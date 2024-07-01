Минприроды Киргизии в ранге ио возглавил Азис Сапаралиев

11:23 02.07.2024

Председатель Кабинета министров-руководитель Администрации президента Акылбек Жапаров 2 июля представил коллективу Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора исполняющего обязанности министра Азиса Сапаралиева.



Как пишет пресс-служба Кабмина, А.Жапаров подчеркнул важность реализации поставленных перед ведомством задач, в том числе по развитию горнорудной отрасли, внедрению современных технологий при освоении месторождений полезных ископаемых, привлечению инвестиций, усилению контроля и надзора за соблюдением экологических требований.



"Наша страна богата на природные ресурсы, которые могут принести благо нашей стране. Мы верим, что данная отрасль может стать локомотивом нашей экономики", - сказал Акылбек Жапаров.