукашенко, чья страна по итогам предстоящего мероприятия станет полноправным членом организации. Сейчас Белоруссия обладает в ШОС статусом наблюдателя.

25 июня на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Минске Александр Лукашенко сказал, что вступление в ШОС "очень важно для Беларуси", и отметил, что страна "выполнила все обязательства" для присоединения к объединению. Саммит в Астане начнется с принятия Белоруссии в ШОС, после чего белорусская делегация сможет участвовать в мероприятии уже наравне со всеми остальными представителями стран-членов. Ранее Александр Лукашенко хвалил ШОС за то, что ее участники ведут "разговор на равных", и отмечал, что "все, кто устал от гегемонии Америки, смотрят на эту структуру с уважением".

Шанхайская организация сотрудничества - региональная организация, созданная в 2001 году на основе "шанхайской пятерки". В образовавшуюся в 1996 году "пятерку" помимо России входили Китай, Казахстан, Таджикистан и Киргизия. В 2001 году к ним присоединился Узбекистан, и появилась ШОС. В 2017 году в нее были приняты новые члены - Индия и Пакистан, в 2023-м - Иран. За время своей деятельности ШОС наладила сотрудничество не только с отдельными государствами, но и с различными международными организациями и объединениями, в том числе и с ООН. Изначально шесть основателей создавали организацию для борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, однако уже в 2003 году страны подписали Программу многостороннего торгово-экономического сотрудничества. Со временем начали развиваться отношения в научно-технической, культурной областях, в сферах транспорта, энергетики, туризма и охраны окружающей среды. В отличие от БРИКС у ШОС есть 29 уставных органов, два из которых функционируют на постоянной основе - секретариат в Пекине и региональная антитеррористическая структура со штаб-квартирой в Ташкенте. Последний саммит ШОС прошел в 2023 году в онлайн-формате под председательством Индии. В нем участвовали представители всех стран, входящих в организацию, в том числе и президент России Владимир Путин.

Накануне саммита Касым-Жомарт Токаев дал китайскому агентству "Синьхуа" интервью, в котором рассказал, что ему лично довелось присутствовать при создании прообраза ШОС в апреле 1996 года, участвовать в переговорах и подготовке документов. "На заре своего становления "шанхайская пятерка" проявила амбициозность и сформировалась вокруг ключевой и по сей день цели - повышения мер доверия. Весьма символичным является тот факт, что 3 июля текущего года, по прошествии чуть более четверти века, встреча шанхайской большой семьи вновь возвращается в Казахстан. За эти годы состав "шанхайской пятерки" вырос в два раза, и с саммита в Астане организация начнет работать в формате полноценной "шанхайской десятки"",- заявил он.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан, "являясь одним из учредителей организации и активным сторонником развития многостороннего диалога, рассматривает ШОС в качестве постоянного приоритета в своей сбалансированной внешней политике". "Мы ожидаем принятия стратегически важных решений в сфере дальнейшего совершенствования ШОС. Будут определены основные направления взаимодействия на среднесрочную перспективу, выработаны инициативы по адекватному и своевременному реагированию на текущие вызовы и угрозы",- анонсировал он программу предстоящей встречи.

Как прошло заседание глав МИДов стран-участниц ШОС в мае
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил, что "ШОС не должна оставаться в стороне от общемировых процессов". "Именно поэтому Казахстан предложил совместно разработать инициативу ШОС "О мировом единстве за справедливый мир и согласие",- объявил он.- Признателен, что эта инициатива по достоинству оценена и получила поддержку всех государств-членов. Участники саммита в Астане обратятся к мировому сообществу с призывом начать честный и открытый глобальный диалог, принять новую парадигму безопасности, создать справедливую экономическую среду и приложить необходимые усилия во имя защиты чистоты планеты".

О том, какой, с точки зрения Астаны, должна быть эта новая парадигма безопасности, казахстанский лидер не рассказал.

Внешнеполитические подходы стран-членов ШОС во многом совпадают, однако есть нюансы.

Так, в ходе голосования по трем принятым в первый год после начала военной операции РФ на Украине резолюциям Генеральной ассамблеи ООН, осуждающим действия Москвы, государства объединения полного единства не продемонстрировали.

Хоть ни одна из стран-членов ШОС не поддержала эти документы, против их принятия совместно с Россией стабильно голосовала лишь Белоруссия. Остальные члены ШОС либо воздерживались, либо не принимали участия в голосовании.

Как бы то ни было, Владимир Путин упомянул ШОС в своей программной речи на встрече с руководством МИД РФ 14 июня в качестве одной из ключевых структур, которые могут быть задействованы при создании "системы евразийской безопасности".

По словам российского президента, "речь идет о том, чтобы в обозримой перспективе сформулировать на Евразийском континенте контур равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития".

Для продвижения этой идеи, которую сам Владимир Путин назвал "фундаментальной", необходимо, как следует из его выступления, значительно активизировать диалоговый процесс между уже работающими в Евразии многосторонними организациями. "Речь прежде всего о Союзном государстве, Организации Договора о коллективной безопасности, Евразийском экономическом союзе, Содружестве Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества",- пояснил президент.

Отметим, что на саммит ШОС в Астане приглашены генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и лидеры ряда стран-партнеров объединения (включая, к примеру, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана). С кем из участников мероприятия у Владимира Путина состоятся двусторонние контакты "на полях", в Кремле обещали рассказать во вторник.

Елена Черненко, Карине Сепоян

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719876720


Новости Казахстана
- Касым-Жомарт Токаев: "Наши страны стоят у истоков великих достижений"
- Кадровые перестановки
- Инфляция в Республике Казахстан
- Итоги первого полугодия
- Казахстан продолжает активное развитие педагогического образования
- Вопросы укрепления культурного и гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Китаем обсудили министры двух стран
- Информационное сообщение по валютному рынку
- В Генеральной прокуратуре прошло расширенное заседание коллегии по итогам работы за первое полугодие 2024 года
- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 июня 2024 года
- Антикоррупционной службой задержан гражданин, находившийся в розыске с 2023 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  