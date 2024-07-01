Досанкционного уровня поставок газа надо ждать не раньше 2030 года, - О.Соловьева

09:27 02.07.2024 01.07.2024



Переориентация рынков пока обернулась для "Газпрома" потерями в 100 миллиардов кубометров экспорта

Ольга Соловьева



Объем поставок газа по "Силе Сибири" пока не компенсирует потерю европейского рынка. Фото с сайта www.ugs.gazprom.ru

В российском "Газпроме" обещают сосредоточиться на реализации масштабных инвестиционных проектов, в том числе и за счет расширения поставок в Центральную Азию, а также постепенные выходы на проектные мощности по поставкам в Китай. Независимые эксперты считают, что в краткосрочной перспективе совокупное увеличение экспорта в эти страны можно оценить в 35 млрд куб. м, из которых большая часть уйдет в Китай.



На 1 июля "Газпром" подал заявку на прокачку газа в Европу через Украину в объеме 42,1 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", сообщили в понедельник в российском газовом холдинге. В воскресенье, 30 июня, объем прокачки составил 42,05 млн куб. м.



Напомним, транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года.



Потеря европейского рынка заставляет Россию переориентировать экспортные поставки. Как сообщают в "Газпроме", компания в настоящее время сконцентрирована на реализации масштабных инвестиционных проектов. В частности, по словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, в компании видят потенциал роста экономик центральноазиатских стран и соответственно ожидают более высокую потребность в энергоресурсах. "Поэтому ведем комплексную работу вместе с нашими партнерами. Наша общая цель – расширение газотранспортных мощностей и надежные долгосрочные поставки газа потребителям в Центральной Азии", – подчеркивает Миллер. По его словам, одним из важных событий 2023 года стал запуск в реверсном режиме отдельных ниток системы газопроводов "Средняя Азия – Центр". "По этому новому маршруту мы впервые начали поставки российского газа в Узбекистан", – добавил он.



Миллер также сообщил о готовящемся расширении поставок российского газа в КНР. "Газпром" планомерно увеличивает поставки газа в КНР по "Силе Сибири". Уже в следующем году они достигнут проектной "полки". Газопровод выйдет на заданную экспортную производительность – 38 млрд куб. м газа в год", – рассказал глава компании.



Алексей Миллер также напомнил, что в 2023 году поставки российского газа в КНР на 700 млн куб. м превысили контрактные обязательства. Всего же по "Силе Сибири" было поставлено 22,7 млрд куб. м голубого топлива по итогам прошлого года.



Кроме того, добавляют в "Газпроме", с 2027 года должны будут начаться поставки по "дальневосточному" маршруту. Они составят 10 млрд куб. м газа в год. "С выходом "Силы Сибири" и "дальневосточного" маршрута на полную загрузку Россия станет самым крупным поставщиком газа в Китай", – подчеркивает Миллер.



По мнению же аналитиков, российскому газовому холдингу будет сложно компенсировать потерю европейского рынка даже за счет поставок в Среднюю Азию и Китай. Финансовый аналитик Павел Рябов (Telegram-канал Spydell_finance) напоминает, что еще в 2021 году Россия на экспорт поставляла 202 млрд куб. м трубопроводного газа, имея долю рынка в 28,6% от общемировых поставок. В 2022 году экспорт российского газа сократился до 125 млрд куб. м (доля рынка – 17,4%), а в 2023-м – 95 млрд куб. м (доля рынка – 14,1%).



По подсчетам Рябова, Россия по физическим поставкам совокупно потеряла почти 110 млрд куб. м газа. "В 2007–2008 годах Россия в страны Европы (ЕС, Восточная Европа + Турция) поставляла 210–226 млрд куб. м. В 2011–2014 годах средний объем поставок был 184 млрд куб. м. Средний объем поставок в 2014–2021 годах был 178 млрд куб. м с пиком в 2017–2019 годах до 193 млрд и 168 млрд куб. м в 2021-м. Здесь учитывается Турция и Восточная Европа. А непосредственно в страны ЕС в 2021 году поставки составили 132 млрд куб. м, в 2022-м – 61,5 млрд куб. м, а в 2023-м – 25,7 млрд куб. м газа с тенденцией на деградацию", – замечает аналитик.



Эксперт не верит в потенциал существенного расширения поставок в обозримой перспективе. "На сегодняшний день около 20 млрд куб. м приходится на Турцию. В страны СНГ Россия поставляет в совокупности 24–25 млрд куб. м – и здесь стагнация без шансов на рост. Поставки наращивает Китай, который в 2021 году забрал из России 10 млрд куб. м, в 2022 году – 15 млрд, а в 2023 году около 22 млрд куб. м", – подчеркивает Рябов.



