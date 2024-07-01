"Это был заговор". В Демпартии признались, что "слили" Байдена на дебатах, - Daily Mail

11:38 02.07.2024 Daily Mail

Великобритания

"Это был заговор". В Демпартии признались, что "слили" Байдена на дебатах



Осведомленные демократы признаются: президента на дебатах подставили, это был "мягкий заговор"

Daily Mail: участием в дебатах с Трампом демократы подставили Байдена



Демократы специально выпустили Байдена на ранние дебаты с Трампом, чтобы продемонстрировать избирателям ментальные проблемы действующего лидера, пишет Daily Mail со ссылкой на источники в партии. За счет этого хода однопартийцы президента рассчитывают добиться его отстранения от гонки за Овальный кабинет.

Вчера вечером один осведомленный источник из руководства Демократической партии заявил, что президента Джо Байдена подставили, устроив против него "мягкий заговор", чтобы принудить к отказу от участия в выборах.

81-летнего американского президента все чаще призывают выйти из гонки после катастрофического выступления на дебатах. Об этом Daily Mail сообщили в воскресенье источники. Они утверждают, что Байдена подставили специально - чтобы он потерпел неудачу.

Бывший помощник Хиллари Клинтон сказал: "Так рано дебаты не проводились никогда. Обычно дебаты проводятся после съездов республиканцев и демократов, а их созывают в июле и в августе".



"Чаще всего первые дебаты проходят в начале сентября, незадолго до ноябрьских выборов, - продолжил он. - Но ближайшее окружение Байдена потребовало провести дебаты пораньше. Усиливается уверенность, что это был „мягкий заговор", так как они уже довольно давно знают, что президент не в состоянии руководить страной".



Они хотели заранее проверить Байдена на дебатах с Трампом, чтобы иметь запас времени на его замену в том случае, если он ударит в грязь лицом. Что Байден и сделал, причем весьма эффектно.

Другой источник сказал: "Все это дурно пахнет. На публике демократическое руководство поддерживает Байдена, так как не хочет показаться нелояльным по отношению к президенту. Но за закрытыми дверями они уже довольно давно ведут разговоры о том, что президент слишком стар что и победить Трампа ему не под силу".

"На протяжении нескольких недель все шептались, что Джо на дебатах потерпит провал".



Одна из фавориток на замену Байдену - 52-летняя губернатор Мичигана Гретхен Уитмер (Gretchen Whitmer). "Несколько недель тому назад" она тайно направила в Вашингтон "передовую группу", чтобы та "готовилась к ее возможному участию в президентской гонке".



Эта группа "проводит маневры", встречаясь с представителями руководства Демократической партии. Один источник сказал: "Гретхен первой начала действовать. А теперь все шлюзы открылись".

Байден настаивает, что дебаты, которые посмотрели 48 миллионов человек, были лишь "одним плохим вечером", и не более того. Однако его выступление породило кризис, и Байдена сегодня призывают отказаться от участия в гонке.

Джилл Байден призналась: ее мужу известно, что он слабо выступил на дебатах. В пятницу она заявила репортерам: "После прошедших вчера вечером дебатов он сказал: „Понимаешь, Джилл, я не знаю, что случилось. Я чувствовал себя не очень хорошо"".

Бывшего президента Барака Обаму теперь призывают вмешаться и убедить своего близкого друга и бывшего вице-президента выйти из гонки.



Осведомленный источник заявил: "Если не считать жену и сестру Байдена, то Обама, пожалуй, единственный человек, к которому президент прислушается".



"Я знаю, по меньшей мере, одного крупного донора, который обратился напрямую к бывшему президенту Обаме с просьбой лично вмешаться и положить конец этой беде, чтобы можно было двигаться дальше".

Либеральная New York Times, которую Байден, по его словам, читает "в первую очередь по утрам", опубликовала разгромную редакционную статью, назвав президента "безрассудным".

В статье говорится: "Сегодня Байден уже не тот человек, каким он был четыре года назад. Самая большая услуга, которую Байден может оказать обществу - это объявить о своем отказе от участия в борьбе за переизбрание".



Лидер сенатского большинства Чак Шумер (Chuck Schumer), дружащий с президентом уже 40 лет, также "открыт" к тому, чтобы заменить его. Об этом сообщают многочисленные американские средства массовой информации.

Помощник Клинтон заявил: "Следующие несколько дней будут критическими, поскольку появляются новые данные опросов, и партии приходится разбираться с последствиями. Сейчас совершается множество закулисных сделок".

