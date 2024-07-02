Фрау Урсула, или Три прыжка к фашизму, - Е.Пустовойтова

10:51 02.07.2024 2.07.2024 | ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА



Что таится за химерами "Веймарской программе создания сильного геополитического Европейского союза"?



Про женщин: по природе своей со времен Адамовых они на психосоматическом уровне стараются быть круче мужчин, и болезнь эта не лечится. Так и председателю ЕК фон дер Ляйен, переизбранной в минувший четверг, до страсти хочется 500 миллиардов евро именно "на оборону", ставшую для бывшего гинеколога из Ганновера главным приоритетом на предстоящие десять лет. Иначе никак: ведь с 1999 по 2021 год государства ЕС увеличили свои расходы на оборону на 20%, а Китай – на 600 %, а Россия – на 300% – подсчитала Еврокомиссия. Так что еще даже не ясно, включают ли эти полтриллиона деньги на поставки оружия Украине...



Однако подсчитывает евро не только Урсула в Берлемоне. Главный взносоплательщик ЕС Германия выступает против идеи о финансировании общей обороны. Есть и другие оборонные идеи, выдвинутые государствами-членами, включающие изменение кредитной политики Инвестиционного банка ЕС (ЕИБ) или использование еврооблигаций (займов на финансовых рынках). Но они вызвали резкую критику со стороны еще не потерявших голову от русофобии правительств. Нидерланды требуют сначала "поиграть в войнушку" за национальные взносы или прибыль от замороженных активов в России и частное финансирование со стороны Союза рынков капитала. Такое разномыслие есть результат разновекторной инерции движения государств единой Европы, скрепить и направить которое "на экзистенциального врага" и послужил ржавый от долгого употребления "гвоздь" – бешеная Урсула.



Прямо перед триумфом фон дер Ляйен 27 июня европейские СМИ были полны красочных сравнений готовящегося к выборам Евросоюза с Веймаром. А французское Le ministère de l'Europe et des Affaires и вовсе объявило о "Веймарской программе создания сильного геополитического Европейского союза". Вот ее составляющие: укрепление европейской безопасности и обороны, повышение согласованности во внешней деятельности ЕС, то есть, взяв под брюссельский козырек, говорить и действовать как единое целое, и достижение глобального охвата "в поддержке глобальных общественных благ".



Идеология этого движения Брюсселя к "глобальному счастью" строится на нескольких аксиомах: "Наша (ЕС) безопасность находится под угрозой; мы живем в эпоху системного соперничества, в ходе которого некоторые автократические режимы (кто – понятно) используют свою власть для подрыва и уничтожения международного порядка, основанного на Уставе ООН; Россия ведет незаконную агрессивную войну против одного из наших соседей, открыто отвергает и активно подрывает европейскую архитектуру безопасности и уже проводит злонамеренные и гибридные операции против наших стран; как европейцы, мы должны быть едины и защищать наши интересы и ценности, а также принципы международного права, прав человека и мира". Стало быть, "Европейский союз должен стать настоящим геополитическим игроком и поставщиком безопасности, способным реагировать на современные вызовы безопасности и укреплять международный порядок. Мы, министры иностранных дел Франции, Германии и Польши, подтверждаем нашу решимость продвигать амбициозную повестку дня для Европы. Нашей целью является укрепление европейского суверенитета и жизнестойкости. С этой целью мы согласовали Веймарскую повестку дня для сильного геополитического ЕС", – решила эта троица перед выборами.



Ничего не напоминает?



Заботясь о светлом будущем мира, "веймарцы" требуют повышения боеспособности европейского оборонного потенциала, для этого тратить минимум 2% ВВП на оборону, наибольшая потребность которой существует в сферах противовоздушной обороны, наземных боевых возможностей, высокоточных ударных систем, беспилотных летательных аппаратов, средств командования и контроля, мобильности и материально-техническом обеспечении, запасах боеприпасов... Мы должны обеспечить оперативную готовность "Потенциала быстрого развертывания ЕС" к 2025 году... Обеспечить долгосрочную приверженность Европы Украине в военной, экономической и дипломатической областях и опираться на работу, проделанную в рамках Контактной группы по обороне Украины (Рамштайн)... Кроме того, страны Веймарского треугольника планируют совместную дипломатическую работу от имени Украины с международными партнерами". Понятно, что саму Украину уже никто спрашивать не будет...



Не секрет, что внедрение "Веймарского процесса осмысления" внешних отношений ЕС потребовался Берлину, Парижу и Варшаве только для того, чтобы решительно перетянуть одеяло с Берлемона на себя – уж очень пышным предполагается "пирог самообороны", чтобы упустить его из-под носа. Но ополовинить власть фон дер Ляйен очень непросто! И вот почему.



Давайте сопоставим некоторые даты истории Европы сотню лет назад и дней сегодняшних. 30 января 1933 года в Германии сменился рейхсканцлер – 28 июня Урсулу фон дер Ляйен утвердили председателем Еврокомиссии на второй срок. Как и сто лет назад, еврообыватели лишь пожали плечами – ну и что? Но назначенный в это день рейхсканцлером "народный вождь" Адольф Гитлер черед месяц поджег Рейхстаг и опубликовал указ "О защите народа и государства", отменявший свободу личности, собраний, союзов, слова, печати и ограничивавший тайну переписки и неприкосновенность частной собственности. А в конце прошлого года Еврокомиссия под предводительством Урсулы фон дер Ляйен представила "Пакет по защите демократии" как очередной шаг по введению европейского закона об иноагентах, который обяжет всех несогласных с Брюсселем проходить процедуру регистрации и предоставления обязательного регулярного отчета в надзорные ведомства.



