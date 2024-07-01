Российских мусульман выжили из московских мечетей мигранты-салафиты

12:00 02.07.2024

Елена Острякова. 01.07.2024



Московские мечети захвачены салафитами и вакхабитами, выдавленные местными правительствами из Средней Азии.



Об этом в интервью информагентству "БелТА" заявил геостратег Андрей Школьников, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"Местные татары, башкиры, те же кавказские народы в эти мечети ходить не могут, потому что они не понимают ничего. На татарском языке там уже практически ничего не говорится и не делается. Там идет именно салафитское", – сказал Школьников.



Он считает, что в лице мигрантов Россия сталкивается с исламским глобализмом. Его адепты хотят переделать весь мир под арабские традиции, причем упрощенные традиции "бедуинов в пустыне".



"Они все дома – светские, борода побрита, усы побриты. Приезжая сюда, они на салафитский манер отпускают бороды, выбривают усы, коротенькие штанишки, заматывают женщин так, что один только нос виден. Это нетрадиционно", – сказал Школьников.