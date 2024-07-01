Китайская CNPC прибирает к рукам нефте-газо-сектор Южного Казахстана

10:30 02.07.2024

Вопросы углубления инвестиционного сотрудничества в сфере энергетики обсудили в Астане премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и председатель совета директоров China National Petroleum Corporation (CNPC) Дай Хоулян. Об этом сообщает пресс-служба правительства РК.



"Рассмотрены вопросы углубления инвестиционного сотрудничества в энергетической отрасли. Особое внимание уделено совместному проекту по увеличению производственной мощности Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. Участники встречи обсудили текущую стадию проекта и подтвердили намерение ускорить темпы модернизации для своевременного ввода объекта в эксплуатацию",

- говорится в информации.

Согласно обнародованным сведениям, стороны рассмотрели меры по обеспечению Шымкентского НПЗ достаточным объемом сырья и расширению нефтепроводов Кенкияк-Атырау и Кенкияк-Кумколь.



В правительстве уточнили, что в настоящее время казахстанские и китайские эксперты ведут необходимые расчеты.



По словам Бектенова, совместные предприятия являются успешными и экономически рентабельными. Он подчеркнул важность поэтапного увеличения доли местного содержания.



"Казахстан, как и многие страны, ставит перед собой стратегическую задачу по обеспечению энергетической безопасности страны. В первую очередь, это создание и модернизация нефтеперерабатывающих мощностей. Мы уделяем особое внимание увеличению производственной мощности Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. Одним из приоритетов в реализации всех наших проектов являются вопросы местного содержания. Если необходимые товары или оборудование в стране не производятся, то предлагаем совместно проработать вопрос их локализации на территории Казахстана в ближайшее время",

- сказал глава казахстанского кабмина.

Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (CNPC) входит в ТОП-3 крупнейших нефтяных компаний мира. С ее стороны в нефтегазовую промышленность Казахстана вложено более $ 45 млрд. На предприятиях CNPC по стране трудятся более 30 тыс. человек, 98,3% из них казахстанцы.