"Но никто не станет делать публичные заявления, пока Джо не решит отойти в сторону. Он был упрямым в молодости, и он остается упрямым в старости".



Председатель предвыборного штаба Байдена Джен О’Мэлли Диллон (Jen O’Malley Dillon) назначила на пятницу срочную встречу со своими сотрудниками и донорами.

"Она пыталась успокоить людей - заявил источник. - Она сказала, что это был просто один плохой вечер. Настроение было нехорошее. Исправить это невозможно".

Байдену теперь грозит "финансовая катастрофа", так как крупные доноры замораживают средства, а знаменитости из числа сторонников президента грозят выйти из его многострадальной предвыборной кампании.



Сторонники Байдена из Голливуда, такие как Джордж Клуни, Джулия Робертс и Стивен Спилберг, собравшие для него миллионы, начали "серьезно сомневаться" в его будущем.

Один донор из Голливуда сказал: "Останется Байден или уйдет - все это теперь сводится к одному: деньги. Мероприятия по сбору средств отменяют, потому что вера в Байдена утрачена".

"Он впервые отстает от Дональда Трампа в финансовом плане, и сейчас возникает чувство паники из-за того, что крупный капитал и большие звезды вот-вот оставят его".



"Знаменитости - люди непостоянные, и никто не хочет, чтобы его ассоциировали с проигравшим".

Однако Элтон Джон в пятницу поддержал Байдена, открыв вместе с ним в Нью-Йорке центр для посетителей Стоунволлского национального памятника. Это - музей, посвященный зарождению в Америке движения ЛГБТ*+.

Певец похвалил американского президента за поддержку музея, созданного на месте бара для геев "Стоунволл Инн". Там после полицейского рейда в 1969 году начались протесты.

Восемь недель тому назад у Байдена было финансовое преимущество перед его политическим соперником в размере 100 миллионов долларов. Затем Трампа признали виновным в выплате денег порнозвезде Сторми Дэниелс. После этого за сутки фонд его предвыборного штаба увеличился на 53 миллиона долларов. Сейчас у претендента от Республиканской партии в запасе 240 миллионов долларов, в то время как у Байдена - 212 миллионов.



"Это катастрофа для Байдена, - сказал его бывший помощник. - Его штаб всячески подчеркивает, что после дебатов небольшие доноры внесли в бюджет кампании 14 миллионов долларов. Но это ничтожная сумма".



Вице-президент Камала Харрис, у которой тоже низкие рейтинги популярности, вчера вечером срочно полетела в Лос-Анджелес, чтобы провести вечер по сбору средств вместе со звездой "Холодного сердца" Идиной Мензел. Еще в нем должны были принять участие звезда "Секса в большом городе" Сара Джессика Паркер и ее муж Мэтью Бродерик, а также Гвинет Пэлтроу и Майкл Фокс. Один из источников сказал: "Никто не знает, кто придет. Билеты все еще не распроданы".



Миллиардер и основатель компании Emerson Collective Лорен Пауэлл Джобс (Laurene Powell Jobs), а также голливудский продюсер с миллиардным состоянием Хаим Сабан относятся к числу крупных доноров, выражающих серьезные опасения по поводу ситуации, в которой оказался Байден. Многие аппаратчики из Демократической партии считают, что обстоятельства складываются столь пагубно, что Байдену придется выйти из гонки еще до проведения съезда в Чикаго.



Руководство Демократической партии и возможные кандидаты на замену Байдену в предстоящие дни проведут серию очных и онлайновых встреч, сделав это накануне Дня независимости, который Америка будет праздновать в четверг.

"В Вашингтоне выходные, и людям в таких условиях проще проводить конфиденциальные беседы, - сказал один осведомленный о ходе кампании источник. - Если Джо выйдет из гонки, то решение об этом будет принято на следующей неделе. У него есть неделя, чтобы проявить себя".



"Если его убедят отказаться, то объявление об этом прозвучит через две-три недели. Таковы сроки".

Новые цифры опросов также подтверждают, что избиратели утрачивают доверие к президенту.



Проведенный Morning Consult опрос показал, что 60% респондентов "безусловно" или "определенно" считают необходимым заменить его. А опрос Ipsos продемонстрировал, что 73% смотревших дебаты американцев считают его выступление "слабым" или "ужасным".

Автор: Кэролайн Грэм (Caroline Graham).

*движение признанно террористическим и запрещено в РФ Источник - иноСМИ

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