Потери же европейского рынка с учетом Украины, по его расчетам, составили около 120 млрд куб. м относительно поставок в 2021 году, а переориентация на Китай пока не дает даже близких объемов. С учетом объемов поставок в Турцию и невозможности существенного увеличения поставок в страны СНГ чистые потери составляют минимум 100 млрд куб. м экспорта трубопроводного газа к 2024–2025 годам, резюмирует Рябов.



"В 2021 году "Газпром" экспортировал в дальнее зарубежье 185 млрд куб. м газа, а уже по итогам 2022 года, после утраты двух "Северных потоков" и остановки транспортировки газа по газопроводу Ямал-Европа, объем его экспорта в дальнее зарубежье упал почти вдвое, до 100,9 млрд куб. м. То есть потеря значительной доли европейского рынка сказалась на "Газпроме" и его финансовых результатах тяжело, поскольку раньше зависимость от экспорта в Европу у газовой корпорации была очень высокой. В 2023 году доля экспорта газа у "Газпрома" в Европу продолжила сокращаться, и в итоге в целом корпорация поставила за рубеж только около 70 млрд куб. м газа, что в 2,6 раза меньше, чем в 2021 году", – подтверждает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.



Она подчеркивает: треть всего экспорта компании в 2023 году – около 23 млрд куб. м – пришлась на поставки газа в Китай по "Силе Сибири". "И хотя всего за год поставки трубопроводного газа из России в Китай выросли в 1,5 раза и установили исторический рекорд, сравнивать объемы поставок в Китай с прошлыми поставками в Европу просто невозможно. Столько, сколько "Газпром" сейчас поставляет в Китай, он в "лучшие времена" поставлял только в одну Турцию, а только одна Германия импортировала у "Газпрома" около 30 млрд куб. м", – добавляет аналитик.



Мильчакова также считает, что поставки трубопроводного газа в Китай, даже если по итогам текущего года вырастут до 38 млрд куб. м, все равно не будут способны полностью заменить потерянную долю на европейском рынке.



Как считает эксперт, прогнозируемые 100 млрд куб. м, которые "Газпром" может поставлять в дружественные страны, могут быть восполнены в ближайшие три-пять лет. "Но скорее всего главным из таких потребителей окажется Китай, если будет построен новый газопровод "Сила Сибири – 2", а также возможно, что "Газпром" нарастит поставки в Китай СПГ. Быстрые темпы роста в странах Центральной Азии также могут влиять на увеличение поставок газа из России. Скорее всего к 2030 году, если не произойдет еще каких-либо негативных геополитических событий, "Газпром" полностью восстановит уровни поставок в дальнее зарубежье 2021 года, а возможно, что и превысит их", – не исключает Мильчакова.



Переориентация экспорта "Газпрома" действительно происходит относительно медленно, соглашается аналитик "Финам" Сергей Кауфман. В то же время он считает, что минимум по объемам экспорта был пройден в 2023 году. "По нашим расчетам, на горизонте семи-девяти лет "Газпром" сможет восстановить объемы бизнеса 2021 года. Согласно текущим планам, "Газпром" увеличит экспорт в Китай до 98 млрд куб. м, то есть более чем в четыре раза относительно уровня 2023 года, если закладывать реализацию "Силы Сибири – 2". Кроме того, запустит "Балтийский СПГ" мощностью 13 млн СПГ в год, увеличит поставки в Среднюю Азию на 12–25 млрд куб. м относительно уровней до начала спецоперации и может начать партнерские отношения с Ираном", – указывает он. По мнению аналитика, основными рисками для планов "Газпрома" является возможность более слабого роста спроса на газ в Китае, вторичные санкции на партнеров "Газпрома" и более низкие цены реализации.



По мнению же доцента кафедры международного бизнеса РЭУ им. Плеханова Анастасии Прикладовой, перспектива восстановления объема реализации природного газа до уровня 2021 года находится за горизонтом 2030 года. "По данным отчетности "Газпрома", годовые объемы реализации природного газа продолжают снижаться: в 2021 году – 508,2 млрд куб. м (в том числе в страны дальнего зарубежья – 207,9 млрд куб. м, или 45% от общего объема), в 2022 году – 379,8 млрд куб. м, в 2023 году – 342 млрд куб. м. Как мы видим, увеличение экспортных поставок в Китай пока не способно покрыть выбытие европейских поставок (даже по 2022 году)", – говорит эксперт.



Она согласна с тем, что расширение поставок будет происходить в такие страны, как Китай, Узбекистан, Казахстан, Иран. "Однако в краткосрочной перспективе совокупное увеличение экспорта в эти страны можно оценить в 35 млрд куб. м, из которых около 40% будет обеспечено Китаем. Соответственно в ближайшие годы можно будет вернуться лишь к показателям 2022 года", – заключает Прикладова.