19 августа 1934 года в Германии прошел референдум, на котором пост рейхспрезидента был упразднен в связи с объединением высших государственных должностей под Гитлера, получившего титул "Фюрер и рейхсканцлер", – главе Еврокомиссии потребовалось гораздо больше лет, чтобы сесть на шею объединенной Европе, но села. "Позеленевшая" при ней до деиндустриализации экономика Евросоюза бьется в конвульсиях из-за брюссельской диктатуры чиновников, присвоивших себе статус "командиров" в политике, бизнесе и нравах. Горячие итальянцы предложили даже создать "специальную делегацию по устранению бюрократических барьеров", которые налагают "зеленые" санкции Брюсселя на предприятия в ЕС.



Если после Маастрихта Европейский парламент (ЕП) имел достаточно скромные полномочия и не обладал правом законодательной инициативы, тогда межправительственный метод управления был доминирующим, то после Амстердама-1997 и Ниццы-2001 Брюссель настойчиво продавил наднациональный метод управления, как главный мажоритарный институт политической системы ЕС. Урсула пришла в Еврокомиссию 1 декабря 2019 года ее тринадцатым председателем. Это был ее первый прыжок к власти. И именно с этого времени ЕС переживает ситуацию перманентного скандала, считает президент женевского Института международного права Рейн Мюллерсон. Первая женщина в истории ЕС на этой должности, она увеличила расходы на внешнеполитическую деятельность Евросоюза на 30%, тем самым ограничив эту деятельность на национальном уровне. Ввела арифметический принцип гендерного равенства на всех этажах в Берлемоне – среди еврокомиссаров он полностью соблюден. Ввела в главный приоритет работы Еврокомиссии "защиту окружающей среды", чего бы это ни стоило национальным экономикам Евросоюза. Ну и с первых дней работы обвиняла Россию в "аннексии Крыма" и попытках "разделить Европу", используя клише "друзья Путина" везде, где наталкивается на сопротивление.



Сегодня председатель Еврокомиссии, бесспорно, занимает в евроиерархии первое место. Столкнувшись с серией кризисов, Урсула легко вышла за рамки традиционных норм в сфере исполнительной власти, монополизировав полномочия по организации программы вакцинации, управления огромным фондом восстановления после пандемии COVID-19 и запуска масштабных проектов поддержки Украины. При этом каждое из направлений ее деятельности ознаменовалось либо прокурорским расследованием, либо раздорами и позором. Даже свои критиковали ее за концентрацию власти в своем кабинете и за менее чем коллегиальный стиль руководства. Но теперь фон дер Ляйен даже в лучшем положении, чем в 2019 году, чтобы лично влиять на отбор членов комиссии и собрать сплоченную команду.



Почему все и даже антироссийский шабаш ей сходит с рук? Да потому что это самое перспективное вложение Запада, сталкивающегося с масштабным дефицитом энерго- и всех прочих ресурсов – и самое дешевое. Поэтому паролем для "единой Европы" стало заявление Урсулы "ЕС хочет увидеть победу украинского государства над РФ", а победа России в конфликте на Украине стала бы экзистенциальной угрозой для ЕС – прыжок второй, за уздечкой для сомневающихся.



Можно с уверенностью говорить о том, что, обрастая новыми полномочиями, ЕС учредил немало капканов для противников интеграции по-брюссельски. Чтобы власть оставалась в руках проевропейских центристских партий, выборы в ЕП устроены так, чтобы усложнить евроскептикам доступ к депутатским мандатам. Тут и избирательный барьер: в странах, где традиционно отмечается рост популярности евроскептиков, он максимально высокий – 5 процентов (Франция, Польша, Венгрия, Румыния и другие). И формула подсчета голосов – введены закрытые списки, которые не позволяют избирателям голосовать за отдельные кандидатуры, а только за заранее утвержденный список депутатов от партии. И тип бюллетеня, и деление на избирательные участки. И при том, что евроскептики ведут свою полувековую историю, евроскептицизм так и не смог стать реальной силой.



Да, есть Джорджия Мелони, глава партии "Фрателли Д'Италия", громко критиковавшая ЕС как группу властолюбивых и авторитарных представителей элиты, далеких от интересов тех, кем они правят. "Логика консенсуса затмевается кулуарными решениями, когда несколько человек решают за всех, – говорила она за неделю до выборов. – Ни один истинный демократ, который верит в народный суверенитет, не может счесть это приемлемым". Есть ее близкий политический партнер президент Венгрии Виктор Орбан, считающий, что переговоры между новыми лидерами ЕС после выборов проигнорировали "волю европейского народа". Но Урсуле не потребовалось "поджигать Рейхстаг", чтобы прыгнуть в кресло снова... Чтобы остановить сползание единой Европы к фюреризму, у Европы сегодня не хватает сил, поэтому она так не любит, когда ей напоминают о том, что и Адольф Гитлер начинал строить свой "тысячелетний рейх" для счастья немцев, который обернутся адом в истории человечества. Источник - fondsk.ru

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