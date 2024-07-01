Раненый в Киеве каз-нацик-блогер Айдос Садыков умер не приходя в сознание

10:35 02.07.2024

За несколько дней до этого, 18 июня на мужчину было совершено покушение на Украине, в него стреляли неизвестные, блогер получил пулевое ранение в голову. В результате он попал в реанимацию и оставался там до момента кончины.



Подозреваемыми по делу о нападении на Садыкова проходили два гражданина Казахстана, один из них добровольно явился в полицию республики, его задержали.



Айдос Садыков уехал в 2014 году на Украину, где получил политическое убежище. В 2023 году на родине его объявили в розыск по статье 174 УК (Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни). Он уже ранее судим - в 2010 году отбыл наказание два года лишения свободы за хулиганство.



Украина объявила, что потребует экстрадиции подозреваемых в покушении на блогера. В сенате Казахстана на это ответили, что не намерены никому выдавать своих граждан.