"Основные перспективы роста экспортных поставок "Газпрома" связаны со странами Центральной Азии, в первую очередь, Казахстаном, Узбекистаном и Азербайджаном. Все эти страны сами добывают природный газ, но нуждаются в дополнительных объемах", - подчеркивает директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов.



Он напоминает, что Узбекистан импортирует газ из России с октября 2023 года. "Соглашение, заключенное на два года, предусматривает поставку 2,8 млрд куб м в год. В 2024 году импорт российского газа в Узбекистан может вырасти до 3,8 млрд куб м (против 1,3 млрд куб м в 2023 году). К 2028 году поставки газа из России в Узбекистан могут достигнуть 6-7 млрд", - рассказывает эксперт. Казахстан в ближайшие годы может увеличить дополнительные поставки газа из России в объемах до 3 млрд куб м ежегодно. Азербайджан также столкнется с дефицитом газа на фоне роста внутреннего спроса и экспортных обязательств. К 2028 году этот дефицит может достигнуть 10 млрд куб м, что потребует увеличения поставок из России и/или Туркмении, добавляет Салихов.



"Подобные дополнительные объемы (до 10-15 млрд куб м на горизонте следующих 5 лет) не могут полностью заместить сокращение поставок на европейский рынок ЕС (100 млрд куб м), но выступают важным механизмом адаптации отрасли к новым условиям", - рассуждает экономист.



По мнению доцента Финансового университета Андрея Гусева, к 2030 году потери от переориентации рынков можно оценить не в 100 млрд куб м газа, а максимум в 30 млрд куб м.



Как считает доцент кафедры экономической теории Финансового университета Дмитрий Морковкин, недавно подписанный между российской компанией "Газпром" и Иранской национальной газовой компанией меморандум о взаимопонимании по поставкам газа из России в Иран, может также резко увеличить долю Ирана на международном газовом рынке, одновременно улучшив, непростое финансовое положение "Газпрома". "Объем экспортных поставок российского "голубого топлива" в Иран в рамках подписанного меморандума может составить до 10 млрд куб м газа в год. Газовое соглашение с Ираном также может реанимировать направление газовых поставок в Пакистан и Индию", - добавляет доцент Финансового университета Петр Щербаченко.



"В текущей ситуации переориентации мировых грузопотоков все больше стран проявляет заинтересованность в том, чтобы не только импортировать российский газ, но и оказаться страной-транзитером", - замечает доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской Академии Тамара Сафонова. По ее словам, заинтересованность в реализации совместных с Россией перспективных газовых проектов позволит не только нивелировать выпавшие в 2022 - 2023 годах поставки в ЕС и транзит через Украину, но и увеличить экспортный потенциал России.



К таким проектам она относит расширение мощностей по поставке газа в Китай по "Сила Сибири" до 38 млрд куб м к 2025 году; проектно-изыскательские работы строительства магистрального газопровода "Союз Восток" через Монголию в Китай мощностью 50 млрд куб м и заключение между "Газпромом" и "QazaqGaz" контракта на транзит газа через территорию Казахстана в Узбекистан и Киргизию на 2025–2040 годы, предусматривающего на третьем этапе объем поставки 22 млрд куб м в год.



Ситуация с поставками, вероятно, будет осложняться и за счет ценового демпинга. Как писала в начале июня Financial Times, попытки Москвы по заключению сделки с Пекином зашли в тупик, так как Китай давит на Россию ради уступок по "Силе Сибири – 2". Издание указывало со ссылкой на источники, что Китай требует цену поставок газа, почти сопоставимую с внутренними российскими, при этом согласился покупать только малую часть от ежегодной мощности газопровода в 50 млрд куб. м. При этом уже сейчас Пекин за российский газ платит меньше, иногда в несколько раз, чем за газ из Мьянмы или Узбекистана, указывала британская газета.



По итогам 2023 года компания "Газпром" показала худший результат за последние 25 лет.



По международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) чистый убыток "Газпрома" составил около 629 млрд руб. против 1,2 трлн руб. чистой прибыли годом ранее, следовало из отчета холдинга. Выручка от продажи газа в 2023 году снизилась до 3,125 трлн руб. (падение в два раза в годовом выражении). Как следует из отчета, доходы от поставок голубого топлива за границу сократились в 2,6 раза: с 7,3 трлн руб. до 2,8 трлн руб. по итогам 2023 года. Эксперты из Telegram-канала MMI обращали внимание, что по сравнению с 2021 годом "Газпром" недосчитался от поставок газа за границу 2,9 трлн руб., а убыток от продажи газа составил 1,17 трлн руб. (см "НГ" от 03.05.24).



-------------------------------------------------------------------------------- Источник - НГ

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